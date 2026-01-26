Sức hút của bất động sản đô thị khi dòng tiền tìm về giá trị thực

Thị trường bất động sản đang bước sang một chu kỳ mới, dòng tiền thông minh dịch chuyển từ sản phẩm đơn lẻ sang các đô thị phức hợp.

Tại trung tâm TP.HCM, The Global City đang định hình một “trung tâm của trung tâm”. Trong đó, Masteri Cosmo Central - phân khu cao tầng mới nhất - chính là lời giải cho chuẩn sống quốc tế, nơi mọi trải nghiệm thường nhật được kiến tạo trọn vẹn.

Đô thị phức hợp đa chức năng được chú ý

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025 thị trường bất động sản ghi nhận nguồn cung tăng trưởng tích cực và thanh khoản cải thiện rõ rệt. Bước sang 2026, thị trường vận hành theo hướng chọn lọc hơn, kéo theo sự thay đổi trong khẩu vị người mua: Từ tìm “nơi an cư” sang đầu tư vào “môi trường sống”. Dòng tiền vì thế dịch chuyển về những dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, học tập, làm việc và tận hưởng trong vài bước chân.

Bất động sản trong các đô thị quy hoạch bài bản, hạ tầng kết nối tốt được ưa chuộng. Ảnh phối cảnh.

Xu hướng này được định hình tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, người mua cũng dịch chuyển theo hướng tương tự: Tìm kiếm không gian sống được đo bằng chất lượng trải nghiệm, mức độ tiện nghi và kết nối. Mô hình đô thị phức hợp - nơi tích hợp trọn vẹn nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, giải trí và mảng xanh - trở thành “chuẩn mới” của thị trường.

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ và quỹ đất tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm, các khu đô thị tích hợp, quy hoạch bài bản với tiện ích đa dạng trở thành "hàng hiếm". Với quy mô 117,4 ha, The Global City là khu đô thị lớn tại lõi trung tâm TP.HCM hội tụ các chuẩn mực ấy.

Dự án tọa lạc tại trung tâm của trung tâm siêu đô thị, nơi đã và đang hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như trục Liên Phường, nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối trực tiếp đến các tuyến giao thông huyết mạch nội đô và liên vùng. Tương lai, khi Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc kế cận hình thành, toàn bộ khu vực The Global City - Rạch Chiếc sẽ trở thành quần thể đô thị - thể thao - giải trí mang tầm vóc quốc tế.

Mô hình đô thị phức hợp - nơi tích hợp trọn vẹn nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, giải trí. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh đó, The Global City còn sở hữu quy hoạch bài bản chuẩn quốc tế, xen kẽ khu nhà ở là hệ tiện ích all-in-one như kênh đào nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á, vịnh Tình yêu, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, khu công viên cây xanh, trung tâm thương mại 123.000 m2 cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế. Chuẩn mực sống giờ đây không nằm ở lời hứa của tương lai, mà hình thành và hiện hữu trong từng nhịp sinh hoạt của cư dân.

Masteri Cosmo Central kiến tạo không gian sống bền vững

Trong dòng chảy đô thị tại The Global City, phân khu cao tầng mới nhất Masteri Cosmo Central tọa lạc tại tâm điểm kết nối. Đây là nơi mọi dòng chảy trải nghiệm hội tụ: Từ giáo dục, y tế, thương mại đến giải trí và không gian xanh.

Từ Masteri Cosmo Central, cư dân chỉ mất 5 phút đi bộ để tiếp cận toàn bộ tiện ích thiết yếu: Trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế, công viên bờ sông, kênh đào nhạc nước, khu phố thương mại SOHO... Dự án thừa hưởng trọn lợi thế kết nối của The Global City, đồng thời định hình chuẩn mực sống mới tại lõi trung tâm: Thời gian di chuyển chỉ 5 phút từ Thảo Điền, 10 phút từ Thủ Thiêm, 15 phút từ phường Bến Thành và 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành hoặc Tân Sơn Nhất…

Masteri Cosmo Central là phân khu cao tầng mới nhất tại tâm điểm khu đô thị The Global City. Ảnh phối cảnh.

Masteri Cosmo Central được phát triển như “một điểm đến - mọi điểm chạm”, nơi trải nghiệm sống - làm việc - thư giãn được tích hợp trong cùng một không gian.

Thiết kế mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng kênh đào và đô thị, trong khi hệ tiện ích như hồ bơi vô cực, Pavilion BBQ, khu picnic bờ sông, đường dạo bộ - chạy bộ kiến tạo nhịp sống đa trải nghiệm. Song song là không gian co-working mở, giúp cư dân vừa dễ dàng làm việc vừa hòa vào nhịp sống sôi động của thành phố.

Hệ tiện ích mở và linh hoạt mang đến nhịp sống đa trải nghiệm và nuôi dưỡng những kết nối giữa cá nhân với cộng đồng đa sắc xung quanh. Ảnh phối cảnh.

Từ tọa độ cộng hưởng nơi tâm điểm khu đô thị, Masteri Cosmo Central hình thành cộng đồng Cosmo - nơi tụ hội những cá nhân thích trải nghiệm, có cá tính, bản sắc. Phong cách sống ấy được kiến tạo bởi nhà phát triển Masterise Homes, đơn vị kiến tạo thành công Masteri Collection với không gian sống giàu tính kết nối trên khắp cả nước. Môi trường vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ Masterise Property Management và sự an tâm về chất lượng.

Khi thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, các khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế như The Global City trở thành điểm đến của dòng tiền thông minh. Hội tụ lợi thế vị trí lõi, hạ tầng và tiện ích, Masteri Cosmo Central là lựa chọn an cư của cộng đồng cư dân thế hệ mới - nơi chuẩn sống quốc tế và nhịp sống đô thị năng động song hành.

