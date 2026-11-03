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Công nghệ Internet

Sự thật về đề xuất 'tỷ phú trả nợ cho người nghèo' của Elon Musk

  • Thứ ba, 3/11/2026 16:47 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Một hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Elon Musk đề xuất tạo ứng dụng để các tỷ phú trả nợ giúp người đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, vị tỷ phú không nói vậy.

Rất có thể việc Elon Musk được nhắc đến trong khẩu hiểu của Pay my Billy khiến nhiều người hiểu nhầm đây là ý tưởng của tỷ phú. Ảnh: TheVerge.

Thông tin Elon Musk đề xuất xây dựng ứng dụng cho phép người mắc nợ đăng tải các khoản phải thanh toán, sau đó những tỷ phú có thể lựa chọn trả giúp đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nội dung được lan truyền trên mạng không phải nguồn gốc chính xác của ý tưởng này.

Thực tế, hiện chưa có bằng chứng xác thực cho thấy Elon Musk từng đưa ra đề xuất này. Bản thân tỷ phú công nghệ cũng chưa lên tiếng về thông tin đang lan truyền.

Lần gần nhất Elon Musk lên tiếng về tiền bạc là hôm 29/10, trên tài khoản X cá nhân. Ông cho rằng AI và robot sẽ tạo ra thế giới mà của cải vật chất dư dả đến nỗi mọi người không còn phải lo tích lũy tiền bạc, tiết kiệm để nghỉ hưu.

"Tiết kiệm tiền cho tương lai xa là điều vô nghĩa khi kỷ nguyên dư dả nhờ siêu trí tuệ xuất hiện", CEO Tesla và SpaceX viết trong bài đăng trên X.

Ý tưởng "tỷ phú trả tiền cho người nghèo" xuất phát từ một người dùng trên mạng xã hội X có tên Destiny Ndlovn. Ngày 22/10, người này đăng tải dòng trạng thái "nên có một ứng dụng cho phép mọi người tải hóa đơn lên để những tỷ phú đang buồn chán có thể vuốt sang phải và thanh toán giúp".

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt bình luận, tương tác. Không dừng lại ở một câu nói đùa, ý tưởng này đã được phát triển thành các ứng dụng và trang web thực tế.

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Giao diện ứng dụng Pay my Billy có khẩu hiệu nhắc đến Elon Musk.

Một trong những dự án đáng chú ý là Pay My Billy, nền tảng cho phép người dùng đăng tải các hóa đơn như tiền thuê nhà, điện, nước hoặc những khoản chi phí chưa thể thanh toán. Ở chiều ngược lại, người đóng góp có thể lựa chọn hóa đơn muốn hỗ trợ thông qua thao tác vuốt.

Đáng chú ý, chính Pay My Billy cũng nhắc đến Elon Musk trong khẩu hiệu "In a world of Musks, be a Medici" (Trong một thế giới của những người như Musk, hãy trở thành Medici). Theo phần giải thích trên website, Medici là gia tộc ngân hàng nổi tiếng thời Phục hưng, từng bảo trợ nhiều nghệ sĩ như Michelangelo và Botticelli.

Khẩu hiệu này hướng đến việc khuyến khích những người giàu có sử dụng tài sản để hỗ trợ cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào việc tích lũy của cải.

Dù đã có bản demo tương tác, Pay My Billy hiện chưa thực hiện các giao dịch bằng tiền thật. Theo điều khoản sử dụng của nền tảng, những tỷ phú xuất hiện trong ứng dụng đều là nhân vật giả lập, còn thao tác vuốt không thực sự thanh toán hóa đơn. Đội ngũ phát triển cho biết họ đang tìm kiếm nguồn vốn và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa dịch vụ vào hoạt động thực tế.

Như vậy, ý tưởng về ứng dụng để các tỷ phú trả hóa đơn giúp người gặp khó khăn tài chính bắt nguồn từ một bài đăng của Destiny Ndlovu trên X, không phải đề xuất đã được xác nhận của Elon Musk. Việc tên Musk xuất hiện trong một số nội dung liên quan có thể khiến câu chuyện bị diễn giải sai, đặc biệt khi được chia sẻ lại mà không kèm nguồn gốc ban đầu.

Elon Musk khi thiết kế Cybertruck: 'Đừng trái ý tôi!'

Trong cuốn Tiểu sử Elon Musk, tác giả Walter Isaacson đưa người đọc đến những câu chuyện đằng sau vị tỷ phú phức tạp, như cách ông cùng lúc điều hành loạt doanh nghiệp Tesla, SpaceX và Twitter. Nguồn cảm hứng để thiết kế ra chiếc xe Cybertruck cũng được nhắc đến. Việc Elon Musk kiên định với thiết kế lạ lùng của mẫu xe bán tải, thậm chí đến mức cực đoan, cho thấy tính cách của vị tỷ phú.

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Việt Anh

Elon Musk Elon Musk Elon Musk sự thật ý tưởng tỷ phú Pay my Billy trả nợ khó khăn

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

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