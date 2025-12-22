Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Suýt ói vì phát hiện móng tay trong ly trà sữa siêu rẻ ở TP.HCM

  • Thứ hai, 22/12/2025 18:37 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Phát hiện mảnh móng tay trong ly trà sữa mua tại thương hiệu từng "gây sốt" ở TP.HCM, cô gái kinh hãi, không dám tiếp tục sử dụng.

Nữ khách hàng phát hiện mảnh móng tay trong ly trà sữa. Ảnh: ngochaan_princess/threads.

Trong bài viết được đăng tải vào ngày 21/12, N.H. chia sẻ cô đã ghé chi nhánh quán trà sữa Viên Viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) vào tối 19/2 và mua 4 ly nước.

Khi đang uống, N.H. cảm thấy “cợn cợn”, qua kiểm tra phát hiện một mảnh móng tay trong ly. Điều này khiến cô cảm thấy buồn nôn, không thể tiếp tục sử dụng sản phẩm.

Từng thích trà sữa của thương hiệu này vì vị trà ổn, N.H. cho biết cô không dám tiếp tục tin dùng sau trải nghiệm vừa rồi.

Xác nhận với Tri Thức - Znews, đại diện hãng trà sữa Viên Viên cho biết đã chủ động liên hệ xin lỗi khách hàng, đồng thời đề nghị hỗ trợ đi khám sức khỏe và theo dõi tình trạng. "Do khách hàng bận việc nên chúng tôi đã gửi giỏ trái cây thăm hỏi", người đại diện cho biết.

Phía hãng cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội giải quyết thỏa đáng trước trải nghiệm không mong muốn của khách hàng.

Về phía N.H., cô xác nhận thương hiệu trà sữa đã liên hệ hỏi thăm sức khỏe của mình và đưa ra phương án xử lý. Dưới bài đăng, một số tài khoản cho biết từng gặp trường hợp tương tự. Ngoài ra, một số khác cũng thể hiện sự lo lắng vì là khách hàng quen của quán trà sữa này.

Trước đó, Viên Viên từng được biết đến rộng rãi khi có mặt trong “cơn sốt” trà sữa 7.000 đồng/ly. Mức giá này nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng trẻ vì tò mò.

Hà Vi - Linh Chi

trà sữa trà sữa móng tay Viên Viên khách hàng

