Sức hấp dẫn của nữ ca sĩ 'thống trị mùa hè'

Sabrina Carpenter đã hoạt động nhiều năm nhưng phải đến bản hit toàn cầu "Espresso", nữ ca sĩ mới bật lên trở thành biểu tượng nhạc pop mới.

Vào một ngày ấm áp tháng 7 năm ngoái, Sabrina Carpenter thức dậy ở ngôi làng nhỏ phía nam Paris và đi đến tiệm bánh crepe duy nhất trong thị trấn. Nữ ca sĩ vừa kết thúc một số buổi lưu diễn và dành chút thời gian rảnh rỗi để khám phá nước Pháp xinh đẹp. Carpenter nhận thấy tiệm bánh crepe này phục vụ espresso, giống bất kỳ quán cà phê châu Âu nào. Ý tưởng cho một bài hát đã nảy sinh và bài hát đó đã trở thành hiện tượng của mùa hè năm nay. Nó cũng làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Sabrina Carpenter.

Hiện tượng thống trị mùa hè

Được phát hành vào tháng 4, Espresso là bản nhạc pop hấp dẫn với đầy những câu hát táo bạo. Espresso là hit toàn cầu và nó đã đưa Carpenter lên một cột mốc mới. Carpenter đã dành hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí, đầu tiên là vai chính trong một loạt phim của Disney và sau đó là vai trò ca sĩ với các ca khúc tươi sáng, giọng hát tuyệt vời. Tuy nhiên, Espresso mới là dấu mốc quan trọng nhất để cái tên Sabrina Carpenter được khán giả trên toàn thế giới biết tới.

Được phát hành vào 11/4, Espresso là đĩa đơn chính trong album phòng thu thứ 6 của Carpenter, Short n' Sweet. Bài hát nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng, đạt vị trí thứ ba trên Billboard Hot 100 tại Mỹ và đứng đầu bảng xếp hạng ở 18 quốc gia, bao gồm Anh, Austarlia và Canada. Nó thậm chí trở thành đĩa đơn đầu tiên của Carpenter đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Global 200.

Sabrina Carpenter thống trị mùa hè với bản hit Espresso. Ảnh: @sabrinacarpenter.

Đến 6/8, Espresso đạt một tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify, trở thành bài hát đầu tiên của Carpenter đạt được cột mốc này và là bài hát thứ 3 thiết lập kỷ lục này nhanh nhất trên nền tảng. Thành công của bài hát đến từ giai điệu dễ gây nghiện, lời bài hát vui tươi và câu hát mang tính biểu tượng "That's that me espresso". Người hâm mộ bị thu hút bởi thông điệp tự tin của ca khúc và Carpenter mô tả Espresso "coi sự nữ tính là siêu năng lực của bạn và nắm lấy sự tự tin".

Carpenter muốn người hâm mộ của cô tìm thấy sự an ủi trong những câu chuyện được cô chia sẻ qua âm nhạc. “Tôi hy vọng họ tìm thấy bất cứ điều gì họ cần để vượt qua cuộc sống".

Vào thời điểm phát hành Espresso, Carpenter mới 24 tuổi, nhưng bài hát đã củng cố vị thế của cô như một biểu tượng nhạc pop. Trước đây, Carpenter được biết đến với vai diễn trong loạt phim Girl Meets World của Disney Channel và Espresso đã giúp cô thăng hoa trong một lĩnh vực mới là ca sĩ.

Nỗ lực biến giấc mơ thành hiện thực

Trước đó, Carpenter đã phát hành một số album được giới phê bình đánh giá cao, bao gồm Eyes Wide Open, Evolution, Singular và Emails I Can't Send. Âm nhạc của Carpenter nổi bật bởi sự kết hợp giữa pop, R&B và nhạc dân gian, thể hiện sự linh hoạt, độc đáo và đa dạng.

Sau Espresso, Please Please Please mang đến cho Carpenter một bản hit khác kể từ khi phát hành vào 7/6. Trong bài hát đứng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng 50 ca khúc toàn cầu hàng đầu của Spotify (Espresso đứng thứ hai), Carpenter sử dụng giọng mũi nhẹ nhàng.

Nhà sản xuất Jack Antonoff, người hợp tác với Carpenter trong nhiều sản phẩm khen ngợi rằng: "Những đoạn hát của cô ấy thật kỳ lạ và độc đáo. Cúng tôi đang làm thứ nhạc đồng quê thực sự kỳ lạ, cổ điển, gần giống như yodel. Cô ấy đang trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi thành công nhất và bài hát đó là tuyên bố về việc thể hiện bản thân, không chỉ mặt ca từ mà cả âm thanh". Please Please Please còn có sự tham gia của bạn trai tin đồn của Carpenter, nam diễn viên được đề cử giải Oscar Barry Keoghan.

Sabrina Carpenter tại sự kiện 2024 MTV Video Music Awards. Ảnh: WireImage.

Sabrina Carpenter sinh ra ở Quakertown, Pennsylvania, trong gia đình có cha mẹ là nghệ sĩ biểu diễn. Khoảng 13 tuổi, Carpenter chuyển đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ước mơ này cất cánh khi Sabrina Carpenter nhận được một vai trong Girl Meets World năm 2014. Ngoài ra, cô tham gia rất nhiều bộ phim khác, chẳng hạn The Hate U Give, The Short Story Of The Long Road, Tall Girl, Work It, Clouds, Tall Girl 2 và Emergency…

Từ năm 2009, Carpenter cũng nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua các clip cover, nổi bật nhất phải kể đến Picture to Burn của Taylor Swift. Năm 2014, Carpenter cho ra mắt đĩa đơn đầu tay Can't Blame a Girl for Trying. Cô mài giũa tài năng qua nhiều năm và xây dựng được lượng người hâm mộ trung thành nhờ điều đó. Đặc biệt, Carpenter là nghệ sĩ mở màn Dangerous Woman Tour (2017) của Ariana Grande và The Eras Tour (2023-2024) của Taylor Swift.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể đột phá vào dòng nhạc chính thống với tư cách một nghệ sĩ âm nhạc. Mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi khi cô chuyển đến Island Records vào năm 2021, đặc biệt sau khi nữ ca sĩ phát hành đĩa đơn Skin, đánh dấu lần đầu tiên cô lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Sau đó, cô phát hành album đầu tiên, Emails I Can't Send (2022). Sau khi nhận được một số đánh giá tốt từ các nhà phê bình, album này lọt top 30 ở Mỹ, Argentina, Australia, Ireland, Hà Lan và New Zealand. Tiếp đó, Espresso đưa Sabrina Carpenter lên đỉnh cao mà trước nay cô chưa từng đạt được.

Giờ thì, Carpenter đang ở khắp mọi nơi. Taylor Swift, Beyoncé, Adele, Christina Aguilera và Selena Gomez đều đã ca ngợi cô. Trong bài phỏng vấn mới đây với tạp chí TIME, trong khuôn khổ danh sách TIME100 Next của tạp chí này nhằm vinh danh 100 nhà lãnh đạo mới nổi đang định hình tương lai của thế giới, nữ ca sĩ Nonsense chia sẻ về thời điểm cô nhận ra mình đạt đến một tầm cao mới của sự nổi tiếng.

Đối với Carpenter, khoảnh khắc đó đến khi cô được Dan và Eugene Levy nhắc đến trong một câu chuyện cười ở đoạn độc thoại mở đầu của họ tại lễ trao giải Emmy năm 2024. Carpenter cũng chia sẻ về việc biểu diễn tại MTV Video Music Awards: "Tôi lớn lên khi xem những màn trình diễn đó và mong ước sẽ làm điều tương tự vào một ngày nào đó. Cuối cùng, giấc mơ đã thành hiện thực". Sau nhiều năm miệt mài trong ngành âm nhạc, Carpenter thấy nỗ lực của cô đã được đền đáp.