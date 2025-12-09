Tiền đạo Luis Suarez khiến dư luận Uruguay dậy sóng khi đưa ra quan điểm trái ngược về danh hiệu World Cup.

Suarez gây tranh cãi dữ dội. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trò chuyện gần đây, tiền đạo của Inter Miami thẳng thắn cho rằng Uruguay chỉ có hai chức vô địch World Cup, không tính hai tấm HCV Olympic năm 1924 và 1928, những danh hiệu mà nhiều người hâm mộ Uruguay vẫn xem là “tiền thân” của World Cup hiện tại.

“Chúng tôi có 2 cúp vô địch, trước đó có thêm 2 danh hiệu, nhưng tôi không tính. Argentina có nhiều danh hiệu World Cup hơn Uruguay”, Suarez thừa nhận.

Ngay lập tức, nhận định của Suarez tạo ra cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội. Phần đông CĐV Uruguay phẫn nộ khi họ luôn tự hào rằng đội tuyển nước nhà từng bốn lần vô địch thế giới.

Lịch sử chỉ ra rằng hai kỳ Olympic trước khi World Cup ra đời mang ý nghĩa đặc biệt và được xem như nền móng cho những chức vô địch năm 1930 và 1950 của tuyển Uruguay.

Suarez không công nhận danh hiệu của tuyển Uruguay. Ảnh: Reuters.

Tranh cãi càng bùng lên khi FIFA công bố bảng thống kê chính thức về các quốc gia có nhiều lần vô địch World Cup nhất. Trong đó, Brazil dẫn đầu với 5 lần đăng quang, tiếp theo là Đức và Italy (cùng 4 lần), Argentina (3), Pháp và Uruguay (cùng 2 lần).

Theo quan điểm của FIFA, HCV Olympic chưa bao giờ được xem là “danh hiệu cấp thế giới” tương đương World Cup. Chính vì vậy, việc Suarez công khai bác bỏ quan điểm truyền thống đụng chạm tới niềm tự hào lịch sử của quốc gia Uruguay, từng là cường quốc bóng đá đầu thế kỷ 20.

Một bộ phận CĐV chỉ trích Suarez vì “đi ngược di sản bóng đá Uruguay”. Trong khi số khác lại bênh vực chân sút này, cho rằng anh chỉ đang tôn trọng chuẩn mực thống kê quốc tế.

Trong màu áo tuyển Uruguay, Suarez có 143 lần ra sân, ghi 69 bàn. Danh hiệu duy nhất anh đạt được ở ĐTQG là Copa America 2011. Tháng 9/2024, Suarez quyết định giã từ tuyển quốc gia.

