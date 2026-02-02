Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiến tranh tiền tệ

Cuốn sách phân tích sức mạnh của tiền tệ có thể can thiệp vào các công việc chung của thế giới ra sao. Những trung tâm kinh tế như EU, Mỹ… đang đưa ra các chính sách gì để xử lý khủng hoảng và đảm bảo sự an toàn cho các nhà đầu tư. Mỗi tập đề cập đến một khía cạnh cho thấy cái nhìn toàn cảnh của tác giả về dòng chảy tài chính hiện đại.

Xuất bản

Tác dụng không ngờ của bạc

  • Thứ hai, 2/2/2026 09:37 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Là một chất bảo quản gỗ, bạc có thể chống mối mọt, kìm hãm sự phát triển của bào tử nấm và các sinh vật dưới nước, ức chế quá trình sinh sản của ký sinh trùng và của các côn trùng khác.

Năm 2017 có 25,9 tỷ chip RFID sử dụng bạc

Công nghệ RFID (Nhận dạng tần số vô tuyến), đang nhanh chóng mở rộng trên toàn cầu, nó đưa việc ứng dụng bạc vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Bộ mạch và ăng-ten ghép nối vi mô được cấy ghép trong chip RFID để nhận sóng điện từ phát ra từ đầu đọc thẻ.

Năng lượng được mang theo bởi sóng điện từ sẽ tạo thành dòng điện trong cuộn dây cấy ghép và “đọc” thông tin ID (nhận dạng) duy nhất trên chip, sau đó là thông tin ID truyền trở lại đầu đọc thẻ qua ăng-ten. Một đầu đọc thẻ cách đó vài trăm mét sẽ giống như một radar phát hiện ID từ xa có thể xác nhận rằng chip đang nằm trong phạm vi phát hiện của nó.

Một khi các radar phát hiện ID từ xa này tạo thành một mạng lưới, từ nhỏ như cửa hàng, trường học cho tới lớn như một thành phố, cộng đồng hoặc thậm chí cả nước và cả thế giới, thì tất cả những người đang mang theo chip RFID trong mạng lưới khổng lồ này sẽ được định vị và theo dõi theo thời gian thực. Công nghệ của Internet of Things dựa trên công nghệ RFID.

Bac anh 1

Bảo quản gỗ là một trong nhiều công dụng ít biết của bạc. Ảnh: IStock.

Tháng 7 năm 2010, Wal-Mart tuyên bố sử dụng rộng rãi RFID để quản lý hàng tồn kho khổng lồ của mình nhằm giảm thiểu chi phí. Nếu kết quả tốt, Wal-Mart sẽ phổ biến rộng rãi ứng dụng RFID trong 3.500 cửa hàng tại Mỹ và các nhà cung cấp toàn cầu cũng sẽ được yêu cầu áp dụng công nghệ tương tự để giao tiếp với hệ thống kiểm kê của Wal-Mart.

Theo dự báo của công ty IDTechEx của Mỹ, chip RFID sẽ mở rộng trên toàn thế giới với tốc độ khủng khiếp là 93% mỗi năm. Đến năm 2017, sản lượng chip RFID hằng năm trên toàn thế giới sẽ đạt quy mô 25,9 tỷ chiếc! Mỗi chip sử dụng 10,9 miligam bạc. Vì có hàm lượng rất nhỏ, nên nó không thể tái chế.

Trong tương lai, lĩnh vực bảo quản gỗ tại Mỹ sẽ tiêu thụ 2.400 tấn bạc mỗi năm

Ủy ban Quản lý Đất và Rừng công cộng của Thượng viện Mỹ đã đệ trình “Dự luật nghiên cứu sản lượng đất công” vào ngày 11 tháng 9 năm 2003, nhằm tìm cách thay thế công nghệ bảo quản gỗ có chứa đồng hiện đang được sử dụng rộng rãi. Loại muối kép độc hại hình thành từ đồng arsenate và đồng acetate đã và đang gây ra những tác hại nghiêm trọng cho môi trường và thu hút sự chú ý ngày càng lớn của dư luận Mỹ.

Trong khi đó bạc có tác dụng khử trùng tự nhiên hết sức tuyệt vời. Là một chất bảo quản gỗ, nó có thể chống mối mọt, kìm hãm sự phát triển của bào tử nấm và các sinh vật dưới nước, ức chế quá trình sinh sản của ký sinh trùng và của các côn trùng khác. Hầu hết các ngôi nhà ở châu Âu và Mỹ đều được làm bằng gỗ, một khi công nghệ này chính thức đưa vào thị trường bảo quản gỗ, riêng lĩnh vực bảo quản gỗ ở Mỹ sẽ tiêu thụ 2.400 tấn bạc mỗi năm!

Song Hong Bing/Bách Việt Books-NSB Lao Động

Bạc Bảo quản Gỗ kim loại tiền tệ

