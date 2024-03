Phát hiện đường vòng độc đáo để 'đu' Taylor Swift

Hàng nghìn người hâm mộ Taylor Swift từ Đông Nam Á sẽ hội tụ về Singapore bằng máy bay, xe buýt và thậm chí cả thuyền khi chuyến lưu diễn The Eras Tour đang đến gần.

Trong tổng số hơn 300.000 vé được bán cho 6 buổi diễn thuộc The Eras Tour tại Sân vận động Quốc gia Singapore, nhiều người hâm mộ quốc tế đã kịp đặt vé máy bay và khách sạn để ở lại đảo quốc sư tử.

Tuy nhiên, một số Swifties khác chọn đi theo lộ trình độc đáo hơn để tiết kiệm chi phí. Cụ thể, họ sẽ dừng chân tại thành phố Batam (Indonesia) và Johor Bahru (Malaysia) gần sát Singapore trước khi lên đường đi đến concert bắt đầu diễn ra từ ngày 2/3, The Straits Times đưa tin hôm 1/3.

Chấp nhận đi xa để tiết kiệm tiền

Awangku Hashrul (35 tuổi, người Malaysia, Giám đốc một phòng tập yoga) trước tiên sẽ bắt xe buýt từ nhà riêng ở Kuala Lumpur đến Johor Bahru cùng bạn bè 1 ngày trước buổi diễn hôm 3/3. Họ dự định sẽ ngủ qua đêm ở đó.

Sáng hôm sau, họ tiếp tục bắt chuyến tàu Keretapi Tanah Melayu (KTM) từ Johor đến Singapore để tham dự concert và trở lại Johor bằng tàu hỏa sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Họ cũng sẽ ở lại Johor Bahru thêm 1 đêm trước khi trở về Kuala Lumpur.

“Di chuyển theo cách đó giúp tôi tiết kiệm khá nhiều chi phí. Chúng tôi đã chi một khoản lớn cho tiền vé rồi”, Awangku Hashrul chia sẻ, đồng thời cho biết mình đã mua vé với giá khoảng 2.000 RM (hơn 10,4 triệu đồng).

Awangku Hashrul (trái) sẽ di chuyển bằng xe buýt và tàu hỏa, trong khi Nyimas Larasati Utami sẽ đi chuyến bay từ Jakarta đến Singapore. Ảnh: NVCC.

Dù không thể di chuyển thẳng đến Singapore theo lộ trình thông thường, Awangku Hashrul vẫn hào hứng vì sắp được xem thần tượng biểu diễn trực tiếp, đồng thời chỉ cần trả 84 RM (gần 437.000 đồng), so với số tiền hơn 540 RM (gần 3 triệu đồng) cho vé máy bay khứ hồi từ Kuala Lumpur đến Singapore.

Chưa kể, kỳ nghỉ 2 đêm ở khách sạn Singapore có giá hơn 1.000 RM (hơn 5,2 triệu đồng). Trong khi đó, tiền phòng ở Johor Bahru chỉ bằng gần 1/3, tức khoảng 357 RM (gần 1,9 triệu đồng).

Đây không phải trường hợp Swifties duy nhất chấp nhận đi xa hơn để tiết kiệm tiền, khi nhu cầu các chuyến bay đến Singapore tăng đột biến đã kéo theo giá vé máy bay đắt đỏ hơn.

Ở Indonesia, giá vé máy bay từ Jakarta đến Singapore vào những ngày diễn ra The Eras Tour đã tăng hơn 100% so với giá thông thường. Ví dụ, chuyến bay một chiều của Jestar Asia từ Jakarta đến Singapore vào đầu tháng 3 có giá 2,2 triệu Rp (gần 3,5 triệu đồng), tăng 165% so với 1 tháng trước đó.

Tri Surinta bắt đầu hành trình trên xe buýt mini. Ảnh: NVCC.

Thay vì bay thẳng từ Semarang tới Singapore, Tri Surinta (26 tuổi, người Indonesia) chọn chuyến bay ngắn và rẻ hơn tới Batam. Trước đó, vào ngày 29/2, cô đã ngồi trên chuyến xe buýt kéo dài 2 tiếng rưỡi, đi từ nhà ở thị trấn Jepara (miền Trung Java) đến sân bay gần nhất ở tỉnh Semarang.

Ngày hôm sau, Tri và một người bạn sẽ đi phà mất 45 phút đến bến phà HarbourFront của Singapore. Họ cũng dự định nghỉ qua đêm ở Singapore và mua sắm thỏa thích trước khi trở về nhà.

“Tôi rất hào hứng vì đã chờ đợi khoảnh khắc này nhiều năm rồi", Tri nói và cho biết thêm mình đã chuẩn bị trang phục tham gia concert và bỏ ra tổng cộng gần 10 triệu Rp (hơn 15,7 triệu đồng) cho các loại chi phí.

Bên cạnh đó, Tri sẽ mang vòng tay tình bạn đến concert để trao đổi với các Swifties khác. Đây là một hoạt động độc đáo và phổ biến trong các buổi biểu diễn của Taylor Swift, được lấy cảm hứng từ lời bài hát You're On Your Own, Kid.

Nước láng giềng hưởng lợi

Một cuộc kiểm tra các khách sạn và nhà điều hành bến phà ở Batam (Indonesia) cho thấy lượng khách hàng đang tăng lên. Riêng nhà điều hành phà Batamfast còn giảm giá vé cho những ai sử dụng tên album nổi tiếng của Taylor Swift làm mã khuyến mãi khi đặt vé trực tuyến.

Tỷ lệ lấp đầy tại khách sạn 4 sao Santika, đối diện bến phà quốc tế Batam Centre Point, cũng đạt hơn 90% từ ngày 1/3-10/3, theo Yossie Christy Tenu, đại diện phát ngôn của khách sạn.

“Hầu hết khách hàng đến từ khu vực bên ngoài Batam. Họ đặt phòng trong thời gian đó để tham gia The Eras Tour ở Singapore", Yossie chia sẻ.

Giá phòng hiện dao động từ 800.000 Rp (gần 1,3 triệu đồng) đến 2,5 triệu Rp (gần 4 triệu đồng) mỗi đêm. Tuy nhiên, chúng vẫn thấp hơn giá phòng tại khách sạn 4 sao ở Singapore - trung bình dao động từ 1,5 triệu Rp (gần 2,4 triệu đồng) đến 5 triệu Rp (gần 7,9 triệu đồng).

Nyimas Larasati Utami may mắn tìm được vé máy bay giá hời. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, các quan chức khu vực đang tăng cường tuyên truyền cho những người chưa xác định rõ lộ trình của mình.

Giám đốc cơ quan du lịch Batam Ardiwinata hy vọng những concert của các nghệ sĩ quốc tế tại Singapore sẽ mang lại lợi ích cho thành phố của Indonesia, nơi có thể là điểm trung chuyển khách du lịch. “Chúng tôi mong những người đến Singapore có thể ở lại Batam 1, 2 đêm vì chi phí nơi đây rẻ hơn”, ông nói với The Straits Times hôm 26/2.

Không chỉ khách sạn, dịch vụ bến phá cũng hưởng lợi từ những lộ trình "đường vòng" của Swifties. Bến phà quốc tế Batam Centre Point cung cấp 49 chuyến/ngày, bắt đầu từ 6h-21h35. Hành khách cũng có thể đến Singapore thông qua 4 bến phà khác ở Batam.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ may mắn có thể tận hưởng chuyến bay thẳng đến Singapore.

Nyimas Larasati Utami (27 tuổi, giáo viên ở Palembang, Nam Sumatra, Indonesia) ban đầu dự định đến Singapore bằng phà từ Batam để tham gia concert vào ngày 4/3. Tuy nhiên, cuối tháng 9/2023, cô đã tìm được vé máy bay giảm giá từ Jakarta đến Singapore với giá khoảng 800.000 Rp (gần 1,3 triệu đồng).

Do đó, cô sẽ bay từ Palembang tới Jakarta vào ngày 3/3, trước khi đáp chuyến bay đêm tới Singapore. Sau concert, cô và 2 người bạn sẽ ở lại khách sạn Singapore một thời gian trước khi tới Johor Bahru nghỉ mát.

Tấm vé máy bay giá hời - đúng như ngân sách dự kiến nếu đi phà - đã giúp nữ giáo viên có chuyến bay thẳng đến đảo quốc sư tử, chờ đợi giây phút đến gần hơn với thần tượng.