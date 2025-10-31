T1 thắng AL, đội mạnh nhất Trung Quốc

Đương kim vô địch thế giới giành chiến thắng nhọc nhằn trước AL, với tỷ số 3:2.

Faker dẫn dắt T1 đến bán kết. Ảnh: Lol Esports.

Ở trận tứ kết cuối cùng của Chung kết thế giới CKTG 2025 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, T1 tái ngộ AL, đại diện Trung Quốc mạnh nhất tại giải. Tại đây, hai đội có series căng thẳng nhất từ đầu giải đấu. T1 và AL kéo nhau đến ván cuối trong trận BO5 để tìm ra đại diện đi tiếp vào bán kết.

Không chỉ kết quả chung cuộc, diễn biến từng ván cũng rất căng thẳng. Hai đội không có nhiều chênh lệch. Trong khi Flandre của AL ổn định và lấn át đối thủ, Gumayusi cùng Keria từ T1 mới là bộ đôi đường dưới tốt hơn. Tâm điểm đối đầu phải nhắc đến Shank và Faker ở đường giữa.

Phải rất lâu sau sự xuất hiện của Knight, Trung Quốc mới sản sinh một midlaner có bể tướng đủ rộng và cân kèo với siêu sao người Hàn Quốc như Faker.

Kết cuộc, T1 thắng ván đầu, bị đẩy vào chân tường ở ván 2,3. Cuối cùng, đương kim vô địch thế giới tìm lại được chính mình, thắng thông hai ván cuối. Qua đó, họ là đội tiếp theo bước vào bán kết. Đội sẽ có một ngày nghỉ, trước khi gặp TOP Esports. So với AL, đội hạng hai Trung Quốc mùa hè được đánh giá thấp hơn. Ngoài ra, T1 vẫn tiếp tục giữ được mạch chưa thua một đội LPL nào ở thể thức BO5 tại CKTG. Do vậy, họ là đội được đánh giá cao hơn.

Ở nhánh còn lại, nhà vô địch Hàn Quốc GenG duy trì phong độ hủy diệt. Họ thắng dễ HLE, một ứng cử viên vô địch khác. Chovy cùng đồng đội sẽ tái đấu KT, hạt giống số 3 LCK.

Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 diễn ra 14/10-9/11 ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô, Trung Quốc. Đây là lần thứ 3 quốc gia tỷ dân đăng cai sự kiện này sau 2017 và 2020. T1 đang là đương kim vô địch thế giới hai năm liên tiếp.

Tuy nhiên, đội trình diễn bộ mặt kém thuyết phục, phong độ không ổn định ở cả 5 vị trí.Nếu vượt qua TES, T1 sẽ tái hiện trận nội chiến ở chung kết. Ở lần cuối đánh trận quyết định ở Trung Quốc, SKT T1 (tiền thân của T1) thua Samsung Galaxy (tiền thân GenG). Thất bại này mở ra chu kỳ đi xuống suốt 5 năm của tổ chức giàu truyền thống nhất lịch sử trò chơi.