Những tác phẩm viết 'vội' nhưng vẫn trở thành kinh điển

451 độ F của Ray Bradbury: Câu chuyện bắt đầu với mùi khói và ánh sáng rực rỡ của giấy cháy. Guy Montag là người lính cứu hỏa lại trở thành người đốt lửa. Sách được xem là kho báu tri thức của nhân loại lại trở thành món đồ cần xóa bỏ hoàn toàn. Một ngày nọ, anh nhận ra sự vô nghĩa trong cuộc sống của mình, bắt đầu đặt câu hỏi về mọi điều mình được kể, và sự tò mò khiến anh ta nổi loạn. Ray Bradbury đã viết bản thảo đầu tiên của 451 độ F chỉ trong 9 ngày, thuê một máy đánh chữ tại thư viện UCLA. Thông qua sự thức tỉnh của Montag, Bradbury cho thấy văn học giữ cho nhân loại tồn tại như thế nào ngay cả trong tương lai đen tối nhất. Ảnh: Reactormag.