Sức mạnh quân đội Ottoman

Quân đội Ottoman tựa như những con sông hùng hổ cuốn theo nước mưa. Một khi đã vượt qua những rào cản gây trở ngại, người Ottoman sẽ tạo ra những làn sóng tàn phá đến khó lường.

Đội hình dài thượt của quân Ottoman tiến về phía trước rất nghiêm chỉnh. Họ dựng trại vào lúc bình minh và nghỉ trưa tại một địa điểm đã được chọn trước, nơi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi Quốc vương và đoàn tùy tùng của ông đến.

Lều của quốc vương nằm ở trung tâm, xa hoa như những dãy phòng trong cung điện của ông, còn lều của Đại Tể tướng và các chức sắc hàng đầu khác đều ở gần đó. Những tấm vải sơn tựa các bức tường được đặt xung quanh khu vực này, và quân của hoàng gia - lính bộ binh và kỵ binh của Porte - cắm trại bên ngoài. Xa hơn nữa là kỵ binh thái ấp và những đội quân khác.

Họ sẽ lại khởi hành vào sáng hôm sau. Tất cả binh lính đều phải tuân theo một kỷ luật sắt đá đến mức những người theo đạo Cơ đốc còn thấy ngạc nhiên: phải bồi thường nếu có thiệt hại về tài sản; lương thực thực phẩm cần được mua bằng tiền túi; những kẻ cướp bóc phải bị xử tử ngay lập tức.

Qua khỏi Edirne và Plovdiv, quân đội nhanh chóng tiến đến Sofia, nơi Tể tướng Ferhad Pasha nhanh chóng kéo đến cùng vài nghìn con lạc đà mang theo đại bác và đạn dược. Những người theo đạo Cơ đốc ở Sofia, Semendra và Vidin phải cung cấp 10.000 xe lúa mỳ và lúa mạch. Do đó, một đội quân rất hùng mạnh đã di chuyển về phía Bắc: một đơn vị do Ahmed Pasha chỉ huy tiến đến Sabac trên sông Sava; một quân đoàn khác nhằm vào Transylvania dưới sự chỉ huy của Mehmed Mihaloglu; đội thứ ba do Đại Tể tướng Piri Pasha chỉ huy đi thẳng tới Belgrade. Suleiman chạm mặt đơn vị đang hành quân về phía Sabac.

Piri Pasha đã đóng quân ở Belgrade trong vài tuần trước khi Suleiman đến cùng với số quân đội còn lại. Các khẩu đội pháo binh ngay lập tức được lắp đặt trên hòn đảo nằm ở ngã ba sông Danube và Sava. Chúng được sử dụng để bắn phá liên tục vào thành, chiến thuật thông thường của Ottoman. Các cuộc tấn công nối tiếp nhau nhanh chóng trong ba tuần, nhưng không có kết quả.

Sau đó, Suleiman nghe theo lời khuyên của một “kẻ phản bội” người Pháp hoặc người Italy nào đó và phát lệnh cho nổ tung tòa tháp lớn nhất của pháo đài. Hàng trăm người Hungary và người Serbia đã anh dũng chiến đấu cho đến khi “làn sóng căm thù tôn giáo” - những người trước đây theo Công giáo và sau đó là Chính thống giáo - khiến người Serbia phải đầu hàng nếu muốn giữ lại mạng sống. Hầu hết người Hungary đều bị thảm sát. Mặt khác, người Serbia được đưa đến Constantinople và định cư gần đó, ở vùng Pera cổ đại, giữa một khu rừng mà ngày nay vẫn được gọi là rừng Belgrade trên bờ biển Bosphorus của châu Âu. Trong khi đó, nhà thờ chính ở Belgrade đã được biến thành nhà thờ Hồi giáo, nơi Suleiman đọc lời cầu nguyện đầu tiên vào thứ Sáu.

Tin đồn về chiến tích của quân đội Ottoman lan truyền nhanh chóng khắp châu Âu. Các phái viên từ Venice, Nga và Ragusa (Dubrovnik ngày nay) là những người đầu tiên gửi lời chúc mừng tới Quốc vương, nhưng sự sụp đổ của một trong những thành trì lớn của Đông Âu, bức tường thành của Cơ đốc giáo và “cửa ngõ vào Hungary” đã khiến các thế lực Cơ đốc giáo run sợ và lo lắng cho tương lai.

Ba mươi năm sau, Ghiselin de Busbecq, vị đại sứ sáng suốt của Ferdinand I ở Istanbul, có viết: “Việc chiếm đóng Belgrade là nguồn cơn của những sự kiện kịch tính nhấn chìm Hungary. Nó dẫn đến cái chết của Vua Lewis, cuộc xâm chiếm Buda, sự chiếm giữ Transylvania, sự tàn phá của một vương quốc đang hưng thịnh và nỗi sợ hãi của các quốc gia láng giềng rằng họ sẽ phải chịu chung số phận... Những sự kiện này đáng lẽ phải dạy cho các vị vua chúa Cơ đốc giáo biết củng cố các chiến lũy và pháo đài của họ nếu họ không muốn bị diệt vong.

