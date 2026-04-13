Cây thuốc đa năng ở chợ Việt nhưng không phải ai cũng biết tận dụng

Bạc hà không chỉ là một loại rau thơm gia vị giúp tăng hương vị cho món ăn hay đồ uống, mà còn là một vị thuốc quý được sử dụng rộng rãi trong cả y học cổ truyền lẫn hiện đại.

Lợi ích nổi bật nhất của bạc hà là khả năng làm giãn cơ trơn đường tiêu hóa, giúp giảm co thắt dạ dày và tình trạng đầy hơi, khó tiêu nhanh chóng. Đối với những người mắc Hội chứng ruột kích thích (IBS), tinh dầu bạc hà đã được chứng minh là có tác dụng làm dịu các cơn đau bụng và cải thiện chức năng nhu động ruột một cách rõ rệt.

Một tách trà bạc hà ấm sau bữa ăn không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ bụng mà còn kích thích tiết dịch mật, hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn diễn ra trơn tru hơn.

Hỗ trợ hệ hô hấp và điều trị cảm lạnh

Hợp chất Menthol trong lá bạc hà đóng vai trò như một chất làm thông mũi tự nhiên, giúp làm tan đờm và làm sạch các chất nhầy trong phổi. Khi bị cảm cúm hoặc viêm xoang, việc xông hơi bằng lá bạc hà giúp làm dịu niêm mạc mũi, giảm nghẹt mũi và mang lại cảm giác hít thở dễ dàng hơn. Đặc tính kháng khuẩn của bạc hà cũng giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh trong khoang miệng và đường hô hấp, giúp ngăn ngừa tình trạng viêm họng và ho kéo dài.

Giảm căng thẳng, đau đầu, bổ não

Mùi hương thanh mát của bạc hà có tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp giải tỏa căng thẳng và giảm bớt các triệu chứng của đau đầu do áp lực. Lá bạc hà còn có tác dụng bổ não. Theo nhiều nghiên cứu khác nhau, tiêu thụ bạc hà có thể làm tăng sự tỉnh táo và chức năng nhận thức.

Nuôi dưỡng làn da và hỗ trợ điều trị mụn

Bạc hà là một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên nhờ khả năng kiểm soát bã nhờn và làm sạch sâu lỗ chân lông, ngăn ngừa sự hình thành của mụn trứng cá. Với đặc tính kháng viêm mạnh, nước ép lá bạc hà giúp làm dịu các vùng da bị kích ứng, vết côn trùng cắn hoặc tình trạng mẩn ngứa trên da.

Việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chứa chiết xuất bạc hà còn giúp làm sáng tông da, mang lại cảm giác mát lạnh và giúp da luôn duy trì độ ẩm tự nhiên.

Cải thiện sức khỏe răng miệng và hơi thở

Nhờ khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mùi và các mảng bám, bạc hà là thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm chăm sóc răng miệng như kem đánh răng hay nước súc miệng. Không chỉ giúp mang lại hơi thở thơm mát kéo dài, các hoạt chất trong bạc hà còn giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nướu, sâu răng và bảo vệ niêm mạc miệng khỏi các vết loét. Việc nhai trực tiếp vài lá bạc hà tươi sau khi ăn là cách đơn giản và hiệu quả nhất để làm sạch khoang miệng tức thì.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên và hiệu quả

Bạc hà hỗ trợ quá trình giảm cân bằng cách kích thích các enzyme tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn và chuyển hóa chất béo thành năng lượng nhanh chóng. Hương thơm của bạc hà cũng giúp ức chế cảm giác thèm ăn, giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày.

Việc thêm vài lá bạc hà vào nước lọc (Detox) không chỉ giúp nước có vị ngon hơn mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.