Sùi bọt mép, suy hô hấp sau khi uống rượu

Tại Quảng Ninh, một người sau khi uống rượu không kiểm soát đã phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng, sùi bọt mép.

Uống quá nhiều rượu trong bữa tiệc đầu năm, một bệnh nhân đã phải đi cấp cứu trong tình trạng nặng. Ảnh minh họa: Unsplash.

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho hay trong thời gian gần đây, đơn vị này tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc do rượu trong tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết tiêu hoá, xơ gan…

Thậm chí, một số bệnh nhân nghiện rượu nhiều năm, đã mắc xơ gan cổ chướng, tiểu đường, nhưng hàng ngày vẫn uống rượu…

Điển hình, đầu năm nay, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân L.T.Đ. (48 tuổi, trú tại huyện Tiên Yên) nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở ngáy, sùi bọt mép, da niêm mạc nhợt, đồng tử 2 bên co nhỏ, người lạnh, huyết áp tụt, suy hô hấp.

Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho biết bệnh nhân đã uống rượu nhưng không rõ số lượng. Sau đó, người này có các biểu hiện như trên và nên được đưa đến trung tâm y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, hỗ trợ đường thở, rửa dạ dày, đặt ống tĩnh mạch trung tâm và ống dẫn bàng quang. Từ kết quả xét nghiệm, các bác sĩ kết luận người bệnh bị suy hô hấp, viêm phổi nặng, ngộ độc rượu, toan hô hấp.

Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo để theo dõi và điều trị. Sau 2 ngày điều trị tích cực, tri giác người này cải thiện tỉnh táo, sinh niệu ổn, tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Methanol hay cồn công nghiệp có nhiều công dụng như làm sơn, dung môi... Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.

Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, triệu chứng giống như say rượu. Ngộ độc rượu do methanol thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống. Người ngộ độc methanol nhập viện trễ có thể bị toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau khi uống 1-2 ngày. Các triệu chứng gồm không đi tiểu được, đau đầu kéo dài, mệt mỏi tăng dần, ý thức lơ mơ hoặc kích thích vật vã, mất tỉnh táo. Đặc biệt, người bệnh có dấu hiệu rối loạn thị lực rất sớm, thường nhìn thấy đám mây trắng như sương mờ trước mặt…

Theo bác sĩ chuyên khoa I Ninh Mạnh Duy, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Tiên Yên, bệnh nhân ngộ độc rượu trong tình trạng nặng hơn có thể dẫn đến các triệu chứng kích thích thần kinh, hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, tụt huyết áp, thậm chí hôn mê sâu.