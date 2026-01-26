Bạc đang cạn kiệt

Năm 2005, một cuộc khảo sát của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy bạc sẽ là kim loại đầu tiên cạn kiệt trong lịch sử loài người.

Xét rằng 2/3 sản lượng bạc hiện tại đến từ các mỏ bán sinh (mỏ bao gồm nhiều loại kim loại khác nhau), chẳng hạn như đồng, chì và kẽm, rất khó để gia tăng đáng kể sản lượng bạc do những hạn chế đối với việc đầu tư khai thác khoáng sản khác. Mặc dù bạc vẫn có trong sẵn lớp vỏ Trái đất, nhưng vì lý do kỹ thuật và chi phí, chỉ khi bạc có giá cao hơn nhiều so với hiện nay thì việc khai thác mới có giá trị.

Tính đến cuối năm 2009, theo số liệu thống kê khảo sát địa chất mới nhất của Mỹ cho thấy, trữ lượng bạc của thế giới là 400.000 tấn. Tính ở mức 21.400 tấn sản lượng quặng năm đó thì có thể khai thác trong 18 năm. Vì nguồn bạc do chính phủ bán ra và nguồn bạc thu lại từ tái chế chất thải đã giảm mạnh trong những năm gần đây, thế nên bạc khai thác từ các mỏ sẽ chiếm tuyệt đại đa số tổng nguồn cung.

Hiện tại, tổng nhu cầu bạc hằng năm trên thế giới là khoảng 27.700 tấn. Nếu tất cả bạc đều dựa vào nguồn khai quặng, vậy thì tổng trữ lượng 400.000 tấn trên thế giới chỉ có thể đảm bảo cung cấp 14 năm. Với bối cảnh lĩnh vực ứng dụng của ngành công nghiệp bạc đang mở rộng nhanh chóng, lượng tiêu thụ bạc sẽ tăng mạnh trong tương lai. Đến lúc đó, giới hạn khai thác 14 năm sẽ bị rút ngắn thêm rất nhiều.

Hình ảnh một mỏ bạc. Ảnh: Discovery Alert.

Dựa trên mối quan hệ tỷ giá trong lịch sử giữa vàng (1.350 đô-la/ ounce) và bạc hiện tại, tỷ giá nên là 1:16, tức là khoảng 84 đô-la/ounce mới được coi là mức hợp lý. Nhưng tỷ giá vàng và bạc trong lịch sử được quyết định bởi số lượng của chúng. Ở Ai Cập cổ đại, bạc rất khan hiếm và giá của nó tương đương với vàng. Sau đó, bạc được tìm thấy nhiều hơn và vàng trở nên tương đối khan hiếm. Vì vậy vàng lại có giá trị hơn.

Dựa trên phân tích này, hiện tại lượng bạc có thể khai thác và lưu trữ của thế giới ước tính khoảng 400.000 tấn, cộng với trữ lượng hiện có khoảng 30.000 tấn, tổng lượng bạc chỉ có khoảng 430.000 tấn. Vì vàng hiếm khi được tiêu thụ trong quá trình sản xuất công nghiệp, nên trữ lượng của nó không ngừng gia tăng và hiện tại ước tính khoảng 160.000 tấn.

Theo thống kê của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tính đến cuối năm 2009, lượng vàng có thể khai thác và lưu trữ của thế giới là khoảng 47.000 tấn, như vậy tổng lượng vàng ước tính khoảng 207.000 tấn. Qua đó có thể thấy rằng tỷ lệ giữa tổng lượng vàng và tổng lượng bạc là 20,7: 43, tức là khoảng 1:2.

Điều này có nghĩa là tổng lượng bạc ít hơn nhiều so với trước đây, và đáng lẽ mức giá của nó phải bằng khoảng 1/2 giá vàng chứ không phải 1/16. Dựa trên giá vàng hiện tại là 1.350 đô-la/ounce, giá bạc phải là 675 đô-la/ounce! Trong khi đó giá bạc hiện tại trên thị trường chỉ khoảng 20 đô-la/ounce.

Theo thời gian, lượng bạc sẽ giảm hơn nữa và tỷ lệ vàng so với bạc sẽ đạt 1:1. Sau đó, tổng lượng bạc sẽ ít hơn vàng. Điều này có nghĩa là tiềm năng giá trị gia tăng của bạc trong 10 năm tới sẽ cực kỳ kinh hoàng.