Sự thật về khuôn mặt 'đẹp không tỳ vết' của hot girl Địa ngục độc thân

Là cái tên gây chú ý trong show hẹn hò Địa ngục độc thân, Kim Go-eun dính nghi vấn dao kéo vì sở hữu gương mặt đẹp thời thượng, không khuyết điểm.

Ngày 27/3, trên kênh YouTube cá nhân, người mẫu, influencer Kim Go-eun đăng tải video mới chia sẻ nhiều điều về bản thân cũng như trả lời các thắc mắc được người hâm mộ gửi tới.

Khi được hỏi về việc phẫu thuật thẩm mỹ, cô thoải mái chia sẻ: “Tôi có làm phẫu thuật mắt và cắt mí”.

Tuy nhiên, liên quan đến việc chỉnh sửa mũi, cô phủ nhận: “Tôi thực sự không tiêm filler mũi. Tôi không làm gì cả”, đồng thời dùng tay day phần đầu mũi để chứng minh, theo The Chosun Daily.

Kim giải thích vì sống mũi bị gồ, cô từng cân nhắc mài bớt và đã đi tư vấn tại bệnh viện. Tuy nhiên theo lời bác sĩ, nếu can thiệp vào đầu mũi có thể khiến mũi bị chảy xệ, thậm chí cần đặt sụn, nên cô quyết định không thực hiện.

“Dạo này mũi gồ lại thành xu hướng, nên tôi nghĩ mình tiết kiệm được tiền đấy”, cô nói đùa.

Vẻ ngoài của Kim được ưa chuộng ở Hàn Quốc.

Kim cũng nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ thực sự của cô và Jo Eigan - một thí sinh nam trong chương trình hẹn hò, rằng liệu cả hai có phải là một cặp đôi trong giới giải trí hay không.

“Không phải đâu. Tôi biết mọi người ủng hộ chúng tôi, nhưng mỗi lần tôi xuất hiện trên truyền hình hay phỏng vấn, câu chuyện về anh ấy lại được nhắc đến. Tôi không thể yêu cầu cắt bỏ phần đó, nên chỉ nói rằng chúng tôi vẫn giữ liên lạc", cô khẳng định.

Kim Go-eun (26 tuổi) là một trong số thí sinh nữ nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện trong show hẹn hò đình đám Địa ngục độc thân mùa 5, phát sóng vào tháng 1 vừa qua.

Trên mạng xã hội, Kim nổi tiếng với ngoại hình cuốn hút, phong cách thời thượng và có 1,4 triệu người theo dõi trang cá nhân. Nhiều người khen ngợi Kim "không có điểm nào xấu" trên gương mặt, thậm chí các chi tiết đều đẹp chuẩn Hàn Quốc, khiến cô còn được ví như có "gương mặt AI".

Bản thân Kim cũng từng thể hiện sự tự tin về ngoại hình khi cho rằng bản thân không có điểm nào không hài lòng trên khuôn mặt. Năm 2022, cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 ở cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Kim cũng từng vướng tin hẹn hò G-Dragon.