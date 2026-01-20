Khi sự thịnh vượng được định nghĩa bằng ‘tài sản sức khỏe’

Không dừng ở tuyên ngôn vật chất xa xỉ, phân khúc bất động sản hàng hiệu và khách sạn, nghỉ dưỡng chứng kiến sự dịch chuyển sang giá trị cốt lõi với chuẩn mực rõ ràng.

Trong hơn một thập kỷ, thước đo của bất động sản (BĐS) hạng sang thường gắn liền vị trí “kim cương”, vật liệu xa xỉ hay tòa cao ốc chọc trời. Tuy nhiên, sau biến động toàn cầu về sức khỏe và tâm lý, giới tinh hoa dần thay đổi tư duy sở hữu.

Bất động sản “wellness”: Từ xu hướng đến phân khúc tỷ USD

Theo báo cáo của Global Wellness Institute (GWI), thị trường BĐS wellness toàn cầu có bước nhảy vọt từ 225 tỷ USD (năm 2019) lên 438 tỷ USD (năm 2023). Dự kiến, quy mô này chạm mốc 1.100 tỷ USD vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) đến 15,8%.

Tại Việt Nam, dữ liệu từ “Báo cáo thịnh vượng 2025” của Knight Frank cho thấy số lượng người siêu giàu (UHNWI) tăng trưởng nhanh chóng kéo theo nhu cầu khắt khe về không gian sống. Tuy nhiên, nguồn cung BĐS, khách sạn hay khu nghỉ dưỡng wellness đúng nghĩa vẫn khan hiếm.

Nguồn cung BĐS wellness đúng nghĩa tại Việt Nam vẫn khan hiếm.

Giới đầu tư nhận ra hiện nay wellness không phải xu hướng nhất thời, mà là cấu trúc sống mới. Theo báo cáo của GWI, trong giai đoạn 2019-2024, các bất động sản nhà ở tập trung vào sức khỏe ở phân khúc tầm trung và cao cấp có giá cao hơn từ 10–25% so với dự án thông thường.

IFF Holdings và chiến lược đi sâu thay vì đi nhanh

Trong bối cảnh thị trường BĐS Việt Nam phát triển mạnh mẽ, IFF Holdings chọn lối đi riêng. Thay vì chạy đua về số lượng, IFF Holdings tập trung vào chiều sâu trải nghiệm.

Triết lý của IFF Holdings dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: Hợp tác quốc tế - bắt tay với các “gã khổng lồ” như Hyatt Hotels Corporation và Marriott International; tích hợp hệ thống sức khỏe chủ động và wellness cùng nền tảng y khoa; bảo tồn văn hoá, chắt lọc bản sắc địa phương trong ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

BeWell Clinic là phòng khám chăm sóc sức khỏe cao cấp được Tập đoàn Thonburi Healthcare Group (THG - Thái Lan) và IFF Holdings đầu tư.

Sự khác biệt của IFF Holdings nằm ở cách họ coi wellness là mệnh đề cốt lõi. Tận dụng nền tảng y khoa chuyên sâu từ BeWell Clinic, IFF Holdings đưa tiêu chuẩn trị liệu lâm sàng vào không gian nghỉ dưỡng. Đây là bước đi vượt xa mô hình spa thư giãn truyền thống, chuyển đổi từ nghỉ dưỡng thụ động sang phục hồi chủ động.

Trung tâm wellness lớn bậc nhất Hồ Tràm nằm trong khu dinh thự Hyatt Regency Hồ Tràm Residences, dự kiến đi vào hoạt động năm 2026.

Tại dải ven biển Hồ Tràm, IFF Holdings cùng Tập đoàn Hyatt kiến tạo dấu ấn khác biệt. Điểm nhấn đắt giá là PuraVida - Wellness Center có quy mô hơn 10.000 m2, được ghi nhận là trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn bậc nhất khu vực. Dự kiến khi đi vào hoạt động năm 2026, Hyatt Regency Hồ Tràm Residences hứa hẹn trở thành “thỏi nam châm” thu hút dòng khách quốc tế cao cấp, có thể đảm bảo tỷ lệ lấp đầy và lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Nếu Hyatt Regency Hồ Tràm là biểu tượng của sự phục hồi, thì The Residences at Arbora lại là biểu tượng của vị thế. Đây là dự án dinh thự mang thương hiệu The Luxury Collection, “nhà giám tuyển các điểm đến” của Marriott International đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương. Tọa lạc tại km số 0 trên bản đồ du lịch miền Trung, nối liền Đà Nẵng và Hội An, The Residence at Arbora không chỉ bán một căn nhà, mà bán “tấm vé” gia nhập cộng đồng tinh hoa toàn cầu.

The Residences at Arbora, Luxury Collection Resort and Spa, Da Nang.

Có thể nói, thành công của nhà phát triển BĐS trong kỷ nguyên mới được định hình bởi sự hài lòng và sức khỏe toàn diện của cư dân. Với IFF Holdings, mỗi dự án là một tác phẩm được chăm chút để trở thành di sản cho nhiều thế hệ. Còn đối với nhà đầu tư, việc đồng hành IFF Holdings không chỉ đầu tư dự án hay công trình, căn nhà hữu hình, mà vào hệ sinh thái thịnh vượng bền vững. Trong một thị trường đang chuyển mình từ “lượng” sang “chất”, sự điềm tĩnh và kiên định với triết lý wellness của IFF Holdings là bảo chứng cho giá trị gia tăng dài hạn của tài sản.