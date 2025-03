Sửa Hiến pháp phải có tầm nhìn rộng hơn khi sáp nhập tỉnh, bỏ huyện

Ngày 14/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 126 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025.

Ngày 28/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong đó nhấn mạnh về việc tiếp tục sắp xếp, xây dựng đề án bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã.

Ngoài ra hai kết luận này cũng lưu ý việc làm rõ mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền địa phương (giữa cấp tỉnh và cấp xã); mối quan hệ công tác theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp xã (giữa bộ, ngành Trung ương, các cơ chuyên ngành và đơn vị, cá nhân phụ trách theo lĩnh vực), bảo đảm hoạt động thuận lợi, đồng bộ, liên thông, hiệu lực, hiệu quả.

Việc đặt vấn đề nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là rất cấp thiết, vừa tạo cơ sở hiến định vững chắc để tiếp tục tiến hành cách mạng về tinh gọn bộ máy vừa bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp.

Nhìn nhận vấn đề này PGS.TS Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này đòi hỏi rất khẩn trương song cũng phải được nghiên cứu kỹ, làm rõ những vấn đề nguyên lý, có cơ sở lý luận vững chắc.

Ông cho rằng các đề xuất sửa đổi, bổ sung không chỉ bó hẹp trong câu từ của hiến pháp mà phải có tầm nhìn rộng hơn, xa hơn để làm rõ phương hướng, nội dung cần thể chế hóa trong các đạo luật có liên quan.

Theo ông Hòa, khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp cần nhìn nhận việc không tổ chức cấp huyện không chỉ đơn thuần là bãi bỏ một cấp hành chính mà cần nhìn rộng hơn, thực chất là quá trình cân nhắc để tái cơ cấu tổng thể hệ thống hành chính lãnh thổ của Việt Nam từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp địa phương.

Như vậy, việc thực hiện chủ trương bỏ đơn vị cấp huyện sẽ cần nghiên cứu sửa đổi 2 điều có liên quan trực tiếp là điều 110 và điều 111 trong chương 9 về chính quyền địa phương của Hiến pháp 2013.

Với điều 110, ông đề xuất có thể nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng: Quy định Việt Nam gồm các đơn vị hành chính và các đơn vị hành chính chuyên biệt. Trong đó, các đơn vị hành chính có hai cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở hoặc cấp xã.

Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất hai cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở. Trong cấp tỉnh gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Với cấp cơ sở sẽ gồm xã, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

Với thành phố trực thuộc trung ương, cấp cơ sở gồm xã, thành phố, thị xã, nội đô ở thành phố trực thuộc trung ương.

Về nội đô là đơn vị hành chính mới, bao gồm khu vực đô thị lõi, thủ phủ của thành phố trực thuộc trung ương, tức là các quận nội thành hiện nay của các thành phố trực thuộc trung ương. Ví dụ nội đô TP Hà Nội gồm 12 quận, nội đô TP.HCM gồm 16 quận, nội đô TP Hải Phòng gồm 6 quận…

Các đơn vị hành chính cơ sở có thể phân chia thành những địa bàn lãnh thổ nhỏ hơn nhưng đó không phải là đơn vị hành chính mà chỉ là các địa bàn quản lý hành chính.

Ở đó không thành lập chính quyền địa phương mà chỉ có các bộ phận/cơ sở của các cơ quan hành chính cấp trên thực hiện công tác quản lý hành chính trên địa bàn. Bên cạnh đơn vị hành chính có thể có đơn vị hành chính chuyên biệt và có thể thành lập ở các cấp, chia theo các loại khác nhau.

Ông đề xuất Luật Chính quyền địa phương có thể quy định hai cấp đơn vị hành chính chuyên biệt hoặc nhiều hơn, trong đó có các đơn vị do cấp tỉnh quản lý và đơn vị do cấp trung ương quản lý. "Nếu theo cách này, lãnh thổ Việt Nam sẽ được chia ra quản lý theo cách thức hiện đại hơn, phù hợp hơn với chiến lược phát triển của chúng ta", ông Hòa nói.

Với điều 111 về tổ chức chính quyền địa phương, ông Hòa đề nghị có thể nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định tại các đơn vị hành chính đều thành lập chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Việc này vừa để phục vụ người dân địa phương và quản lý lãnh thổ.

Theo ông, điểm mới là không phân biệt giữa chính quyền địa phương và cấp chính quyền địa phương. Bởi vì đã là chính quyền địa phương đều phải có cơ cấu đầy đủ HĐND và UBND.

Tại các đơn vị hành chính chuyên biệt không thành lập chính quyền địa phương mà có thể thành lập các cơ chế quản lý hành chính phù hợp với mục đích thành lập đơn vị hành chính chuyên biệt đó theo quy định của luật.

