Sức hút khó cưỡng từ Messi

Ba tân binh Tadeo Allende, Gonzalo Luján và Telasco Segovia vừa chính thức cập bến đội bóng và đều thừa nhận rằng cơ hội được sát cánh cùng Messi chính là yếu tố quan trọng nhất khiến họ gật đầu với lời đề nghị từ Miami.

Tài năng trẻ Telasco Segovia, người vừa ký hợp đồng 4 năm với Miami từ Casa Pia, không giấu được sự phấn khích khi chia sẻ về quyết định của mình. "Tôi sẽ được chơi bóng cùng cầu thủ xuất sắc thế giới. Đó chắc chắn là một yếu tố lớn khiến tôi quyết định gia nhập đội, nhưng bên cạnh đó, đây cũng là một CLB tuyệt vời", Segovia nói với ESPN.

Tương tự, Tadeo Allende, người gia nhập Miami từ Celta Vigo theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải 2025, thừa nhận rằng anh chưa bao giờ tưởng tượng được viễn cảnh được thi đấu bên cạnh Messi.

"Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của tôi. Được học hỏi từ Messi, từ Sergio [Busquets], Jordi [Alba] và Luis [Suárez] - những cầu thủ đẳng cấp cao luôn hướng đến chiến thắng - là một cơ hội quý giá. Họ đặt ra tiêu chuẩn rất cao, và chúng tôi phải nỗ lực để xứng đáng với điều đó. Không dễ dàng, nhưng chính điều đó sẽ giúp chúng tôi tiến bộ hơn", Allende nhấn mạnh.

"Khi nhận được lời đề nghị từ Miami, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể chia sẻ sân với Messi. Tôi từng chỉ thấy anh ấy qua video, Messi là thần tượng của tôi và của hàng triệu người khác. Nhưng khi đứng chung một phòng thay đồ, được chứng kiến anh ấy ở khoảng cách gần, mọi thứ thực sự khác biệt", cầu thủ này tiếp tục.

Đối với Gonzalo Luján, sự nghiệp của anh đã rẽ sang một hướng mới chỉ sau một cuộc gọi từ HLV Javier Mascherano. "Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Khi Masche gọi cho tôi và bày tỏ mong muốn tôi gia nhập đội bóng, tôi không chần chừ dù chỉ một giây. Tôi biết mình phải đến đây", Luján chia sẻ.

"Yếu tố Messi đóng vai trò rất quan trọng. Đây là một đội bóng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, tài năng và luôn khao khát chiến thắng. Sự xuất hiện của Messi khiến cả thế giới chú ý đến Miami. Được thi đấu cùng anh ấy là một cơ hội để tôi học hỏi và phát triển hơn nữa. Mọi người ở đây đã chào đón tôi rất nồng nhiệt, và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc", Luján tiếp tục.

Kể từ khi cập bến Miami vào mùa hè năm 2023, Lionel Messi giúp đội bóng thăng hoa trên sân cỏ, trở thành biểu tượng thu hút những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng. 22 bàn thắng, 19 pha kiến tạo sau 28 trận MLS, cùng với danh hiệu Leagues Cup 2023 và Supporters' Shield 2024, tất cả cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ của “El Pulga” tại nước Mỹ.

Bên cạnh đó, sự có mặt của Busquets, Alba và Suárez biến Inter Miami trở thành một đội bóng không chỉ có sức hút mà còn sở hữu DNA của những nhà vô địch. Ba bản hợp đồng này cũng đánh dấu bước đầu tiên trong kế hoạch xây dựng đội hình của HLV Javier Mascherano, kể từ khi ông tiếp quản đội bóng vào tháng 11/2024.

Mascherano muốn gia tăng chiều sâu đội hình khi Inter Miami chuẩn bị bước vào một mùa giải đầy thử thách với bốn mặt trận quan trọng: MLS, Leagues Cup, Concacaf Champions Cup và FIFA Club World Cup.

Inter Miami sẽ chính thức khởi động mùa giải mới vào ngày 18/2, khi họ làm khách trên sân Sporting Kansas City trong trận lượt đi vòng một CONCACAF Champions Cup. Chỉ vài ngày sau, đội bóng của Messi sẽ trở lại sân nhà Chase Stadium để đá trận mở màn MLS vào ngày 22/2, đối đầu với New York City FC.

Với một đội hình đầy tham vọng, một HLV nhiệt huyết và quan trọng nhất là Messi trong vai trò người dẫn dắt, Inter Miami đang sẵn sàng bước vào mùa giải 2025 với mục tiêu chinh phục mọi đấu trường. Với ba tân binh đầy tiềm năng, giấc mơ của Inter Miami đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

