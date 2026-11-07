Sunshine Group tham gia dự án Starlake

Sunshine Homes dự kiến chi khoảng 2.277 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng ô đất rộng 11.483 m2 tại Starlake, khu đô thị có mặt bằng giá bất động sản thuộc nhóm cao nhất Hà Nội.

Một phần khu đô thị Tây Hồ Tây. Ảnh: Thành Đông.

HĐQT CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) đã thông qua chủ trương để CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La, công ty con của doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) thuộc phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội,

Theo nghị quyết, bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát triển THT. Phần dự án được chuyển nhượng thuộc ô đất K1-HH2 có diện tích 11.483 m2, với chức năng dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp.

Giá trị giao dịch dự kiến gồm khoảng 1.566 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 711 tỷ đồng giá chuyển nhượng. Như vậy, tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 2.277 tỷ đồng .

Starlake có quy mô khoảng 186 ha, do THT làm chủ đầu tư. Đứng sau THT là Tập đoàn Daewoo E&C (Hàn Quốc). Bên cạnh việc trực tiếp phát triển các dự án nhà ở, khách sạn, THT còn chuyển nhượng nhiều ô đất cho các nhà đầu tư thứ cấp để phát triển những loại hình bất động sản khác nhau. Nhờ đó, khu đô thị này quy tụ hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong số này có Samsung với trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D; CJ với các lô đất dự kiến phát triển trung tâm thương mại; CMC với dự án CMC Creative Space Hanoi; Đại Quang Minh với kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại Emart; hay liên doanh Indochina Kajima với dự án văn phòng hạng A Parc Hà Nội.

Ở lĩnh vực khách sạn và nhà ở cao cấp, Daewoo E&C cũng trực tiếp triển khai một số dự án như Shilla Hotel và tổ hợp thương mại, văn phòng, nhà ở cao cấp tại lô K8HH1...

Starlake được ghi nhận là khu đô thị có giá đất cao nhất Hà Nội theo bảng giá đất hiện hành. Tại một số tuyến đường lớn trong khu đô thị, giá đất ở vị trí 1 vượt 113 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá chuyển nhượng chung cư Starlake ở mức 150-180 triệu đồng/m2, còn biệt thự và shophouse dao động 500-800 triệu đồng/m2.

Về phía Sunshine Homes, đây là doanh nghiệp chủ chốt thuộc hệ sinh thái Sunshine Group. Tập đoàn này đang nổi lên là một trong những "ông lớn" trên thị trường bất động sản, cung cấp hàng nghìn căn hộ.

Ở Hà Nội và vùng lân cận, Sunshine hiện có một loạt dự án đang triển khai như Noble West Lake Hanoi, Sunshine River Park, Sunshine Continetal, Noble Palace Tây Hồ, Noble Crystal Long Biên (Hà Nội), Sunshine Legend City (Hưng Yên)...

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng, Sunshine Group ghi nhận doanh thu thuần gần 11.911 tỷ đồng , gấp hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.827 tỷ đồng , cao gấp khoảng 3 lần cùng kỳ. So với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, lợi nhuận của Sunshine Group chỉ đứng sau Vinhomes - nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Sunshine Group đạt gần 120.995 tỷ đồng . Dư nợ vay vào khoảng 36.100 tỷ đồng . Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt hơn 32.098 tỷ đồng , tăng khoảng 7.542 tỷ đồng so với đầu năm.