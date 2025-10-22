Sức khỏe bé 5 tuổi trong vụ cháy nhà 2 người tử vong ở Gia Lai

Bệnh nhi 5 tuổi trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng nghi do phóng hỏa tại Gia Lai đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM trong tình trạng bị bỏng rất nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tiền Lê.

Ngày 22/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, tại đây đã tiếp nhận, điều trị cho bé trai N.B.T. (5 tuổi) trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Đây là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ cháy nhà nghi do phóng hỏa vì mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai vào rạng sáng 19/10.

Theo bệnh sử, sau khi lực lượng chức năng giải cứu khỏi đám cháy, bé T. đã được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, sau đó tiếp tục chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào sáng 20/10.

Thời điểm nhập viện, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng toàn thân diện tích bỏng khoảng 65% cơ thể, trong đó có vùng bỏng sâu. Ngoài ra, bé còn bị bỏng đường hô hấp (độ IV).

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, thời điểm nhập viện bệnh nhi trong tình trạng sốc bỏng mức độ nặng với các biểu hiện: mạch nhanh, huyết áp tụt, bỏng sâu ở vùng mặt, ngực, hai tay và hai chân. Các bác sĩ tại khoa Cấp cứu cùng khoa Bỏng - Tạo hình và khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc đã phối hợp điều trị bằng thở máy, bù dịch, chống nhiễm trùng và kiểm soát tổn thương bỏng.

“Hiện bệnh nhi đang được chăm sóc đặc biệt, tiên lượng còn dè dặt do bỏng rộng và bỏng hô hấp sâu” - đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 4h30 ngày 19/10, căn nhà của vợ chồng anh N.B.C. (SN 1992) và chị T.T.T.N. (SN 1994) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC – cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế. Hậu quả: chị T.T.T.N. tử vong tại chỗ; ba người khác trong nhà gồm anh N.B.C., cháu N.B.T. (SN 2020, con chị N. và anh C.) và anh N.A.D. (SN 2001) bị bỏng nặng.

Sau khi được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh N.B.C. đã tử vong do bị bỏng quá nặng. Anh N.A.D. đang được theo dõi điều trị tại Gia Lai.

Một số nguồn tin ban đầu nghi ngờ đây là vụ phóng hỏa xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ.