Lá lốt, được trồng phổ biến ở Việt Nam, không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc mà còn là một "vị thuốc" dân gian với nhiều công dụng bất ngờ.

Lá lốt không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc mà còn là một "vị thuốc" dân gian với nhiều công dụng bất ngờ. Ảnh: Vietnam+.

Ở Việt Nam, lá lốt là một trong những loại rau quen thuộc và được sử dụng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày.

Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá những lợi ích của lá lốt đối với sức khỏe và cách tận dụng tối đa những giá trị mà loại cây này mang lại.

Cây lá lốt có tên khoa học là Piper lolot C, thuộc họ Hồ tiêu. Lá lốt thuộc loại cây thân thảo sống dai, nó sinh sống và phát triển chủ yếu ở những nơi râm mát và có ánh nắng trực tiếp.

Độ cao trung bình của cây từ 30-40cm. Phần thân thường yếu và chia thành nhiều đốt nhỏ.

Lá lốt thuộc dạng lá đơn, hình tim, mặt lá láng bóng, có tán rộng xòe to, trên phiến lá có từ 5-7 gân xanh nổi lên và rất dễ nhận biết bởi mùi thơm đặc trưng.

Phần hoa thì chủ yếu mọc thành từng cụm ở nách lá, có màu trắng và thường lâu tàn. Quả của lá lốt là quả mọng và bên trong có chứa hạt. Lá lốt thường có vị nồng, hơi cay và tính ấm.

Rễ lá lốt chứa chất benzyl axetat, còn lá và thân chứa chất alkaloid và beta-caryophylen.

Trong 100g lá lốt có chứa nhiều thành phần dưỡng chất quan trọng cho cơ thể, bao gồm: năng lượng: 39 kcal; nước: 86,5g,; Protein: 4,3g; chất xơ: 2,5g, canxi: 260mg, photpho: 980mg, sắt: 4,1mg và vitamin C: 34mg.

Ở Việt Nam, lá lốt mọc nhiều ở các khu vực miền núi, ven bờ sông suối, hàng rào hoặc trong vườn nhà. Loại cây này dễ sinh trưởng, không kén đất và thường được người dân trồng để làm rau gia vị hoặc dùng làm vị thuốc.

Trong ẩm thực Việt Nam, có rất nhiều món ăn sử dụng lá lốt như loại rau thơm tốt cho sức khỏe, làm tăng hương vị. Trong Y học cổ truyền của nước ta cũng có không ít bài thuốc từ lá lốt được lưu truyền rộng rãi.

Cải thiện đau nhức xương khớp

Lá lốt chữa đau nhức xương khớp được nhiều người đánh giá là hiệu quả, nhất là những trường hợp đau mỏi do thời tiết thay đổi.

Các hoạt chất có tính kháng viêm, giảm đau tự nhiên trong lá lốt giúp làm dịu tình trạng viêm sưng, hỗ trợ cải thiện viêm khớp mạn tính, thoái hóa khớp.

Trị bệnh ra mồ hôi tay chân

Theo kinh nghiệm dân gian, lá lốt có thể giúp cải thiện tình trạng ra mồ hôi tay chân nhờ tính kháng khuẩn và hỗ trợ làm khô vùng da khi sử dụng ngoài da.

Lá lốt không chỉ giúp tay chân khô ráo hơn mà còn ngăn ngừa viêm da, nấm kẽ tay chân. Đây là phương pháp an toàn, lành tính, có thể áp dụng lâu dài tại nhà.

Cải thiện rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, khó tiêu

Lá lốt còn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, chữa đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Các hợp chất trong lá lốt có khả năng giảm co thắt đường ruột, hỗ trợ quá trình hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Giảm đau bụng kinh, khí hư ở phụ nữ

Với tính ấm, tán hàn và điều hòa khí huyết, lá lốt có thể giúp giảm co thắt tử cung, giảm đau bụng kinh tự nhiên, đồng thời cải thiện tình trạng khí hư loãng do nhiễm hàn khí.

Kháng viêm, sát khuẩn, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm ngoài da

Lá lốt có khả năng kháng viêm và sát khuẩn mạnh nhờ chứa tinh dầu và các hoạt chất sinh học như piperidin, flavonoid.

Chúng ta có thể dùng lá lốt để hỗ trợ điều trị mụn nhọt, viêm da nhẹ, nhất là khi không muốn dùng kháng sinh tại chỗ thường xuyên.

Làm ấm cơ thể, giảm triệu chứng cảm lạnh

Với tính ấm và khả năng tăng tuần hoàn máu, lá lốt giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ trị cảm lạnh.

Khi bị cảm lạnh, người bệnh có thể uống nước lá lốt tươi ấm hoặc xông hơi toàn thân bằng lá lốt nấu với gừng tươi. Phương pháp này giúp toát mồ hôi, đẩy hàn khí ra ngoài, đồng thời giảm cảm giác đau nhức và nghẹt mũi khi cảm cúm.