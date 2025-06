Tác dụng không ngờ của manga Nhật Bản

“Study Manga” (tạm dịch là truyện tranh phục vụ học tập) ngày càng đa dạng về số lượng và chất lượng giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức, theo Japan News.

Tại Nhật Bản, truyện tranh giáo dục đang ngày càng đa dạng. Trong khi các thể loại phổ biến như truyện tranh lịch sử và tiểu sử đang được mở rộng về chủ đề, thì một số thể loại mới như manga về các vấn đề y tế và xã hội thu hút độc giả ở mọi lứa tuổi.

Sự đầu tư công phu của chính phủ

Tháng ba vừa qua đã ghi nhận sự ra mắt của The Iwakura Mission: The story of the beginning - Toward the modernization of Japan, cuốn truyện tranh dài 120 trang do Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Nhật Bản (Nichibunken) có trụ sở tại Kyoto, Đại học Kyoto Seika và các đơn vị khác phối hợp thực hiện.

Từ năm 1871-1873, một phái đoàn do Tomomi Iwakura, một chính khách của chính quyền Minh Trị, dẫn đầu, đã bắt đầu chuyến thăm phương Tây. Bộ truyện tranh minh họa hành trình của nhóm dựa trên các sự kiện lịch sử. Kazuhiro Takii, một giáo sư tại Nichibunken và là nhà nghiên cứu hàng đầu về Iwakura, đã giám sát quá trình sản xuất bộ truyện tranh.

"Có nhiều tập truyện thú vị và các nhân vật đều có tính cách riêng biệt", Takii giải thích sự ra đời của bộ truyện.

Trong cuốn truyện tranh, các nhân vật đại diện cho cảm xúc "vui vẻ", "giận dữ", "buồn bã" và "thích thú" trước những vấn đề mà Nhật Bản đang phải đối mặt. Hirobumi Ito vui vẻ đại diện cho "niềm vui", Takayoshi Kido theo chủ nghĩa lý tưởng nồng nhiệt đại diện cho "giận dữ", Iwakura đại diện cho "nỗi buồn" và Toshimichi Okubo lạc quan đại diện cho "thích thú".

Cuốn truyện dài 120 trang được đầu tư công phu. Ảnh: Japan News.

Cuốn truyện tranh giải thích các chi tiết pháp lý cho độc giả đồng thời cũng xem xét kỹ lưỡng các sự kiện lịch sử, chẳng hạn như các hoạt động giao thiệp của họ với Thủ tướng Đức Otto von Bismarck.

“Tôi đã nghiên cứu rất kỹ tài liệu để hiểu kiểu tóc, trang phục và thậm chí cả cách suy nghĩ của họ vào thời điểm đó. Hình ảnh của manga sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn là chỉ có văn bản”, Sakino Hamada, người phụ trách các hình minh họa, cho biết.

Cuốn truyện này là phần thứ hai trong một loạt truyện, tiếp nối phần đầu tiên được phát hành vào năm 2023. Ấn bản này không mở bán thương mại mà sẽ được phân phối cho các cơ quan giáo dục và các tổ chức khác. Hiện cuốn truyện mới cũng đã được cung cấp trên thư viện truy cập mở của Nichibunken.

Thị trường chính

Đối với các nhà xuất bản, truyện tranh giáo dục là một thị trường quan trọng, bắt đầu phát triển vào những năm 1950. Những cuốn truyện lịch sử và tiểu sử có doanh thu rất tốt và nhiều nhà xuất bản lớn, bao gồm Shogakukan và Shueisha, đều đã tham gia thị trường này từ những năm 1970. Cho đến nay, các cuốn truyện tranh giáo dục đều liên tục được sửa đổi, tái bản và cập nhật.

Trong một góc của Bảo tàng Manga Quốc tế Kyoto, hai bức tường được phủ kín truyện tranh giáo dục. Tại đây, nhiều khách du lịch nước ngoài ngồi đọc tiểu sử của những nhân vật vĩ đại từ đất nước của họ.

Theo Nana Sato-Rossberg, một giáo sư tại khoa nghiên cứu phương Đông và châu Phi của Đại học London, người am hiểu về dịch manga, truyện tranh giáo dục hiếm khi xuất hiện ở các quốc gia khác. Đây là lý do Rossberg tin chắc chắn rằng nếu Study Manga trở nên phổ biến ở nước ngoài, chúng sẽ được nhiệt tình đón nhận.

Bảo tàng manga tại Kyoto đã được giao nhiệm vụ sản xuất khoảng 1.000 manga quảng cáo và giáo dục. Trong số các khách hàng của bảo tàng có chính quyền địa phương, các công ty và hội đồng giáo dục trên khắp Nhật Bản, với những câu chuyện phong phú.

Trong những năm gần đây, bảo tàng nhận được ngày càng nhiều yêu cầu từ các tổ chức y tế, nơi muốn có những cuốn truyện khuyến khích kiểm tra sức khỏe và cung cấp thông tin về hỗ trợ điều trị. Truyện tranh về phòng ngừa đột quỵ, mô tả quá trình từ khi nhập viện đến khi hồi phục, cũng đã được đón nhận nồng nhiệt. Bảo tàng cho biết độc giả sẽ dễ hiểu hơn nếu một số khái niệm khó được minh họa bằng hình ảnh.

Hiện nay, khi việc chuyển thể các tác phẩm gốc sang truyện tranh ngày càng phổ biến, nhu cầu đưa chúng gần gũi hơn với độc giả trẻ ngày càng được quan tâm. "Việc phóng đại một chút các câu chuyện và làm cho các nhân vật trông đẹp hơn, chẳng hạn như miêu tả các nhân vật lịch sử là những người đàn ông hiện đại và đẹp trai đang trở nên cần thiết hơn", Yu Ito, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu manga quốc tế của Đại học Kyoto Seika, cho hay.