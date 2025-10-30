Người dùng đổi iPhone bằng nồi cơm điện, Apple nói không

Tin đồn đặt iPhone vào nồi cơm điện để truyền dữ liệu nhanh hơn đang gây xôn xao mạng xã hội, buộc Apple phải lên tiếng bác bỏ và giải thích ngăn chặn.

Người dùng đặt iPhone vào nồi cơm điện để truyền dữ liệu nhanh hơn. Ảnh: Xiaohongshu.

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin đồn về một mẹo tăng tốc truyền dữ liệu iPhone chỉ bằng cách đặt điện thoại vào nồi cơm điện. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi, buộc Apple phải lên tiếng phản hồi.

Theo trang Fast Technology, bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple đã bác bỏ hoàn toàn phương pháp trên. Công ty khẳng định việc truyền dữ liệu giữa 2 thiết bị iPhone không liên quan đến Wi-Fi hay Bluetooth bên ngoài, do đó không cần thực hiện trong không gian kín như nồi cơm điện.

Trào lưu kỳ lạ này xuất phát từ một tình huống khá bất ngờ. Trên mạng xã hội Weibo, nam diễn viên William Chan (Trần Vỹ Đình) đăng bài quảng cáo cho ốp lưng iPhone 17 Pro mới của CASETiFY, dù thực tế anh vẫn sử dụng iPhone 16 Pro. Khi được hỏi, Chan hài hước chia sẻ rằng quá trình chuyển dữ liệu sang máy mới “mất cả ngày”.

Câu nói tưởng chừng bông đùa này lại chạm vào tâm lý của nhiều người dùng Apple, vốn thường phàn nàn về việc di chuyển dữ liệu giữa các đời iPhone.

Ngay sau đó, cư dân mạng lan truyền một "mẹo thần kỳ" khi đặt 2 chiếc điện thoại vào nồi cơm điện để rút ngắn thời gian truyền dữ liệu. Một số video thậm chí còn chứng minh rằng quá trình sao chép 256 GB dữ liệu có thể giảm từ 3 giờ xuống chỉ còn một giờ. Người đăng giải thích rằng lớp kim loại trong nồi cơm điện tạo ra hiệu ứng “lồng Faraday”, giúp tăng cường phản xạ tín hiệu và thúc đẩy tốc độ truyền dẫn.

Tuy nhiên, đại diện Apple đều khẳng định đây là quan niệm sai lầm. iPhone sử dụng cơ chế truyền dữ liệu ngang hàng (P2P) thông qua điểm truy cập ảo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tín hiệu mạng bên ngoài. Việc đặt điện thoại vào nồi cơm điện không thể giúp tăng tốc quá trình, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt nếu người dùng sơ suất.

Tuy nhiên, nhiều thử nghiệm thực tế của người dùng phản ánh điều ngược lại. Lồng kim loại kín chặn sóng, giúp truyền dữ liệu ổn định hơn. Nó phù hợp khi khách hàng chuyển dữ liệu tại cửa hàng điện thoại, Apple Store, vốn có lượng thiết bị lên đến hàng trăm, cùng mạng bị nhiễu bởi chồng lấn tần số.

Việc Apple bác bỏ phương pháp "thủ công" này có thể đến từ triết lý phục vụ của hãng. Thừa nhận nồi cơm điện giúp chuyển dữ liệu nhanh đồng nghĩa với công nghệ Táo khuyết cung cấp không hoàn thiện. Ngoài ra, việc mang đồ nấu ăn đến Apple Store, vốn được định vị sang trọng, cũng đi ngược với truyền thống nhà sản xuất Mỹ.

Dù vậy, hiện tượng này cũng phản ánh một thực tế rằng nhiều người dùng đang không hài lòng với tốc độ sao chép dữ liệu của iPhone. Trong khi đó, các hãng Android như Xiaomi, OPPO, Vivo, OnePlus đã hình thành “liên minh truyền dữ liệu”, cho phép chuyển thông tin giữa các thiết bị khác thương hiệu chỉ bằng thao tác đặt gần nhau. Tốc độ truyền có thể đạt tới 80 MB/giây, nhanh hơn đáng kể so với giải pháp mặc định của Apple.

Theo trang Lei Technology, trong một số trường hợp đặc biệt, mẹo nồi cơm điện có thể cho kết quả tốt hơn nhưng chủ yếu do môi trường nhiễu sóng Wi-Fi. Chuyên gia công nghệ Xiao Lei nhận định rằng thay vì thử nghiệm những phép thuật công nghệ, người dùng nên ưu tiên các phương pháp chính thống như kết nối trực tiếp bằng cáp Type-C hoặc sao lưu dữ liệu trên nền tảng đám mây.