Chiến tranh tiền tệ

Cuốn sách phân tích sức mạnh của tiền tệ có thể can thiệp vào các công việc chung của thế giới ra sao. Những trung tâm kinh tế như EU, Mỹ… đang đưa ra các chính sách gì để xử lý khủng hoảng và đảm bảo sự an toàn cho các nhà đầu tư. Mỗi tập đề cập đến một khía cạnh cho thấy cái nhìn toàn cảnh của tác giả về dòng chảy tài chính hiện đại.

Quần áo làm từ bạc sẽ là xu hướng?

  • Thứ tư, 28/1/2026 11:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quần áo lót có chứa bạc có thể lưu giữ mùi thơm và đảm bảo sức khỏe cho người mặc ngay cả khi đổ mồ hôi nhiều.

Ứng dụng trong trang phục sẽ là một trong những nhu cầu lớn nhất về bạc trong tương lai

Bạc là một vật liệu kháng khuẩn vô cơ tự nhiên. Vật liệu kháng khuẩn bạc vô cơ có các đặc tính lâu bền, phổ rộng, chịu nhiệt tốt, an toàn cao và không kháng thuốc.

Vật liệu ion bạc cũng thường được sử dụng trong đồng phục chiến đấu trên sa mạc của quân đội Mỹ để khử trùng và khử mùi. Tương tự với đồ thể thao, bởi vì một lượng lớn vi khuẩn trong mồ hôi là nguồn gốc chính gây ra các mùi và chứng bệnh khác nhau, và bạc có thể khử hầu hết chúng.

Quần áo lót có chứa bạc có thể lưu giữ mùi thơm và đảm bảo sức khỏe cho người mặc ngay cả khi đổ mồ hôi nhiều nhưng không thể làm sạch suốt một thời gian dài trong tự nhiên. Chỉ riêng lĩnh vực trang phục, bạc đã trở thành một trong những ứng dụng lớn nhất, tiêu thụ 1.200 tấn mỗi năm.

Con số này chỉ là khởi đầu khi bạc mới bước chân vào lĩnh vực trang phục. Hãy tưởng tượng nếu 1,3 tỷ người tiêu dùng quần áo Trung Quốc cũng bắt đầu mặc trang phục có chứa ion bạc và 1 tỷ người Ấn Độ sẽ tham gia xu hướng này, nhu cầu về bạc sẽ khủng khiếp tới cỡ nào?

Bac anh 1

Bạc được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thời trang. Ảnh: Sock Geeks.

Trong lĩnh vực bao bì thực phẩm, các vật liệu đóng gói như thực phẩm, đồ uống và sữa có chứa ion bạc có thể giúp kéo dài thời hạn sử dụng. Bạc cũng được sử dụng trong công nghệ lọc nước uống. Đồng thời, các bể bơi trên toàn nước Mỹ cũng sẽ loại bỏ clo với các tác dụng phụ nghiêm trọng để thay thế bằng phương pháp khử trùng khí sử dụng vật liệu khử trùng bạc.

Trước mắt, mức tiêu thụ bạc công nghiệp toàn cầu hàng năm là khoảng 30.000 tấn, trong khi đó thị trường tiêu dùng mới nổi với nhu cầu khổng lồ đối với bạc mới chỉ bắt đầu manh nha.

Một sự khác biệt lớn giữa bạc và vàng, đó là bạc có phạm vi sử dụng công nghiệp rộng rãi, do đó mức tiêu thụ bạc công nghiệp lớn hơn nhiều so với vàng. Một tính năng quan trọng khác của bạc là dùng trong các ứng dụng công nghiệp: Tuyệt đại đa số là ứng dụng vi lượng.

Ví dụ, hàm lượng bạc trị giá vài xu trong mạch tích hợp của điện thoại di động, tivi LCD màn hình lớn cũng được mạ một lượng nhỏ bạc. Không khó để tìm thấy các ứng dụng vi lượng của bạc trong tất cả các thiết bị điện tử gia dụng. Sự ứng dụng bạc vi lượng này, ngay cả khi giá bạc tăng gấp 10 lần cũng rất khó để gây ra tác động đáng chú ý đến mức giá của sản phẩm cuối cùng.

Ngoài ra, một lượng nhỏ bạc sử dụng trong công nghiệp dẫn đến việc không thể tái chế bạc hiệu quả, và nó sẽ bị mất đi vĩnh viễn.

Những tính năng tuyệt vời của bạc và không gian ứng dụng lớn khiến nó trở thành nhà lãnh đạo bùng nổ nhất trong tất cả các kim loại!

Những người không thể hiểu rõ các đặc tính tiền tệ của bạc thường coi bạc là một kim loại công nghiệp, đây là một thuật ngữ sai lệch rõ ràng. Lẽ nào mọi người cho rằng vàng có thể sử dụng làm răng giả thì điều đó sẽ thay đổi tính chất tiền tệ của vàng?

Lượng tiêu hao bạc cực lớn trong công nghiệp và lượng bạc vi lượng không thể tái chế chẳng những không thể làm suy chuyển đến mức độ hiếm có và phẩm chất ưu việt của nó, trái lại, đó còn là bằng chứng quan trọng về giá trị đầu tư lớn hơn. Tên gọi chính xác cho bạc phải là: Một kim loại tiền tệ quý hiếm được sử dụng với số lượng lớn trong công nghiệp.

Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động

