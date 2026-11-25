Quyết định đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO của Nvidia làm dấy lên tranh luận: liệu những lãnh đạo được xem là "không thể thay thế" có được miễn trừ trách nhiệm khi vướng bê bối?

Jensen Huang tham dự một hội nghị đầu tư tại Berlin (Đức) ngày 19/10. Ảnh: Lisi Niesner/Reuters.

Vài giờ sau khi Nvidia đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO ngày 23/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ trên mạng xã hội Truth Social, thậm chí gọi Huang là "báu vật quốc gia".

Chỉ 11 ngày trước đó, Huang rời "ghế nóng" sau bê bối có nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân. Bài điều tra của The New York Times mô tả ông là người quản lý nóng nảy, thường xuyên xúc phạm và đe dọa nhân viên.

Chính hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia có cú "quay xe" khi Chủ tịch Harvey Jones từng khẳng định "không có ý định khôi phục chức vụ CEO cho ông Huang". Nhưng 5 ngày sau, các thành viên lại đưa ra lý do hài lòng với sự hối lỗi của Huang và đưa ông trở lại vai trò lãnh đạo.

Business Insider bình luận chuyện này khiến nhiều người nhớ đến phát ngôn của ông Trump vào năm 2005: "Khi bạn là ngôi sao, họ sẽ để bạn làm vậy. Bạn có thể làm bất cứ điều gì".

Lãnh đạo được ưu ái?

Trong nhiều năm, không ít công ty lớn buộc lãnh đạo từ chức khi phát sinh quan hệ tình cảm ngoài luồng với cấp dưới. Tháng 11/2019, McDonald’s sa thải CEO Steve Easterbrook vì quan hệ với một nhân viên. CEO BP Bernard Looney từ chức vào tháng 9/2023 sau khi không khai báo đầy đủ các mối quan hệ cá nhân ở nơi làm việc. Tháng 9/2025, Nestlé cũng sa thải CEO Laurent Freixe sau khi phát hiện ông có quan hệ với cấp dưới trực tiếp.

Những quy định này không chỉ nhằm kiểm soát chuyện tình cảm. Khi sếp có quan hệ với nhân viên thuộc quyền, hai bên khó có thể bình đẳng. Đồng nghiệp cũng có thể lo rằng cơ hội nghề nghiệp bị ảnh hưởng.

Nhân viên Nvidia chào mừng ông Huang trở lại ngày 23/11. Ảnh: Zhengzhong Tu/Reuters.

Julie Roginsky, đồng sáng lập tổ chức Lift Our Voices, chuyên vận động cho môi trường làm việc công bằng, nhận định quan hệ giữa sếp và cấp dưới không thể diễn ra trên một "sân chơi bình đẳng". Điều đó có thể bất lợi cho nhân viên liên quan và bất công với những người không có quan hệ tương tự với lãnh đạo.

Theo Business Insider, vụ việc của ông Jensen Huang cho thấy quy tắc có thể bị nới lỏng nếu người liên quan là nhà sáng lập nổi tiếng, được xem là không thể thiếu với công ty và có sự ủng hộ từ lãnh đạo đất nước.

Những người ủng hộ Huang, trong đó có tỷ phú Elon Musk và hàng trăm nghìn người ký kiến nghị "Stand with Jensen", cho rằng Nvidia cần ông tiếp tục lãnh đạo. Họ tin rằng Huang là người có vai trò quan trọng với công ty, nhất là khi Nvidia đang dẫn đầu cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ đông có thể hưởng lợi nếu thị trường tin Huang là người phù hợp nhất để dẫn dắt Nvidia. Nhưng quyết định này cũng có thể khiến nhân viên khác nghĩ rằng lãnh đạo cấp cao được phép vượt qua những quy tắc áp dụng với mọi người.

Jessica Kriegel, Giám đốc chiến lược tại công ty tư vấn văn hóa doanh nghiệp toàn cầu Culture Partners, nhận định quyết định này có thể khiến nhân viên nghĩ rằng lãnh đạo cấp cao được đối xử dễ dãi hơn khi mắc sai phạm. Điều đó dễ gây bất mãn trong công ty.

Người không thể thay thế

Jensen Huang là một trong những nhà sáng lập nổi tiếng nhất giới công nghệ. Ông gắn liền với chiếc áo khoác da đen đặc trưng và có lượng người hâm mộ đông đảo. Một chiếc áo khoác ông ký tên từng được bán đấu giá gần 1 triệu USD .

Sự trở lại của Huang diễn ra trong lúc nhiều nhân viên văn phòng lo AI sẽ khiến công việc của họ bị thay thế.

Bradley Akubuiro, đối tác tại công ty tư vấn Bully Pulpit International, cho rằng quyết định của Nvidia gửi đi thông điệp về ranh giới giữa giá trị của một lãnh đạo và những hành vi mà công ty sẵn sàng chấp nhận.

từ cảnh quay Jensen Huang (đồ đen) tham dự bữa tiệc cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22/5/2025. Ảnh: CTI.

Doanh nhân quyền lực được dung thứ vì tính cách khắc nghiệt vốn không phải chuyện mới. Steve Jobs thường được nhìn nhận như nhà sáng lập có tầm nhìn, dù nổi tiếng là người hay bắt nạt nhân viên. Người ủng hộ Elon Musk thường xem cách lãnh đạo cứng rắn của ông là cái giá để xây dựng những công ty lớn.

Trường hợp Huang cho thấy một thông điệp đáng lo ngại hơn rằng lãnh đạo càng có giá trị với công ty thì càng có thể được dung thứ khi vi phạm quy tắc.

Khi Huang trở lại trụ sở Nvidia ở Santa Clara, nhiều nhân viên hô vang tên ông. Một số nhà đầu tư và lãnh đạo công nghệ cũng công khai ủng hộ ông. Nhưng với những người khác, quyết định này có thể cho thấy công ty sẵn sàng bỏ qua sai phạm của một lãnh đạo nếu họ cho rằng người đó quá quan trọng để đánh mất.

Robert Mason, CEO công ty SPOC Energy, cho rằng đưa một lãnh đạo trở lại không có nghĩa là miễn trừ trách nhiệm.

"Càng ở vị trí cao, bạn càng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn", ông nói.

Huang hứa sẽ trở thành "một CEO tốt hơn". Ngày trở lại, ông không mặc chiếc áo khoác da đen quen thuộc. Nhưng liệu ông có thay đổi phong cách lãnh đạo, và Nvidia có siết chặt trách nhiệm của ông trong công ty hay không, vẫn cần thời gian trả lời.