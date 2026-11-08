Tác giả ‘50 sắc thái’ thôi viết chuyện 18+

Nhà văn E.L. James ra mắt "Land of Ghosts", kể về một cô gái 17 tuổi nảy sinh tình cảm với hồn ma sau biến cố gia đình.

Nhà văn E.L. James. Ảnh: Cosmopolitan.

Tiểu thuyết mới của tác giả 50 sắc thái phát hành ngày cuối tháng 10 tại Mỹ và Canada, đánh dấu lần đầu bà giới thiệu một tác phẩm hướng tới độc giả trẻ. Bản bìa cứng do Bloom Books ấn hành dài 400 trang.

Theo People, Land of Ghosts (tạm dịch: Vùng đất của những hồn ma) kết hợp chuyện tình yêu với những suy tư về mất mát, nỗi đau và quá trình chữa lành. Tác phẩm được giới thiệu là tiểu thuyết dành cho độc giả trẻ tại Mỹ, trong khi ở Anh được tiếp thị như một cuốn sách tình cảm dành cho người trưởng thành.

Nhân vật chính Emily Beauchamp mất cha mẹ và em trai sau một tai nạn giao thông. Bản thân bị thương và sống sót, cô phải rời quê đến London, sống cùng Dylan Knightley - một người họ hàng giàu có.

Theo Kirkus Reviews, cuộc sống mới không dễ dàng với Emily. Cô vật lộn với cảm giác tội lỗi của người sống sót và những cơn đau buồn liên tiếp. Trong ngôi nhà của Dylan, cô gặp Tristan Fairfax, chàng trai chỉ mình cô có thể nhìn thấy. Tristan từng sống trong ngôi nhà và có khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Khi tình cảm giữa hai người dần nảy nở, Emily cùng Tristan tìm cách lý giải sự hiện diện của anh và những điều xảy ra trong quá khứ.

Bìa sách Lands of Gosts. Ảnh: Bloom Books.

Trong bài phỏng vấn với Cosmopolitan, E.L. James nói ý tưởng về cuốn sách đến từ thời bà còn làm việc trong lĩnh vực truyền hình. Một câu nói tình cờ của đồng nghiệp về “vùng đất của những hồn ma” gợi cho bà hàng loạt câu hỏi: Nơi ấy trông như thế nào, chứa đựng nỗi buồn hay niềm vui, và điều gì xảy ra khi con người đặt chân tới đó.

Nhà văn cho biết bà đã thử viết câu chuyện ít nhất bốn lần. Qua nhiều năm, hình ảnh các nhân vật và mạch truyện mới dần trở nên rõ ràng. Bà mô tả đây là chuyện tình không dễ thành hiện thực, xoay quanh khả năng yêu thương sau mất mát.

Trong cuộc trò chuyện với People, James cho biết bà bắt đầu hình thành ý tưởng từ năm 2009. Những trải nghiệm cá nhân cũng khiến bà quan tâm đến cách con người đối diện đau buồn: cha bà đột ngột qua đời năm 2002, còn mẹ mắc chứng sa sút trí tuệ trong nhiều năm.

Theo nhà văn, nỗi đau xuất hiện khi một người yêu thương ai đó nhưng người ấy không còn ở bên. Bà muốn khám phá trải nghiệm chung ấy qua một câu chuyện tình mang màu sắc siêu nhiên.

Vốn nổi tiếng với loạt tiểu thuyết tình dục dành cho người lớn, E.L. James từng cân nhắc đổi bút danh khi giới thiệu sách mới tới độc giả trẻ. Sau đó, bà quyết định giữ tên E.L. James. Tác giả nói tác phẩm mới có những yếu tố lãng mạn gợi cảm nhưng được thể hiện nhẹ hơn các cuốn sách trước.

Kirkus Reviews đánh giá cao cách James khắc họa tâm trạng mong manh của Emily. Tạp chí nhận xét tác giả đan xen nỗi đau mất gia đình với mối quan hệ đang hình thành giữa cô và Dylan, cùng bí ẩn về Tristan. Ấn phẩm này gợi ý sách cho độc giả từ 16 tuổi trở lên.

E.L. James là tác giả bộ ba 50 sắc thái, mở đầu bằng Fifty Shades of Grey. Theo Kirkus Reviews, cuốn sách ban đầu được tự xuất bản, phát triển từ một truyện lấy cảm hứng từ loạt truyện Chạng vạng. Sau thành công của bộ ba, bà viết thêm các phiên bản kể từ góc nhìn nhân vật Christian Grey, cùng hai tiểu thuyết The Mister và The Missus.

Trên website, James cho biết Land of Ghosts sẽ có phần tiếp theo mang tên Land of Dreams, dự kiến phát hành tháng 4/2027.