Sức khỏe bé trai sống sót trong vụ thảm án ở Đắk Lắk ra sao?

  Thứ bảy, 13/9/2025 10:17 (GMT+7)
Bé trai duy nhất sống sót trong vụ thảm án tại Đắk Lắk đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu với đa chấn thương, trong đó có vết thương bị đâm thấu ngực.

Sáng 13/9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), xác nhận đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị đâm, chém với nhiều vết thương ở ngực.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi đang cấp cứu, điều trị nạn nhân P.

Bệnh nhân là Trần Tấn P. (12 tuổi, trú hẻm Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Cháu bé được đưa vào bệnh viện lúc 2h21 ngày 13/9, trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt, thở nhanh vã mồ hôi, tim nghe rõ mạch nhanh, phổi thông khí giảm khí dưới da vùng ngực, thành ngực.

Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai, cổ tay bị thương. Sau đó, bệnh viện tiến hành hội chẩn chuyển mổ cấp cứu lúc 4h20’.

Bệnh nhân được Công an phường Thành Nhất đưa vào bệnh viện, khai bị người khác dùng dao đâm và chém vào người (không rõ thời gian) sau đó được đưa nhập viện.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện khẩn trương cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị thương ngực hai bên, tay chân do bị đâm. Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

Đây là nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ thảm án tại Đắk Lắk xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 13/9/2025.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1h sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim H. (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Hiện trường vụ án.

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu đâm nạn nhân, bà Trần Thị D. (mẹ H.), Bùi Hữu N. (em chị H.), Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị H.)

Ba người đã tử vong, còn người con riêng của H. là cháu P. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, vây bắt đối tượng.

Đã bắt được nghi phạm sát hại 4 người trong đêm

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình ở Đắk Lắk thương vong.

2 giờ trước

Hiện trường vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người trong gia đình tử vong

Bước đầu, Công an xác định danh tính các nạn nhân bị sát hại trong đêm ở Đắk Lắk. Hàng trăm cán bộ, công an đang truy bắt nghi phạm.

2 giờ trước

Khởi tố đối tượng gây thảm án tại Huế

Viện KSND TP Huế phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phan Văn Phú, nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Huế khiến 3 người trong gia đình vợ cũ thương vong.

16:33 15/6/2025

Tuấn Nguyễn - Huỳnh Thủy/Tiền Phong

