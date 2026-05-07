Sức mạnh mới của y tế Ấn Độ

Hệ thống y tế Ấn Độ đang chuyển mình mạnh mẽ, mở rộng quy mô, đẩy nhanh số hóa và dần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho hàng trăm triệu người.

Những năm trở lại đây, y tế Ấn Độ đang chuyển mình với tốc độ khá rõ nét, từ một hệ thống chịu nhiều áp lực về dân số và chênh lệch tiếp cận dịch vụ sang mô hình vừa mở rộng quy mô, vừa tái cấu trúc cách vận hành.

Những chương trình phủ rộng hàng trăm triệu người, năng lực sản xuất thuốc và vaccine ở tầm toàn cầu, cùng làn sóng số hóa và ứng dụng công nghệ đang dần định hình một hệ thống y tế mới. Không chỉ giải bài toán trong nước, các bước đi này còn đưa Ấn Độ trở thành một trong những trung tâm có ảnh hưởng ngày càng lớn trong bức tranh y tế toàn cầu.

Chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng lớn nhất thế giới

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống y tế Ấn Độ hiện nay là cách quốc gia này xây dựng hệ sinh thái Ayushman Bharat theo hướng liên thông nhiều tầng.

Ở trung tâm là chương trình Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), được xem là chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng lớn nhất thế giới. Mô hình này cung cấp bảo hiểm y tế lên tới 500.000 rupee (khoảng 5.300 USD )mỗi năm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chi trả cho điều trị nội trú tại các bệnh viện công và tư tham gia hệ thống.

Chương trình bảo hiểm y tế giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi mắc bệnh nặng. Ảnh: Indian Express.

Sau hơn 7 năm triển khai, hơn 420 triệu người đã được cấp thẻ, giúp tiết kiệm khoảng 1,52 lakh crore rupee (khoảng 18,1 tỷ USD ) chi phí y tế tự chi trả, qua đó giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi mắc bệnh nặng.

Song hành với đó là mạng lưới Ayushman Arogya Mandir, đóng vai trò tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe. Các cơ sở này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc sức khỏe tâm thần, phục hồi chức năng và xử trí cấp cứu cơ bản.

Việc mở rộng dịch vụ tại tuyến cơ sở giúp người dân tiếp cận y tế sớm hơn và giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Tính đến tháng 9/2025, đã có hơn 396,1 crore lượt tư vấn từ xa được thực hiện thông qua hệ thống này.

"Công xưởng" vaccine thế giới

Trong đại dịch Covid-19, Ấn Độ nổi lên như trung tâm sản xuất vaccine quy mô lớn, cung ứng hàng tỷ liều cho cả trong nước và quốc tế. Thông qua sáng kiến Vaccine Maitri và cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối, nước này đã phân phối vaccine đến nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước thu nhập thấp.

Gần đây, vai trò công xưởng vaccine của Ấn Độ đang bước sang một giai đoạn mới, không chỉ dừng ở sản xuất quy mô lớn mà mở rộng sang nghiên cứu và tham gia điều phối nguồn cung toàn cầu.

Nước này hiện vẫn là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới theo sản lượng, cung ứng hơn 60% tổng số vaccine toàn cầu, đồng thời đáp ứng phần lớn nhu cầu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và nguồn cung vaccine DPT cho WHO. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch rõ rệt từ sản xuất chi phí thấp sang chủ động hơn về công nghệ.

Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu. Ảnh: CEPI.

Trong thập kỷ qua, Ấn Độ đã xây dựng nền tảng hạ tầng sản xuất vaccine khá vững chắc, cho phép mở rộng quy mô đối với nhiều loại vaccine quan trọng như viêm gan A, tả, viêm màng não, viêm phổi, zona và ung thư cổ tử cung, vừa phục vụ nhu cầu trong nước vừa tham gia thị trường toàn cầu.

Song song đó, Ấn Độ cũng đẩy mạnh nghiên cứu các vaccine thế hệ mới. Năm 2025, Liên minh Đổi mới Sáng tạo Chuẩn bị Ứng phó Dịch bệnh (CEPI) cùng Đại học Oxford và Viện Huyết thanh Ấn Độ hợp tác phát triển vaccine Nipah, với kế hoạch xây dựng kho dự trữ tới 100.000 liều phục vụ nghiên cứu và ứng phó khẩn cấp trên toàn cầu.

Thị trường này cũng tiếp tục thu hút các tập đoàn dược quốc tế. Tập đoàn dược phẩm Takeda (Takeda Pharmaceutical Company) dự kiến đưa vaccine sốt xuất huyết Qdenga vào Ấn Độ từ năm 2026, đồng thời hợp tác với Biological E (Biological E) để mở rộng sản xuất, với công suất khoảng 50 triệu liều mỗi năm.

Du lịch y tế phát triển mạnh

Du lịch y tế là một trong những điểm nổi bật của hệ thống y tế Ấn Độ trong những năm gần đây. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, mỗi năm nước này thu hút khoảng 500.000 - 650.000 bệnh nhân quốc tế đến điều trị, chiếm khoảng 5-6% tổng lượng khách quốc tế .

Quy mô thị trường ước tính đạt hơn 12 tỷ USD năm 2026 và được dự báo có thể tăng lên hơn 22 tỷ USD vào năm 2031. Một số ước tính khác cho thấy ngành này có thể đạt tới 58 tỷ USD vào năm 2035 nếu duy trì đà tăng trưởng hiện tại. Sự phát triển này chủ yếu đến từ lợi thế chi phí thấp nhưng chất lượng điều trị ngày càng được nâng cao.

Nhiều thủ thuật phức tạp tại Ấn Độ có thể rẻ hơn 60-80% so với các nước phát triển, trong khi hệ thống bệnh viện tư nhân đạt chuẩn quốc tế ngày càng mở rộng. Bên cạnh đó, chính sách thị thực y tế, hợp tác bảo hiểm quốc tế và mô hình chăm sóc trọn gói từ điều trị đến phục hồi cũng góp phần thu hút bệnh nhân từ Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á.

Ấn Độ còn nổi tiếng trong lĩnh vực điều chế thuốc generic. Ảnh: Shutterstock.

Đế chế dược phẩm generic

Hiện nay, ngành dược Ấn Độ đứng thứ ba toàn cầu về sản lượng và thứ 11 về giá trị, với hơn 3.000 công ty và khoảng 10.500 cơ sở sản xuất. Thị trường nội địa được định giá khoảng 60 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 130 tỷ USD vào năm 2030. Doanh thu toàn ngành đạt 4,72 lakh crore rupee (hơn 50 tỷ USD ) trong năm tài chính gần nhất, trong khi xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng ổn định suốt một thập kỷ.

Một trong những trụ cột quan trọng là thuốc generic. Ấn Độ hiện cung ứng khoảng 20% lượng thuốc generic toàn cầu, với khoảng 60.000 sản phẩm thuộc hơn 60 nhóm điều trị khác nhau. Nhờ đó, nhiều loại thuốc điều trị HIV, lao hay các bệnh mạn tính trở nên dễ tiếp cận hơn ở các quốc gia thu nhập thấp, góp phần cải thiện đáng kể kết quả điều trị trên phạm vi toàn cầu.

Không chỉ mạnh về quy mô, ngành dược Ấn Độ còn tạo được niềm tin về chất lượng. Nước này sở hữu số lượng nhà máy được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt nhiều nhất bên ngoài Mỹ, cùng với khoảng 500 nhà sản xuất hoạt chất dược (API), chiếm gần 8% thị phần toàn cầu.