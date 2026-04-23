Tác giả ‘Cô hầu gái’ tiết lộ danh tính: Nổi tiếng sau 13 năm sáng tác

Với bút danh Freida McFadden, tác giả “Cô hầu gái” đã thu hút hàng triệu độc giả. Gần đây bà mới tiết lộ tên thật là Sara Cohen, theo The Guardian.

McFadden là tác giả của cuốn tiểu thuyết tâm lý The Housemaid (Cô hầu gái) tác phẩm bán chạy nhất Vương quốc Anh năm 2025. Với 2,6 triệu bản in bán ra, tên tuổi của McFadden còn vượt lên cả Richard Osman, Sarah J Maas và Rebecca Yarros.

Tuần trước, bà có sáu cuốn nằm trong Top 10 tiểu thuyết ăn khách dạng bìa mềm tại Vương quốc Anh. Ước tính doanh số toàn cầu của bà, bao gồm cả định dạng sách nói và sách điện tử, đạt 36 triệu bản.

Đam mê viết sách từ nhỏ

Và đầu tháng này, McFadden đã tiết lộ tên thật của mình là Sara Cohen. Tự xuất bản cuốn sách đầu tiên vào năm 2013, bà ra mắt sách với bút danh để tách biệt cuộc sống viết văn với công việc bác sĩ chuyên về rối loạn não bộ tại Boston, Massachusetts.

“Tôi mệt mỏi vì mọi người cứ tranh luận xem tôi là người thật hay giả, hay liệu tôi là đàn ông”, bà nói sau khi tiết lộ danh tính của mình.

McFadden trưởng thành ở khu trung tâm Manhattan. Mặc dù bắt đầu viết truyện từ năm chín tuổi, bà sau đó theo học toán tại Harvard trước khi chuyên sâu về y khoa. Viết lách trở thành lối thoát khỏi công việc hàng ngày, và cuốn sách đầu tiên của bà, The Devil Wears Scrubs, được lấy cảm hứng từ kinh nghiệm khi còn là thực tập sinh y khoa.

Mặc dù bà coi Daphne du Maurier và Charlotte Brontë là nguồn cảm hứng, cho rằng “Rebecca và Jane Eyre là những tiểu thuyết trinh thám gia đình kinh điển,” bà cũng yêu thích nhiều tác phẩm đương đại như Verity của Colleen Hoover, Room của Emma Donoghue và The Green Mile của Stephen King.

Kể từ khi ra mắt, McFadden đã xuất bản thêm 26 tiểu thuyết khác. Bà viết sách trong khi vẫn làm công việc chính và nuôi dạy hai đứa con. Vào cuối năm 2023, bà đã rút lui khỏi công việc tại bệnh viện và chỉ thỉnh thoảng hỗ trợ.

Tại sao McFadden thành công?

Tác phẩm thành công vang dội nhất của McFadden trên thị trường đại chúng hiện là Cô hầu gái, cuốn sách đen tối và ly kỳ kể về một cô hầu gái trẻ làm việc cho một cặp vợ chồng giàu có.

Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên cũng rất hút khách.

Bộ phim chuyển thể, với sự tham gia của Sydney Sweeney và Amanda Seyfried, được phát hành vào tháng 12 năm ngoái và thu về 400 triệu USD trên toàn thế giới.

John Webb, người phụ trách tìm mua các đầu sách hư cấu hấp dẫn tại chuỗi bán lẻ sách TGJones, cho biết các bản chuyển thể "đã thu hút thêm một lượng khán giả mới đến với tác phẩm của bà ấy". Với việc nhiều bộ truyện khác đang được lên kế hoạch chuyển thể, ông nói thêm: "Chúng tôi dự đoán sự nổi tiếng của bà ấy sẽ còn tăng lên".

Theo nhà phân tích Philip Stone của NielsenIQ BookData, những tiểu thuyết trinh thám gia đình như của McFadden đã "rất phổ biến" suốt nhiều năm qua, chỉ cần nhìn vào Gone Girl của Gillian Flynn và The Girl on the Train của Paula Hawkins.

Ông cho hay: "Những cuốn tiểu thuyết dựa trên ý tưởng rằng người thân thiết nhất với chúng ta có thể là những người nguy hiểm nhất rất hấp dẫn đối với độc giả". Ngoài ra còn có "sự say mê đối với những câu chuyện liên quan đến bí mật, dối trá và sự mơ hồ về đạo đức".

Tốc độ viết nhanh cũng là một phần làm nên sức hút của bà. Việc bà xuất bản nhiều sách mỗi năm có nghĩa là độc giả “không phải chờ đợi quá lâu trước khi có cuốn tiếp theo”, theo Stone.

Wilson cũng có chung nhận định: "Kho tác phẩm đồ sộ của bà ấy mang đến cho độc giả cảm giác an toàn. ‘Chúng tôi thích truyện của bà ấy. Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi biết mình sẽ nhận được gì".

Người kế nhiệm của Patterson

Nhiều người khác thì cho rằng thành công của bà đến từ phong cách viết. “Đó là lối kể chuyện dễ tiếp cận, với nhiều tình tiết hấp dẫn và những cú ngoặt bất ngờ, được kể bằng văn phong thẳng thắn và các chương ngắn. Đây là điểm giống nhau giữa McFadden và James Patterson”, Laura Wilson, nhà phê bình tiểu thuyết trinh thám của Guardian, nhận xét.

Bookouture, đơn vị đã thuyết phục McFadden đi theo con đường xuất bản truyền thống sau mười năm tự xuất bản, cho biết: “Những tiết lộ mới có ở hầu hết chương sách. Nhịp độ truyện luôn nhanh và luôn có một câu hỏi hóc búa cần được giải đáp”.

McFadden được xem như người kế nhiệm của Patterson, mang đến một lựa chọn mới cho những độc giả thích đọc thể loại trinh thám, bên cạnh các tác phẩm liên quan tới cảnh sát của Patterson hay những tiểu thuyết giật gân tập trung vào nam giới của Lee Child.

Theo NielsenIQ BookData, 82% độc giả của McFadden là nữ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là lượng người hâm mộ của bà có xu hướng trẻ hóa. Độc giả của bà “chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 24 đến 34”, Stone cho biết.

Một phần lý do khác là nhờ sự nổi tiếng của McFadden trên BookTok, nơi người hâm mộ chia sẻ các bài đánh giá về tác phẩm của bà. Người dùng Rhianah, 24 tuổi, đã đăng tải bảng xếp hạng toàn bộ tiểu thuyết giật gân của McFadden trên BookTok. Rhianah chia sẻ: “Nếu ai đó nói rằng họ cảm thấy chán đọc sách”, lời khuyên đầu tiên là “hãy đọc một cuốn sách của Freida”.

Cũng nhờ BookTok, tên tuổi của McFadden lan rộng. Ví dụ, tại Pháp, bốn trong năm cuốn sách bán chạy nhất năm ngoái là tiểu thuyết trinh thám của McFadden.