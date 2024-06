Khoảnh khắc Suri Cruise hôn bạn trai trong công viên gây chú ý. Nửa kia của Suri là Toby Cohen, bằng tuổi cô.

Theo Daily Mail, cánh săn ảnh vừa chụp được loạt khoảnh khắc Suri hôn bạn trai tại Công viên Trung tâm ở thành phố New York (Mỹ). Cả hai cùng đi dạo, nói chuyện và thể hiện các cử chỉ thân mật dù biết có paparazzi. Suri diện đồ đơn giản, không trang điểm. Bạn trai cô đeo nhẫn trên ngón áp út, được cho là nhẫn hẹn ước giữa các cặp đôi.

Suri hôn bạn trai trong công viên. Ảnh: Backgrid.

Bạn trai của Suri tên Toby Cohen, bằng tuổi cô. Toby Cohen là ca sĩ, nhạc sĩ mới nổi. Sắp tới, anh chàng sẽ theo học tại Cao đẳng Âm nhạc Berklee danh tiếng ở Boston (Massachusetts, Mỹ). Trong khi đó, Suri học tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh.

Toby Cohen từng xuất hiện trong vũ hội cuối cấp trung học cùng Suri vào tối 18/6. Cả hai còn nắm tay giữa nơi đông người. Khi ấy, mối quan hệ của bộ đôi vẫn chưa được xác nhận.

Toby Cohen từng xuất hiện trong vũ hội cuối cấp trung học cùng Suri vào tối 18/6. Ảnh: Backgrid.

Thời gian gần đây, Suri được mẹ, ông bà ngoại trợ giúp khi đảm nhận vai chính Philoclea trong vở kịch Head Over Heels. Trước đó, cô được chọn thể hiện nhân vật Morticia Addams trong vở The Addams Family: A New Musical.

Ngoài ra, Suri cũng thu âm cho phim mà mẹ đạo diễn. Trong bộ phim Alone Together, ái nữ hát bản cover Blue Moon ở đoạn mở đầu.

Holmes khen con gái: "Suri thực sự rất tài năng. Tôi muốn con bé phát huy hết tất cả tài năng này. Vì vậy, tôi đã hỏi con gái về việc tham gia phim và con đã đồng ý. Thế là, tôi bắt đầu làm việc, chỉ đạo con phải làm gì".

Suri, 18 tuổi, là con chung của Katie Holmes và Tom Cruise. Sau khi cặp sao ly hôn, Suri sống cùng mẹ và không gặp cha suốt nhiều năm qua.