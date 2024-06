Son Heung Min dự lễ cưới của Kim Seung Gyu và người mẫu Kim Jin Kyung

Lễ cưới của thủ môn Kim Seung Gyu và người mẫu Kim Jin Kyung có sự tham gia của nhiều ngôi sao trong lĩnh vực bóng đá.

Ngày 18/6, tờ Sports Chosun đưa tin người mẫu Kim Jin Kyung và thủ môn đội bóng đá quốc gia Kim Seung Gyu tổ chức lễ cưới tại Seoul. Đám cưới có sự tham dự của các thành viên trong chương trình Girls Who Hit Goal của đài SBS và nhiều ngôi sao của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc, chẳng hạn Son Heung Min, Kim Min Jae, Hwang Hee Chan, Hwang In Beom và Lee Seung Woo. Thành viên nhóm Super Junior là Kyu Hyun cũng tham gia và thể hiện ca khúc để chúc mừng cô dâu, chú rể.

Trước đó, tờ The Fact cho biết Kim Jin Kyung và Kim Seung Gyu thân thiết rồi phát triển thành người yêu thông qua sở thích chung là bóng đá.

Nhiều ngôi sao bóng đá Hàn Quốc tới dự lễ cưới của Kim Seung Gyu. Ảnh: Sports Chosun.

Kim Jin Kyung tâm sự: "Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ khi tôi bắt đầu chơi bóng đá, nhưng tôi chưa bao giờ mơ rằng nó sẽ đi sâu vào cuộc sống của tôi đến vậy. Tôi đã gặp một người đàn ông giống tôi. Tôi cạnh tranh với anh ấy và nói cùng nhau chăm sóc cơ thể, cố gắng sống một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ. Chúng tôi rất biết ơn những người tới tham gia và chúc mừng chúng tôi về sự khởi đầu của hành trình mới này”.

Kim Seung Gyu (sinh năm 1990) là thủ môn chuyên nghiệp và khởi nghiệp tại Câu lạc bộ Bóng đá Ulsan Hyundai vào năm 2006. Sau đó, anh chơi cho Vissel Kobe và Kashiwa Reysol của Nhật Bản. Anh hiện là thủ môn của Câu lạc bộ bóng đá Al Shabab. Kim Seung Gyu cũng từng khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc và là người gác khung thành cho Hàn Quốc trong 10 năm qua.

Kim Jin Kyung kém chồng cầu thủ 7 tuổi. Cô ra mắt ngành giải trí vào năm 2012 thông qua cuộc thi Thử thách siêu mẫu Hàn Quốc 3 của OnStyle. Sau đó, Kim Jin Kyung tham gia nhiều bộ phim truyền hình và chương trình giải trí, bao gồm Andante của KBS1, Perfume, We Got Married, Law of the Jungle in Patagonia...

Kim Jin Kyung đam mê bóng đá, từng chơi ở các đội bóng trẻ. Cô đang được chú ý khi đảm nhận vị trí tiền vệ cho FC Gucheok Tall Shin trong chương trình giải trí về bóng đá SBS Girls Who Hit Goals.