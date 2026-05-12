Sunshine Legend City: Chỉ xuống 25% vốn, sở hữu căn hộ cao cấp từ 50 triệu/m2

Không giảm chuẩn sản phẩm, không phải chương trình kích cầu, điều Sunshine Legend City đang tạo ra là một bài toán ưu việt để người mua ở thực không bị áp lực từ ngày đầu.

Cuối năm 2024, anh T.M - kỹ sư 35 tuổi tại Hà Nội - bắt đầu tìm căn hộ cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, sau nhiều tháng khảo sát các dự án nội đô, anh dần nhận ra mặt bằng giá căn hộ đã tăng lên mức 70-100 triệu đồng/m2, kéo theo áp lực thanh toán rất lớn, khiến việc xuống tiền trở thành bài toán không hề dễ dàng.

Đây cũng là tình trạng chung của thị trường hiện nay: nhu cầu ở thực vẫn rất lớn nhưng bị “kẹt” ở bài toán dòng tiền ban đầu. Từ thực tế đó, Sunshine Legend City của Sunshine Group đang thu hút sự chú ý khi triển khai đồng thời hai chính sách NobleX Home+ và “An cư thảnh thơi” - cấu trúc tài chính được đánh giá thuộc nhóm ưu việt bậc nhất trên thị trường hiện nay.

Bài toán tài chính ưu việt

Với NobleX Home+, người mua chỉ cần ký quỹ 25% giá trị căn hộ sau các ưu đãi khác. Điều đáng chú ý là phần ký quỹ này không “đóng băng" mà được hưởng lợi ích tương đương 8%/360 ngày, khấu trừ thẳng vào giá trị hợp đồng mua bán và có bảo lãnh ngân hàng. Đây là điểm khác biệt căn bản: tiền của người mua vừa được bảo đảm, vừa sinh lợi hấp dẫn trong thời gian chờ bàn giao

Sunshine Legend City đang áp dụng chính sách ưu đãi kép, hỗ trợ tài chính tối đa cho khách hàng.

Đồng thời, chính sách "An cư thảnh thơi" mang lại nhiều lợi ích tài chính cùng lúc. Lãi suất 0% kéo dài đến tận 6 tháng sau khi nhận nhà, đồng nghĩa với việc người mua có thêm nửa năm ổn định tài chính trước khi bắt đầu trả lãi vay. Chiết khấu lên đến 10% dành cho khách thanh toán sớm, và hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ giúp đòn bẩy vốn trở nên khả thi với nhiều nhóm khách hàng hơn.

Như vậy, tính gộp toàn bộ, đơn giá thực tế căn hộ Sunshine Legend City chỉ còn từ 50 triệu đồng/m2.

Mức giá chỉ còn từ 50 triệu đồng/m2 được đánh giá là cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ liên tục tăng cao.

Quà tặng cộng thêm giá trị, khách hàng có thể hưởng lợi cả tỷ đồng

Trên nền chính sách tài chính linh hoạt, Sunshine Legend City còn tặng kèm loạt ưu đãi có giá trị quy đổi rõ ràng. Khách hàng nhận lộc vàng đến 5 chỉ, gói "Passport Thịnh vượng" trị giá đến 200 triệu đồng, và gói hoàn thiện nội thất cao cấp đến 500 triệu đồng - hoặc quy đổi 3 triệu/m2. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí 3 năm phí quản lý và thêm 1% ưu đãi khi giao dịch qua ứng dụng NobleX hoàn thiện bức tranh lợi ích tổng thể cho người mua.

Ước tính, tổng giá trị thực tế một khách hàng trung bình nhận được có thể lên đến cả tỷ đồng.

Sunshine Legend City - dự án “hot” bậc nhất phía Đông dành cho người trẻ

Sunshine Legend City là dự án từng ghi nhận nhiều kỷ lục về nguồn cầu trên thị trường khu vực phía Đông Hà Nội, với hệ tiện ích toàn diện bậc nhất khu vực này như: mật độ thang máy chỉ khoảng 2 căn/thang/tầng, 3 tầng hầm đỗ xe, 5 tầng thương mại dịch vụ, hơn 31.000 m2 cảnh quan mặt nước cùng tổ hợp thương mại bên dòng sông di sản, hệ thống trường học liên cấp, nhà cộng đồng, nhà để xe nổi 7 tầng…

Sunshine Legend City có quy mô gần 50 ha, tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên, nằm giữa Vành đai 3.5 và Vành đai 4, ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách hồ Hoàn Kiếm chỉ 20 phút di chuyển.

Đây cũng là dự án sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách Hoàn Kiếm khoảng 20 phút di chuyển, và lân cận hàng loạt công trình/dự án quy mô về thể thao, giáo dục như: Đại học Bách khoa Hà Nội phân hiệu Hưng Yên, Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam, sân vận động PVF 60.000 chỗ và hệ thống bệnh viện quốc tế đang hình thành - một hệ sinh thái đủ để sống, học và làm việc mà không cần đi xa.

Với chính sách đang được triển khai, căn hộ Sunshine Legend City đang tiếp tục chứng kiến tốc độ hấp thụ tích cực, nối dài chuỗi kỷ lục từng ghi nhận. Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tiếp tục neo cao, bài toán tối ưu dòng tiền đang trở thành yếu tố then chốt. Những dự án vừa đảm bảo chất lượng sống, vừa có chính sách ưu việt như Sunshine Legend City vì thế được xem là cơ hội không dễ xuất hiện trên thị trường.