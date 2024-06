Suzy, Park Bo Gum bất lực

Suzy và Park Bo Gum nỗ lực quảng bá, thậm chí tung nhiều hình thân mật nhưng "Wonderland vẫn gây thất vọng về thành tích phòng vé. Truyền thông Hàn Quốc nhận định phim khó hòa vốn.

Theo Kgnews, Wonderland là bộ phim hay, một tác phẩm ấm áp và nhân hậu. Như đạo diễn phim huyền thoại Hollywood Howard Hawks đã nói, nguyên tắc một bộ phim hay là tác phẩm có ít nhất ba cảnh hay, Wonderland đáp ứng đủ, thậm chí có nhiều hơn 3 cảnh phim hay. Ai đã xem phim sẽ không bàn cãi về điểm đó. Vấn đề là không có nhiều người đã xem bộ phim này. Tính đến 17/6, có hơn 570.000 khán giả tới xem phim của Thang Duy, Suzy, Park Bo Gum.

Thành tích ảm đạm

Wonderland là bộ phim giả tưởng về trí tuệ nhân tạo. Trung tâm của phim là Wonderland, một công ty cung cấp dịch vụ AI do Harry (Jung Yu Mi) và Hyeon Su (Choi Woo Sik) lãnh đạo. Hai người này nhận yêu cầu từ những người sắp chết và đưa tất cả thông tin của họ lên không gian ảo để họ có thể liên lạc với những người họ muốn sau khi qua đời.

Có ba sinh vật AI do nhóm Harry, Hyeon Su quản lý. Một người là của Bai Li (Thang Duy). Cô mắc căn bệnh nan y và đang cận kề cái chết. Lo lắng về việc con gái sẽ đau buồn khi biết được cái chết của mình, cô đăng ký dịch vụ AI mang tên Wonderland. Không thể gặp mặt trực tiếp nhưng cô con gái vẫn có thể liên lạc với mẹ thông qua các cuộc gọi video. Trong phiên bản AI, Bai Li cũng được làm công việc cô thích là khảo cổ.

Cặp đôi khác là Jeong In (Suzy) và Tae Ju (Park Bo Gum). Hai người là tiếp viên và quản lý tại hãng hàng không. Với lý do nào đó, Tae Ju rơi vào trạng thái thực vật và hôn mê. Jeong In biến Tae Ju thành trí tuệ nhân tạo và ở bên anh mỗi ngày. Tae Ju bản AI thông minh, tốt bụng và luôn nở cười mỗi ngày. Anh khiến Jeong In dần xa cách với Tae Ju ngoài đời thật. Khi Tae Ju ngoài đời tỉnh dậy, Jeong In đã rơi vào tình trạng bối rối vì không biết cô đang dành tình cảm cho phiên bản nào. Trái ngược với phiên bản AI hoàn hảo, Tae Ju thật liên tục mắc sai lầm.

Quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Wonderland vẫn không thể thành công. Ảnh: iMBC.

Một người khác là chàng trai trẻ tên Jin Gu (Tang Jun Sang). Jin Gu vừa bước qua tuổi thiếu niên thì qua đời. Bà của anh (Seong Byeong Sook) người đã một mình nuôi nấng anh đã tiếp tục chăm sóc cháu trai ngay cả khi nó trở thành AI.

Theo mạng lưới bán vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Inside Out 2 đứng đầu phòng vé, thu hút 1,75 triệu người xem trong ba ngày cuối tuần trước (14-16/6). Vị trí thứ hai là Furiosa: A Mad Max Saga, thu hút 60.000 người xem và vị trí thứ ba là Wonderland với 50.000 người xem.

Theo Kgnews, Wonderland có kịch bản và nội dung hay nhưng thất bại ở chỗ quá tập trung vào câu chuyện của Thang Duy. Đáng lẽ Suzy và Park Bo Gum nên dẫn dắt toàn bộ bộ phim. Không phải vì họ còn trẻ, hay vì những câu chuyện tình yêu được thể hiện cảm động, cũng không phải vì Suzy và Park Bo Gum là những ngôi sao nổi tiếng.

Lý do là câu chuyện mà hai người này miêu tả đặt ra câu hỏi về “danh tính của con người trong tương lai”. Đây có lẽ là vấn đề cuối cùng và mang tính triết học của mọi thách thức trong kỷ nguyên AI. Trong khi đó, Variety chỉ ra mạch truyện trong Wonderland bị gián đoạn bởi những tình tiết khoa trương.

Theo tin tức đăng lúc 10h (giờ địa phương) ngày 18/6 trên Mydaily, Wonderland ghi nhận lượng khán giả tích lũy là 590.000 và trên thực tế, rất khó để hòa vốn. Phim cần bán ra 2,9 triệu vé mới hòa vốn.

Nỗ lực không thành của Suzy, Park Bo Gum

Thật đáng thất vọng khi Wonderland thu hút rất nhiều sự chú ý ngay cả trước khi phát hành với dàn diễn viên nổi tiếng, lại đang hoạt động kém cỏi bất chấp sự quảng bá nhiệt tình của các diễn viên chính. Đây là nhận định của tờ Xports News.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trước khi phim chính thức ra mắt, Suzy và Park Bo Gum tung nhiều hình ảnh rất thân mật. Đáng nói, các bức ảnh đều được chụp theo phong cách đời thường chứ không giống ảnh chụp tại studio để quảng bá phim. Do đó, khi xem loạt ảnh trên trang cá nhân của Suzy và Park Bo Gum, khán giả tự hỏi liệu hai người có đang hẹn hò. Cũng không ít người cho rằng Suzy và Park Bo Gum cố úp mở chuyện tình cảm để quảng bá phim.

Suzy và Park Bo Gum nỗ lực tương tác nhưng không thể cứu nổi bộ phim. Ảnh: Skuukzky.

Suzy và Park Bo Gum sau đó khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thết nhưng sự tình tứ ở các hình ảnh lẫn video hậu trường vẫn khiến 2 người vướng nghi vấn. Họ cũng xuất hiện cùng nhau trên The Seasons - Zico's Artist của KBS 2TV và thu hút người hâm mộ cuồng nhiệt.

Thang Duy cũng tích cực quảng bá phim bằng cách xuất hiện trên các chương trình giải trí và đài phát thanh. Chồng cô, đạo diễn Kim Tae Yong, thậm chí lần hiếm hoi cùng vợ xuất hiện trên Newsroom của JTBC.

Trước khi bị vượt mặt bởi Inside Out 2, Wonderland cũng có những ngày dẫn đầu phòng vé. Tuy nhiên, ngay cả khi đứng đầu, thành tích của Wonderland vẫn kém so với những bộ phim cũng đứng đầu phòng vé Hàn Quốc trước đó.

Trong suốt 5 ngày đầu khởi chiếu, Wonderland thu về 3,21 triệu USD . Trong khi đó, doanh thu của Exhuma đạt gần 17 triệu USD trong tuần đầu, The Roundup: Punishment đạt gần 20,9 triệu USD trong ba ngày đầu tiên kể từ khi ra rạp.

Quả thực, thị trường điện ảnh Hàn Quốc một lần nữa trôi vào thời kỳ ảm đạm. “Chúng ta sẽ lại rơi vào đầm lầy suy thoái vô vọng?”, Osen đặt câu hỏi.

Những tác phẩm Hàn Quốc ra mắt gần đây đang bị khán giả phớt lờ. Mặt khác, Inside Out 2 và Furiosa: The Mad Max Saga lần lượt chiếm vị trí dẫn đầu phòng vé.