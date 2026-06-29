Sumitomo cam kết đẩy nhanh tiến độ 'siêu' dự án có tòa tháp 108 tầng tại Hà Nội

Tập đoàn Sumitomo cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, đồng thời kỳ vọng dự án sẽ trở thành biểu tượng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Manabu Hamamoto - Tổng giám đốc Kinh doanh Chiến lược Phát triển đô thị toàn cầu (Tập đoàn Sumitomo). Ảnh: Viết Thành.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, ông Manabu Hamamoto - Tổng giám đốc Kinh doanh Chiến lược Phát triển đô thị toàn cầu (Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản), cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với Tập đoàn BRG triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Dự án này được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Manabu Hamamoto đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần đồng hành và phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo TP Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Theo đại diện Sumitomo, dự án hướng tới 3 mục tiêu cốt lõi.

Thứ nhất, xây dựng đô thị trung hòa carbon tiên phong tại Việt Nam thông qua việc ứng dụng năng lượng tái tạo và các giải pháp tiết kiệm năng lượng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của Hà Nội.

Thứ hai, kiến tạo môi trường sống hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên cơ sở phát huy thế mạnh của Nhật Bản trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ đô thị.

Thứ ba, phát triển hệ thống hạ tầng có khả năng chống chịu cao trước thiên tai, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục tăng trưởng nhanh, dân số khu vực trung tâm ngày càng gia tăng, đại diện Sumitomo cho rằng mô hình đô thị thông minh sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành một khu đô thị xanh, hiện đại, văn minh, mang đến chất lượng sống ngày càng cao cho người dân.

Khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Hà Nội, ông Manabu Hamamoto nhấn mạnh điều cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài kỳ vọng không chỉ là các chính sách ưu đãi mà còn là tầm nhìn phát triển rõ ràng, môi trường đầu tư ổn định, cơ chế đối thoại cởi mở và phương thức quản trị minh bạch.

Đại diện Sumitomo cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, đưa các công nghệ hiện đại, giải pháp phát triển xanh cùng kinh nghiệm quản trị đô thị của Nhật Bản vào thực tiễn, góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô.

Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD , do liên doanh BRG - Sumitomo phát triển. Ảnh: CĐT.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD . Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City), liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

Dự án được khởi công vào tháng 8/2025, có quy mô hơn 270 ha, nằm tại khu vực chân cầu Nhật Tân, thuộc huyện Đông Anh cũ. Theo kế hoạch, dự án được triển khai theo 5 giai đoạn và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2032.

Điểm nhấn của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội là tháp tài chính cao 108 tầng, cùng hàng chục tòa nhà văn phòng, chung cư hỗn hợp và hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề.

Hiện Tập đoàn Sumitomo hoạt động tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 80.000 cán bộ, nhân viên. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đã đồng hành gần 70 năm trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, khu công nghiệp, thương mại và phát triển đô thị.

Tại Hà Nội, ngoài dự án Thành phố Thông minh, Sumitomo cũng là nhà đầu tư phát triển Khu công nghiệp Thăng Long từ năm 1997. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút khoảng 3 tỷ USD vốn đầu tư lũy kế, tạo việc làm cho khoảng 60.000 lao động và trở thành một trong những mô hình hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và Nhật Bản.