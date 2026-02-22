T1 bị DK loại khỏi LCK Cup

Chiều 22/2, Dplus KIA (DK) thắng liền 3 ván để loại T1 và đoạt tấm vé vào chung kết nhánh thua LCK Cup 2026.

T1 chính thức chia tay với LCK Cup.

Loạt Bo5 giữa Dplus KIA và T1 tại vòng 3 nhánh thua LCK Cup 2026 khép lại với kịch bản nghẹt thở.

Dplus KIA lội ngược dòng thắng 3-2 sau khi bị dẫn 0-2, qua đó giành quyền đến Hong Kong dự chung kết nhánh thua gặp BNK FEARX.

T1 nhập cuộc mạnh mẽ. Họ giành thắng lợi ván 1 và 2 nhờ kiểm soát giao tranh tốt và xử lý mục tiêu chính xác. Oner cùng Faker tạo áp lực liên tục ở nửa trên bản đồ. Peyz và Keria giữ thế chủ động đường dưới. Sau hai ván, T1 dẫn 2-0 và nắm lợi thế lớn.

Bước ngoặt đến ở ván 3. Dplus KIA chịu áp lực trong phần lớn thời gian đầu và giữa trận. Phút 29, họ còn để mất Baron vào tay T1.

Tuy nhiên, DK phản công ngay sau đó và giành được nhiều điểm hạ gục quan trọng. Sau khi sở hữu Linh hồn Rồng Lửa, DK lấy lại thế trận. Phút 38, họ thắng giao tranh ở khu vực rừng dưới và phá hủy Nexus, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tinh thần DK lên cao ở ván 4. T1 có lợi thế khi Oner tích lũy nhiều điểm hạ gục khi cầm vị tướng Zaheen. Nhưng phút 26, trong pha tranh chấp Baron, DK hạ gục Oner và đảo chiều thế trận. Phút 33, Lucid với Wukong tỏa sáng bằng một triple kill phía sau hang Baron. DK quét sạch đội hình T1 và cân bằng tỷ số 2-2.

Ván 5 quyết định chứng kiến DK nhập cuộc chủ động. Siwoo với Gwen thắng thế ở đường trên, sớm hạ gục Doran hai lần. Phút 17, trong giao tranh Rồng Đất, Siwoo ghi triple kill và mở ra khoảng cách rõ rệt. DK tiếp tục kiểm soát rồng và hoàn tất ba điểm cộng dồn.

Tuyển thủ DK khóc sau khi ngược dòng trước T1.

Tình huống then chốt đến ở pha tranh chấp Baron. Lucid với Maokai cướp thành công bùa lợi và truy đuổi đội hình T1 đang rút lui. Lợi thế lớn về tài nguyên giúp DK đẩy mạnh đường dưới. Trong giao tranh tại trụ 3 đường dưới, DK giành chiến thắng quyết định và kết thúc loạt trận sau năm ván đấu.

Lucid được vinh danh là Player of the Match nhờ màn trình diễn ổn định và những pha xử lý quan trọng trong ba ván cuối.

Dplus KIA hoàn tất cú reverse sweep ấn tượng còn T1 dừng bước sau khi không giữ được lợi thế. Với thắng lợi này, DK ngoài việc bước tiếp vào chung kết nhánh thua gặp BFX và đoạt chiếc vé cuối cùng của khu vực LCK đến với giải đấu First Stand diễn ra tại Hong Kong.

Riêng với T1, dù vừa giành chức vô địch thế giới, đây là năm thứ 2 liên tiếp họ không thể góp mặt tại First Stand kể từ khi giải ra đời vào năm 2025.