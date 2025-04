Sự thật về lý do con người ngoại tình

Nhà trị liệu tâm lý Juliet Rosenfeld giải thích bản chất của sự không chung thủy trong cuốn sách "Affairs: True Stories of Love, Lies, Hope and Despair", theo The Guardian.

Ảnh minh hoạ: The Guardian. Ngoại tình là một đề tài hấp dẫn. Những trò hề của các cặp lừa dối nhau đã thu hút khán giả ngay từ những ngày đầu hình thức kể chuyện ra đời cho đến các bộ phim hài lãng mạn hiện đại và các podcast ăn khách của các chuyên gia về mối quan hệ cá nhân. Vì vậy, tương đối dễ hiểu khi một nhà trị liệu tâm lý chuyên về các mối quan hệ thân mật chuyển sang làm tác giả sách về đề tài này. "Tại sao chúng ta lại ngoại tình?" Juliet Rosenfeld đặt câu hỏi trong phần giới thiệu cuốn sách Affairs. Đây là cuốn sách thứ hai của bà, tập trung vào sự chung thủy thông qua việc phân tích năm mối quan hệ diễn ra ngoài đời thực. Cuốn sách đầu tiên của bà, The State of Disbelief, đã đi sâu vào trải nghiệm đau buồn của Rosenfeld sau cái chết của chồng là Andrew. Mối quan hệ giữa ngoại tình và thời thơ ấu Mặc dù Rosenfeld đã là chuyên gia tâm lý với rất nhiều khách hàng trong 15 năm qua, bà không dùng tư liệu của họ trong cuốn sách của mình.Thay vào đó, vào năm 2021, bà đã đăng quảng cáo trên nhiều ấn phẩm của Anh và Mỹ tìm kiếm người tham gia vào dự án của mình. Những người tham gia sẽ nói về việc ngoại tình của họ, một khía cạnh hành vi còn ít được thảo luận và danh tính họ sẽ được “ẩn danh nghiêm ngặt”. Năm câu chuyện, từ một người đàn ông đến thăm tình nhân của mình vài phút sau khi vợ sinh con, đến một người khác rời bỏ vợ và đứa con tự kỷ để đến với một đồng nghiệp đều được bảo vệ danh tính, tuy nhiên, chúng vẫn cho thấy một sự tương đồng đáng kể về bản chất. Tác phẩm ra mắt ngày 27/3. Ảnh: Amazon. Ở tuổi 60, "Giáo sư M", một học giả trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài người bạn đời của bà trong 25 năm. Bà có một cuộc sống viên mãn và thú vị. Hai vợ chồng có chung bạn bè, có sở thích và mối quan tâm giống nhau, và chơi một môn thể thao mà cả hai đều yêu thích. Tuy nhiên, một cuộc gặp gỡ tình cờ tại hội nghị với một người đàn ông bà từng quen đã khơi dậy một mối tình nồng cháy. Cảm xúc này khiến bà bối rối, trăn trở, thậm chí trở nên suy sụp cả về thể chất và tinh thần. Bà đã phải đến gặp nhà trị liệu thường là bốn buổi một tuần và tổng số buổi đã lên tới hàng trăm. Những cuộc nói chuyện với nhà trị liệu, trong đó đề cập cả tới thời thơ ấu của bà, đã giúp Giáo sư M đưa mối quan hệ gia đình của bà trở lại đúng hướng (tình cảm gia đình "sâu sắc hơn, trở thành một thứ gì đó yêu thương hơn"). Bà cũng nhấn mạnh với Rosenfeld rằng ngoại tình "không chỉ là về hiện tại của chúng ta, mà còn là về quá khứ của chúng ta". Sự thay thế? Tuy nhiên, nhà bình luận Susie Mesure của tờ The Guardian cho rằng Rosenfeld chưa vượt qua giới hạn trí tưởng tượng của bà để đối thoại tốt hơn với các nhân vật. Những cuộc trao đổi giữa Rosenfeld và Neil, một đối tác cấp cao tại một công ty luật hàng đầu, người đang lừa dối vợ mình là Serena để đến với một tình nhân trẻ hơn nhiều, Magdalena, đặc biệt cứng nhắc. Dường như Rosenfeld muốn ám chỉ rằng Magdalena chỉ là một sự thay thế cho Serena khi đề cập đến việc Neil nói rằng “chỉ quan hệ với Magdalena khi vợ không ở nhà”, tuy nhiên, chi tiết này bị lu mờ trong cuộc đối thoại. Dù vậy, Rosenfeld vẫn phần nào truyền tải được cảm xúc chân thật của những người trong cuộc thông qua cách kể chuyện hấp dẫn, đặc biệt là khi họ chia sẻ về những con đường dẫn đến việc họ ngoại tình. Eleanor, một nhà trị liệu tâm lý đến từ Minnesota, đã phải lòng Miller, một luật sư, mặc dù anh ta là bệnh nhân. Đây là một "hành vi vi phạm ranh giới trong nghề và hoàn toàn không thể ngụy biện". Hay câu chuyện của Siobhan, một bà mẹ cô đơn của ba cậu con trai tuổi vị thành viên. Vào lúc đang đau buồn vì cái chết của đứa con út là Mina, bà bắt đầu ngủ với đồng nghiệp là Nick, khi "những chuyến công tác thường xuyên đã giúp mối tình của họ nảy nở". Rosenfeld xen kẽ những câu chuyện này với các tài liệu tham khảo về nhiều lý thuyết và văn bản phân tâm học, chẳng hạn như bài luận của Simon Freud về nỗi buồn và chứng trầm cảm, một trong những tác phẩm được gọi là "chìa khóa để hiểu về mất mát". Dù sử dụng nhiều lí thuyết chuyên ngành như vậy, Rosenfeld diễn giải rất rõ ràng. Tác giả viết: "Freud nói về những người thay thế, và trong trường hợp của Eleanor, tôi tin rằng bà ấy đến với Nick để khỏa lấp nỗi nhớ thương với Mina. Nick cũng là người thay thế cho thứ tình thân mà Siobhan không có được khi đã bị người cha chối bỏ khi còn nhỏ". Trong khi Affairs là một cuốn sách thú vị thì quan điểm của Rosenfeld, rằng gốc rễ của hầu hết vụ ngoại tình đều “có liên quan tới những dấu ấn thời thơ ấu và thời trưởng thành” không phải là mới. 