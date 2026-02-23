Hạ tầng dẫn lối cho bất động sản biển giai đoạn 2026-2027

Sự hiện diện của “sóng” hạ tầng từng mở ra chu kỳ tăng trưởng cho thị trường bất động sản ven biển tại một số địa phương.

Đến nay, khi làn sóng đầu tư hạ tầng tiếp tục lan tỏa, giai đoạn 2026-2027 được xem là thời điểm chín muồi để tái thiết “lãnh địa vàng” của phân khúc bất động sản ven biển - nơi hội tụ cơ hội đầu tư giàu tiềm năng.

“Điểm rơi” hạ tầng và cú bật giá trị bất động sản

Tại miền Bắc, Quảng Ninh cho thấy rõ cách hạ tầng tạo lập chu kỳ tăng giá. Việc loạt dự án giao thông chiến lược như sân bay Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cùng hạ tầng du lịch như Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long… được đồng loạt đầu tư từng bước mở ra pha tăng trưởng cho bất động sản ven biển.

Tiến đến miền Trung, Đà Nẵng chứng minh việc mở rộng sân bay quốc tế, hoàn chỉnh hệ thống cầu bắc qua sông Hàn cùng trục ven biển, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng rõ nét của thị trường.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cửa ngõ đón khách quốc tế tại Quảng Ninh. Ảnh: Ánh Dương.

Với bất động sản ven biển, “độ chín” của hạ tầng mang ý nghĩa đặc biệt. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, đô thị biển không còn giới hạn trong vai trò điểm đến du lịch ngắn ngày, mà mở rộng thành không gian sống, nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh đó, ở phía Nam, Vũng Tàu (TP.HCM) đang dần xác lập vị thế cực tăng trưởng mới của bất động sản ven biển - nơi điều kiện hạ tầng, kết nối liên vùng và nhu cầu sử dụng thực hội tụ, trở thành “lãnh địa vàng” giai đoạn 2026-2027.

Việc sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác từ năm 2026, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chuẩn bị thông xe, cùng loạt tuyến đường như Vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai, tỉnh lộ 25B - 25C và hệ thống đường T1, T2 giúp kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và tuyến cao tốc chính… giúp hoàn chỉnh mạng lưới giao thông liên vùng, từng bước đưa Vũng Tàu vào “bán kính một giờ” từ TP.HCM.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Ánh Dương.

Theo DKRA Group, nhu cầu sở hữu bất động sản tại địa phương này duy trì ở mức cao, trung bình tăng 20-25% trong năm 2025 nhờ lợi thế phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và nghỉ dưỡng. Nhu cầu cao khiến biên độ tăng giá tiếp tục được nới rộng.

Lộ trình tăng giá bất động sản Vũng Tàu vì thế được nhìn nhận theo từng nấc hạ tầng. Giai đoạn 2024-2025 là thời điểm thị trường hấp thụ thông tin và thiết lập mặt bằng giá mới. Từ năm 2026 trở đi, khi công trình giao thông trọng điểm đồng loạt vận hành, thị trường được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng dựa trên nhu cầu thực, với biên độ ổn định và tính chọn lọc cao hơn.

Blanca City - từ Bãi Sau nhìn ra không gian phát triển mới của Vũng Tàu

Được định hướng chiến lược và phát triển bài bản bởi Sun Group, Blanca City được xem là dự án tiêu biểu cho khả năng “đón sóng” hạ tầng. Dự án hiện diện tại trung tâm biển Bãi Sau, nơi các trục hạ tầng chiến lược của vùng đang dần hình thành. Trên nền tảng vị trí cửa ngõ biển đông nam của siêu đô thị TP.HCM, Vũng Tàu đang được định vị là trung tâm kinh tế biển của khu vực.

Đô thị biển Blanca City sở hữu quỹ sản phẩm đa dạng. Ảnh phối cảnh.

Với quy mô hơn 96 ha, Blanca City sở hữu hệ sản phẩm đa dạng, đón đúng nhu cầu và dư địa khai thác dài hạn của bất động sản cao cấp ven biển. Từ tòa tháp căn hộ cao tầng Blanca, Beacon với đa dạng loại hình từ studio, căn hộ 1-2 phòng ngủ, duplex, shophouse khối đế; đến phân khu thấp tầng Casa với hơn 200 mẫu thiết kế nhà phố, biệt thự độc bản. Theo giới phân tích, Blanca City cho thấy khả năng mang đến lợi ích kép cho khách hàng và nhà đầu tư khi sở hữu hệ sinh thái tiện ích “all in one”.

Công viên nước Sun World Vung Tau - Aqua Adventure thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Ánh Dương.

Điểm đáng chú ý là hệ tiện ích quy mô lớn của dự án đang bước vào giai đoạn vận hành. Nổi bật là Công viên nước Sun World Vung Tau - Aqua Adventure, công viên giải trí nước lớn nhất khu vực phía Nam, chính thức mở cửa đón khách đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư tham gia Blanca City giai đoạn đầu được đánh giá là đón đúng “điểm rơi” hạ tầng, khi công trình trọng điểm đồng loạt đi vào vận hành. Nhờ đó, sau khi sản phẩm bất động sản hoàn thiện, cơ hội khai thác thương mại được triển khai gần như lập tức. Ngoài ra, chuỗi tiện ích nội khu như trung tâm thương mại mặt biển 5 ha, công viên chủ đề, khách sạn quốc tế… tiếp tục gia tăng sức hút cho Blanca City trong tương lai.

Bất động sản Blanca City sở hữu tiềm năng thương mại vượt trội. Ảnh phối cảnh.

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng giao thông chiến lược của vùng Đông Nam Bộ, Blanca City còn góp phần củng cố vị thế của Vũng Tàu trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp phía Nam, hứa hẹn trở thành “lãnh địa vàng” của nhà đầu tư trong chu kỳ tích sản mới.