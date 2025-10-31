Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Apple sắp lập kỷ lục với iPhone 17

  • Thứ sáu, 31/10/2025 14:20 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Doanh thu quý tài khóa thứ 4 của Apple vượt mọi kỳ vọng của giới phân tích, phản ánh nhu cầu bùng nổ với iPhone 17.

Nhờ nhu cầu dành cho dòng iPhone 17, Apple tiếp tục ghi nhận doanh thu quý tài khóa thứ 4 vượt kỳ vọng. Ảnh: TA.

Theo CNBC, Apple vừa báo cáo doanh thu quý tài khóa thứ 4, kết thúc vào ngày 27/9 với kết quả vượt trội so với kỳ vọng của giới phân tích. CEO Tim Cook còn tự tin dự báo quý tiếp theo sẽ là "tốt nhất lịch sử," với tổng doanh thu tăng 10-12% (đạt khoảng 137,97 tỷ USD), vượt xa kỳ vọng của Phố Wall.

Cụ thể, doanh số bán iPhone thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận, do chỉ có hơn một tuần bán hàng của iPhone 17 được ghi nhận trong quý này. Tuy nhiên, Táo khuyết vẫn vượt qua kỳ vọng nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng dịch vụ và doanh số bán máy Mac.

Trong đó, mảng dịch vụ, bao gồm iCloud, Apple Music, phí App Store, giấy phép tìm kiếm của Google và bảo hành AppleCare, đã tăng 15% lên 28,75 tỷ USD.

CEO Tim Cook nhấn mạnh hầu hết thành phần trong mảng này đều đang tăng tốc. Đây cũng là mảng kinh doanh quan trọng nhất đối với nhà đầu tư tại Apple, khi mang lại doanh thu định kỳ với biên lợi nhuận cao hơn so với mảng phần cứng.

Doanh thu số bán máy Mac cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ lên đến 13%, mang về 8,72 tỷ USD cho Táo khuyết. Ông Cook cho rằng mức tăng này là nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của MacBook Air sau khi được nâng cấp với chip M4 vào tháng 3 vừa qua, kèm theo việc giảm giá sản phẩm 100 USD.

Về dự báo cho quý tiếp theo, kết thúc vào tháng 12, CEO Apple cho biết đây sẽ là kết quả "tốt nhất từ trước đến nay trong lịch sử công ty".

Theo đó, Apple dự kiến tổng doanh thu công ty sẽ tăng trưởng 10-12% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng 11% này sẽ đưa doanh thu quý tiếp theo đạt mốc 137,97 tỷ USD, vượt xa ước tính đồng thuận của LSEG là 132,31 tỷ USD.

Theo ông Cook, sự tự tin này đến từ sự đón nhận vượt mức kỳ vọng của iPhone 17 series, đồng thời tiết lộ lưu lượng khách tiếp cận sản phẩm tại các cửa hàng đã tăng đáng kể so với năm 2025.

Về kế hoạch trong tương lai, Apple lên lịch phát hành phiên bản Siri mới vào năm 2026 và sẽ có thêm các quan hệ đối tác, tương tự như thỏa thuận tích hợp ChatGPT vào Apple Intelligence trong tương lai.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Người dùng đổi iPhone bằng nồi cơm điện, Apple nói không

Tin đồn đặt iPhone vào nồi cơm điện để truyền dữ liệu nhanh hơn đang gây xôn xao mạng xã hội, buộc Apple phải lên tiếng bác bỏ và giải thích ngăn chặn.

21 giờ trước

Anh Tuấn

iPhone 17 Apple iPhone iPhone 17 Apple iPhone 17 series

    Đọc tiếp

    OpenAI phan boi loi the hinh anh

    OpenAI phản bội lời thề

    8 giờ trước 07:17 31/10/2025

    0

    Sau 10 năm hoạt động, OpenAI vừa chuyển đổi cấu trúc sang công ty vì lợi nhuận, trong khi nhánh phi lợi nhuận cũ vẫn tồn tại.

    Day la loai go co kha nang chong dan hinh anh

    Đây là loại gỗ có khả năng chống đạn

    20 giờ trước 19:24 30/10/2025

    0

    Một loại gỗ mới có thể mở ra kỷ nguyên vật liệu xanh, khi vừa thân thiện môi trường vừa đủ bền để thay thế thép trong xây dựng và sản xuất.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý