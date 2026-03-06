Sức hút của Parc Régent tại tâm điểm bất động sản tây nam thủ đô

Trước tốc độ đô thị hóa, tình trạng ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, làn sóng dịch chuyển sang trung tâm mới có môi trường trong lành và hạ tầng đồng bộ ngày càng phát triển.

Trong số các trung tâm mới tiêu biểu ở miền Bắc, khu vực tây nam Hà Nội ghi dấu ấn với dự án Parc Régent - không gian sống xanh, tinh tế và tiện nghi trong lòng “công viên đô thị” ParkCity Hanoi. Ghi nhận tỷ lệ bán ra đạt gần 100% ngay trong 3 ngày đầu mở bán sớm, dự án trở thành một trong những tâm điểm bất động sản được săn đón nhất giữa thủ đô.

Tọa độ sống ưu việt, kết nối trọn tiện nghi

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị ParkCity Hanoi, trên trục Vành đai 3.5, Parc Régent mở ra kết nối liền mạch tới trung tâm Hà Nội và thừa hưởng hạ tầng giao thông công cộng tiện lợi như tuyến BRT 01, VinBus, metro Cát Linh - Hà Đông. Bên cạnh đó, với tuyến Lê Quang Đạo mở rộng, thời gian di chuyển từ dự án tới Trung tâm hội nghị quốc gia, sân vận động Mỹ Đình và trung tâm hành chính mới như Từ Liêm, Cầu Giấy... được rút ngắn chỉ còn 10-15 phút lái xe.

Parc Régent sở hữu vị trí đắc địa phía tây nam Hà Nội. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Từ đây, mỗi cư dân dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích toàn diện với chuỗi trung tâm thương mại như Aeon Mall Hà Đông, Big C Hồ Gươm Plaza; hệ thống chăm sóc sức khoẻ như Bệnh viện 103, Bệnh viện Quốc tế Hà Đông, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Hồng Ngọc. Đặc biệt, các gia đình còn có đa dạng lựa chọn học tập cho con như Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) nằm ngay nội khu và nhiều cơ sở giáo dục uy tín tại khu vực Hà Đông như Đại học Phenikaa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ...

“Khu vườn” riêng tư giữa nhịp sống đô thị sôi động

Trong bối cảnh chất lượng không khí Hà Nội luôn ở ngưỡng đáng báo động, Parc Régent nổi bật khi thừa hưởng tới hơn 5.000 m2 diện tích tầng trệt cho dải xanh bao quanh dự án và ban công rộng cho tất cả căn hộ, giúp cư dân tận hưởng không gian sống vừa hoà hợp thiên nhiên, vừa khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần.

Parc Régent thừa hưởng không gian xanh của ParkCity Hanoi với những khu “vườn trong vườn” độc đáo. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Không chỉ vậy, Parc Régent còn mang đến trải nghiệm sống riêng tư bậc nhất khi đạt mật độ thấp hiếm có trong khu vực với chỉ 309 căn hộ/3 tòa, tương đương 240 căn/ha. Một điểm nhấn đặc biệt khác nằm ở 10 căn villa khối đế của dự án, với 2 sảnh thang máy riêng cho khu vực này và garage riêng có tới 4 chỗ đỗ xe cho mỗi căn hộ, đáp ứng nhu cầu sống sang trọng, riêng tư của giới tinh hoa.

Trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao

Dự án còn sở hữu hệ tiện ích nội khu “all-in-one” với hơn 30 dịch vụ cao cấp tại tầng 5 như thư viện, câu lạc bộ cư dân, lounge rượu và xì gà, phòng mô phỏng golf dành riêng cho cư dân... Lounge thư giãn với thiết kế âm sàn bên hồ bơi được ôm trọn bởi một hồ cảnh quan, tạo hiệu ứng thị giác như đang “nổi” trên mặt nước cùng tầm nhìn hướng ra đường chân trời, mở ra một không gian khoáng đạt cho giây phút tĩnh tại, an yên.

Trọn vẹn tầng 5 được thiết kế dành riêng cho hệ tiện ích đặc quyền của cư dân Parc Régent. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Không gian sống trong từng căn hộ tại Parc Régent cũng được mở rộng như một phần của khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Từ ban công lớn tràn ngập ánh sáng, gia chủ có thể tận hưởng những khoảng lặng giữa tầng không, nơi không gian xanh mát và góc nhìn mở rộng, nhịp sống thư thái dần hình thành, để từng sớm mai hay buổi hoàng hôn đều mang hơi thở thiên nhiên khoáng đạt.

Phong cách sống sang chuẩn “resort” tại Parc Régent. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Kết hợp giữa vị trí “vàng”, thiết kế xanh độc đáo, sự riêng tư hiếm có và hệ thống tiện ích đẳng cấp, Parc Régent hứa hẹn tạo lập chuẩn mực sống mới giữa lòng thủ đô, nơi hội tụ mọi trải nghiệm tinh hoa, được kỳ vọng trở thành tâm điểm bất động sản Hà Nội trong năm 2026.