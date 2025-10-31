Apple sắp lập kỷ lục với iPhone 17

Doanh thu quý tài khóa thứ 4 của Apple vượt mọi kỳ vọng của giới phân tích, phản ánh nhu cầu bùng nổ với iPhone 17.

Nhờ nhu cầu dành cho dòng iPhone 17, Apple tiếp tục ghi nhận doanh thu quý tài khóa thứ 4 vượt kỳ vọng. Ảnh: TA.

Theo CNBC, Apple vừa báo cáo doanh thu quý tài khóa thứ 4, kết thúc vào ngày 27/9 với kết quả vượt trội so với kỳ vọng của giới phân tích. CEO Tim Cook còn tự tin dự báo quý tiếp theo sẽ là "tốt nhất lịch sử," với tổng doanh thu tăng 10-12% (đạt khoảng 137,97 tỷ USD ), vượt xa kỳ vọng của Phố Wall.

Cụ thể, doanh số bán iPhone thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận, do chỉ có hơn một tuần bán hàng của iPhone 17 được ghi nhận trong quý này. Tuy nhiên, Táo khuyết vẫn vượt qua kỳ vọng nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng dịch vụ và doanh số bán máy Mac.

Trong đó, mảng dịch vụ, bao gồm iCloud, Apple Music, phí App Store, giấy phép tìm kiếm của Google và bảo hành AppleCare, đã tăng 15% lên 28,75 tỷ USD .

CEO Tim Cook nhấn mạnh hầu hết thành phần trong mảng này đều đang tăng tốc. Đây cũng là mảng kinh doanh quan trọng nhất đối với nhà đầu tư tại Apple, khi mang lại doanh thu định kỳ với biên lợi nhuận cao hơn so với mảng phần cứng.

Doanh thu số bán máy Mac cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ lên đến 13%, mang về 8,72 tỷ USD cho Táo khuyết. Ông Cook cho rằng mức tăng này là nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của MacBook Air sau khi được nâng cấp với chip M4 vào tháng 3 vừa qua, kèm theo việc giảm giá sản phẩm 100 USD .

Về dự báo cho quý tiếp theo, kết thúc vào tháng 12, CEO Apple cho biết đây sẽ là kết quả "tốt nhất từ trước đến nay trong lịch sử công ty".

Theo đó, Apple dự kiến tổng doanh thu công ty sẽ tăng trưởng 10-12% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng 11% này sẽ đưa doanh thu quý tiếp theo đạt mốc 137,97 tỷ USD , vượt xa ước tính đồng thuận của LSEG là 132,31 tỷ USD .

Theo ông Cook, sự tự tin này đến từ sự đón nhận vượt mức kỳ vọng của iPhone 17 series, đồng thời tiết lộ lưu lượng khách tiếp cận sản phẩm tại các cửa hàng đã tăng đáng kể so với năm 2025.

Về kế hoạch trong tương lai, Apple lên lịch phát hành phiên bản Siri mới vào năm 2026 và sẽ có thêm các quan hệ đối tác, tương tự như thỏa thuận tích hợp ChatGPT vào Apple Intelligence trong tương lai.