Bảo tàng Manhwa Hàn Quốc sẽ trưng bày bản khắc gỗ được xem là khởi nguồn truyện tranh hiện đại. Tác phẩm được tạo ra dưới triều đại phong kiến cuối cùng của "xứ sở kim chi".

Một bản in gỗ quý hiếm từ thế kỷ 17, được cho là hình thức sơ khai của manhwa hiện đại, vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Cơ quan Nội dung Manhwa Hàn Quốc (KOMACON) thu thập và đưa vào kho lưu trữ truyện tranh quốc gia.

Uiyeoldo là tác phẩm gồm những bức tranh khắc gỗ có nội dung về lòng trung thành, sự dũng cảm. Ảnh: KOMACON.

Tác phẩm mang tên Uiyeoldo (Tạm dịch: tranh về lòng trung nghĩa và dũng cảm), được khắc và in tại Seonsan (nay là tỉnh Bắc Gyeongsang) dưới thời Joseon (1392-1910). Với các hình minh họa kèm lời thoại và tên nhân vật rõ ràng, Uiyeoldo được nhiều chuyên gia công nhận là tác phẩm “manhwa đầu tiên” trên thế giới.

Tác phẩm này nằm trong bộ sưu tập gồm 636 hiện vật, bao gồm cả bản thảo gốc của cố họa sĩ truyện tranh Kim Jong-rae, được KOMACON mua lại qua đấu giá. Trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như Jangbu, Majeon và Nageune (Tạm dịch: Trắng phu, Đấu trường đỏ đen và Lãng khách).

Ngoài ra, một số ấn phẩm đơn tập quý hiếm sau Thế chiến II cũng được thu thập như Cậu bé biển Ddolddoli, Hong Gil-dong và Xác sống. Trong đó, Ddolddoli được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ kỹ thuật dàn trang ngang, kết hợp chữ viết tay và tranh minh họa.

Chủ tịch KOMACON, ông Baek Jong-hoon, cho biết mục tiêu của cơ quan là “hệ thống hóa việc sưu tầm, bảo tồn và số hóa các tư liệu có giá trị văn hóa và nghệ thuật cao”, đồng thời khẳng định Uiyeoldo và di sản của Kim Jong-rae là “cội nguồn quan trọng của lịch sử truyện tranh Hàn Quốc”.

Toàn bộ hiện vật mới sẽ được số hóa và phục vụ công chúng tại Bảo tàng Manhwa Hàn Quốc ở TP Bucheon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).