Sự thật về ca sĩ giấu mặt trên TikTok hát hay hơn bản gốc

Nhiều người dùng TikTok không nhận ra các clip ca sĩ giấu mặt họ xem được dàn dựng bằng AI, với giọng hát không có khuyết điểm.

Những clip dựng bằng AI lấy ý tưởng từ chương trình Ca sĩ giấu mặt. Ảnh: Nhật Tường.

Dù Ca sĩ mặt nạ (Masked Singer) đã kết thúc tại Việt Nam được hơn 2 năm, gần đây trên TikTok xuất hiện nhiều video lấy hình ảnh từ chương trình trên. Các clip nhận về hàng triệu lượt xem và tương tác, khiến khán giả tưởng đã xuất hiện một mùa mới mình không hề hay biết.

Cụ thể, tài khoản TikTok N.Z.T. đã đăng hàng loạt các clip cắt ghép từ các phiên bản Ca sĩ mặt nạ của nhiều nước khác nhau. Phía dưới có ghi tên ca khúc, và người thể hiện là ca sĩ giấu mặt, nhằm khuyến khích người xem đoán là ai.

Tuy nhiên, phần âm thanh của video được thay bằng giọng hát do AI thực hiện. Dưới phần bình luận, đa số nêu phán đoán, bàn luận về ca sĩ đang trình bày bài hát. Nhiều người không biết những âm thanh trên do AI tạo ra, thắc mắc liệu chương trình đã có mùa mới, cho đến khi có người khác vào giải thích.

Sự phát triển của các mô hình AI tạo sinh đã mở rộng công nghệ này đến tệp người dùng phổ thông. Ngày nay bất cứ ai cũng có thể tạo video, hình ảnh hay âm thanh giống hệt đợi thật chỉ bằng vài câu lệnh.

Tương tác trên các clip Ca sĩ giấu mặt AI. Ảnh: TikTok.

Vào tháng 8, các nền tảng streaming như YouTube hay TikTok đã lan truyền những video âm nhạc quen thuộc như Phép màu, Nơi này có anh được làm mới lại theo một thể loại khác. Tìm kiếm từ khóa “tân nhạc thính phòng” cho thấy các ca khúc trên như được thêm vào cả một dàn giao hưởng, mang lại giai điệu mới lạ.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, các tài khoản đã sử dụng công cụ voiceremover.org để lọc giọng ca sĩ ra khỏi bài hát thông thường của họ. Sau đó, giọng đã lọc được giao cho các chatbot như Suno AI, để thể hiện ca khúc của những nghệ sĩ khác.

Một tài khoản TikTok có tên T.Đ.L. nhận xét rằng những giọng hát của AI rất mượt mà và không hề chênh phô như người bình thường. Từ cao độ, nhả chữ đều được thực hiện tròn trịa, cảm giác như ca sĩ không biết mệt. Một số bình luận cùng đồng tình, cho rằng phần thể hiện dễ nghe, thậm chí hay hơn bản gốc.

Ảnh bìa Ca sĩ giấu mặt phiên bản AI. Ảnh: YouTube.

Tại Việt Nam hiện chưa có quy định cụ thể cho việc dùng AI giả giọng người nổi tiếng hay tạo sản phẩm âm thanh như thật. Tuy vậy, việc sử dụng yếu tố nhận diện cá nhân của một người, ví dụ như giọng nói, hay hình ảnh của một chương trình, sân khấu không xin phép cũng có rủi ro pháp lý nếu gây thiệt hại cho người khác.

Điều đáng nói là các video giả giọng vẫn chưa có gán nhãn do AI thực hiện, dẫn đến gây nhầm lẫn cho người xem. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, nghĩa vụ minh bạch và gắn nhãn không chỉ giúp người dùng nhận biết khi họ đang tương tác với AI, mà còn là cơ sở quan trọng để bảo vệ các quyền xã hội và sự an toàn của họ.

Vấn đề bản quyền và minh bạch cũng nhạy cảm trong môi trường nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ và tổ chức ủng hộ No Fake Acts để bảo vệ quyền hình ảnh và giọng nói khỏi AI giả mạo, kết hợp quy trình gỡ bỏ và trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn. Tại một số nước như Đan Mạch và Ấn Độ, việc ăn cắp và nhân bản giọng ca sĩ không xin phép có thể bị xem là vi phạm và phạt nặng.

Việc dùng AI giả giọng người nổi tiếng đôi khi vẫn được dùng cho việc giải trí, ví dụ như tường thuật game Liên Quân mobile trên TikTok gần đây. Tuy vậy, trí tuệ nhân tạo không thể mang đến trải nghiệm chân thực như nghe trực tiếp ca sĩ tại sân khấu, hay một sự kiện hoà nhạc.