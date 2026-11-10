Tác giả tiểu thuyết 18+ '50 sắc thái' chê phim chuyển thể là 'tệ hại'

Nhà văn E.L James gọi bản phim đầu tiên của 50 sắc thái là tệ hại, cho rằng tác phẩm không thể hiện đúng câu chuyện bà muốn kể.

Trong cuộc phỏng vấn với The Daily Beast đăng ngày 10/11, nhà văn Anh E.L James bày tỏ sự thất vọng về bộ phim Fifty Shades of Grey (50 sắc thái). Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng gây sốt trên toàn thế giới.

Bà gọi bộ phim ra mắt năm 2015 là một tác phẩm tệ hại, không phản ánh đúng câu chuyện mình muốn kể. Nhà văn cũng mô tả quá trình chuyển thể là trải nghiệm gây tổn thương, khi những bất đồng về sáng tạo khiến bà không hài lòng với kết quả cuối cùng.

Nhà văn E.L James. Ảnh: Cosmopolitan.

Bất đồng giữa nhà văn và đạo diễn

Fifty Shades of Grey do Sam Taylor-Johnson đạo diễn, với Dakota Johnson và Jamie Dornan đảm nhận hai vai chính Anastasia Steele và Christian Grey. Bộ phim kể về mối quan hệ giữa một nữ sinh viên văn chương và doanh nhân giàu có có những sở thích tình dục khác thường.

Theo E.L James, bà và đạo diễn Sam Taylor-Johnson thường xuyên bất đồng về cách thể hiện câu chuyện trên màn ảnh. Nhà văn muốn bộ phim trung thành với nguyên tác, trong khi đạo diễn có những lựa chọn nghệ thuật riêng.

Trong toàn bộ tác phẩm, James cho rằng chỉ có cảnh Christian Grey đưa Anastasia Steele đi trực thăng vào ban đêm thực sự thể hiện được tinh thần câu chuyện mà bà viết. Bà hài lòng hơn với hai phần tiếp theo, Fifty Shades Darker (50 sắc thái đen) và Fifty Shades Freed (50 sắc thái tự do), đều do James Foley đạo diễn.

Theo nhà văn, nhà sản xuất Michael De Luca từng nói với bà rằng những bộ phim sau đã được thực hiện tốt hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Bustle năm 2023, E.L James từng tiết lộ bà chỉ xem bộ phim đầu tiên một lần. Khi đó, nhà văn chưa muốn nói chi tiết về sự thất vọng của mình vì biết nhiều độc giả vẫn yêu thích bản chuyển thể.

Ba năm sau, bà công khai hơn về những bất đồng trong quá trình làm phim và lý do không hài lòng với tác phẩm.

Những mâu thuẫn trong quá trình sản xuất 50 sắc thái từng được báo chí quốc tế đề cập nhiều lần.

Theo The Independent năm 2015, đạo diễn Sam Taylor-Johnson thừa nhận việc hợp tác với E.L James gặp nhiều khó khăn do cả hai đều có quan điểm rõ ràng về cách chuyển thể tác phẩm. Taylor-Johnson muốn tạo ra một bộ phim có ngôn ngữ điện ảnh riêng, trong khi James đặc biệt quan tâm đến việc giữ nguyên lời thoại và những chi tiết từ tiểu thuyết. Đạo diễn cho biết hai người thường xuyên tranh luận trên trường quay. Bà thừa nhận những bất đồng có lúc gây thất vọng, dù vẫn đánh giá cao một số đóng góp của tác giả.

Không chỉ đạo diễn, nữ diễn viên Dakota Johnson cũng từng lên tiếng về quá trình thực hiện loạt phim. Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair năm 2022, Johnson cho biết cô tham gia dự án với kỳ vọng về một bộ phim khác so với tác phẩm cuối cùng.

Theo nữ diễn viên, E.L James có quyền kiểm soát sáng tạo đáng kể, dẫn đến nhiều tranh cãi về kịch bản và cách thể hiện nhân vật. Johnson cho rằng một số yếu tố trong tiểu thuyết, đặc biệt là những đoạn độc thoại nội tâm, khó có thể chuyển nguyên vẹn thành lời thoại điện ảnh. Dù vậy, cô khẳng định không hối tiếc khi tham gia loạt phim, bởi đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất. Johnson cũng cho biết E.L James luôn đối xử tử tế với cô.

Hình ảnh trong phim chuyển thể 50 sắc thái.

Trải nghiệm điện ảnh ảnh hưởng đến việc viết sách

Theo The Daily Beast, những bất đồng tại Hollywood đã tác động đến quá trình sáng tác của E.L James.

Sau khi bộ phim đầu tiên ra mắt, bà viết Grey (Grey), cuốn tiểu thuyết kể lại câu chuyện 50 sắc thái từ góc nhìn của nhân vật Christian Grey. Nếu bộ ba nguyên tác chủ yếu được thuật lại qua cảm nhận của Anastasia Steele, Grey cho phép độc giả khám phá suy nghĩ và động cơ của nhân vật nam chính.

James cho biết bà đặc biệt thích quá trình sáng tác tác phẩm này. Việc chuyển sang góc nhìn của Christian cũng giúp bà tiếp tục khai thác thế giới nhân vật theo cách mình mong muốn. Sau Grey, nhà văn xuất bản thêm Darker (Đen tối hơn) và Freed (Tự do), hoàn thiện bộ ba tác phẩm kể từ góc nhìn của Christian Grey.

Trong cuộc phỏng vấn mới, James tiết lộ từng xây dựng ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết thứ tư tiếp nối câu chuyện gốc. Tuy nhiên, bà chưa bắt tay vào viết vì cho rằng các nhân vật đã có một kết thúc hạnh phúc. Bà không muốn tiếp tục câu chuyện chỉ để kéo dài thành công thương mại của bộ sách.

Nhà văn cũng thận trọng hơn với những đề nghị chuyển thể tác phẩm mới. Với tiểu thuyết Land of Ghosts (tạm dịch: Vùng đất của những bóng ma), James cho biết bà không mặn mà với việc đưa tác phẩm lên màn ảnh nếu không tìm được những cộng sự thực sự muốn thể hiện trung thành câu chuyện.

Những phát biểu này cho thấy trải nghiệm với 50 sắc thái vẫn ảnh hưởng đến cách bà nhìn nhận mối quan hệ giữa nhà văn và ngành công nghiệp điện ảnh.

Bộ sách 50 sắc thái bản tiếng Việt. Ảnh: Oreka.

E.L James, tên thật là Erika Mitchell, sinh năm 1963 tại London, Anh. Bà bắt đầu được biết đến rộng rãi với Fifty Shades of Grey, xuất bản năm 2011.

Tiểu thuyết ban đầu phát triển từ một tác phẩm do người hâm mộ sáng tác từ cảm hứng bộ truyện Twilight (Chạng vạng) của Stephenie Meyer, trước khi được chỉnh sửa thành câu chuyện độc lập. Bộ ba 50 sắc thái nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản quốc tế, được dịch sang nhiều ngôn ngữ và bán hàng chục triệu bản.

Thành công của sách đưa E.L James trở thành một trong những tác giả nổi tiếng nhất của dòng tiểu thuyết lãng mạn dành cho người lớn.

Năm 2015, bộ phim chuyển thể đầu tiên ra mắt và thu hút sự chú ý lớn, dù nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ giới phê bình. Hai phần tiếp theo lần lượt phát hành năm 2017 và 2018. Cả ba phim đều đạt doanh thu thương mại đáng kể, bất chấp những tranh luận về nội dung và chất lượng nghệ thuật.

Câu chuyện của E.L James phản ánh một vấn đề thường gặp khi chuyển thể sách thành phim: tác giả muốn bảo vệ tinh thần nguyên tác, trong khi đạo diễn và biên kịch cần điều chỉnh câu chuyện để phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh.

Với James, thành công phòng vé không đủ để thay đổi đánh giá của bà về bản chuyển thể đầu tiên của 50 sắc thái.