3 bước làm nhạc 'quý tộc'

Với các công cụ AI giúp lọc tiếng và tạo nhạc, người dùng có thể "làm mới" những bài hát quen thuộc theo thể loại mong muốn.

Ảnh bìa video "tân nhạc thính phòng" trên YouTube. Ảnh: MFM.

Gần đây, tìm kiếm từ khoá “Tân nhạc thính phòng” trên YouTube xuất hiện nhiều video âm nhạc hoà tấu lại những ca khúc quen thuộc với sự trợ giúp của AI. Các bài hát như Phép màu, Còn gì đẹp hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ, hay sản phẩm triệu view của Sơn Tùng, như được thêm vào cả một dàn giao hưởng, mang lại giai điệu mới lạ.

Hàng loạt video tương tự đã được ra mắt trong khoảng một tuần trở lại đây. Với các công cụ AI giúp lọc giọng và hoà âm, bất cứ ai cũng có thể thử nghiệm làm mới những ca khúc vốn đã quen thuộc với mình.

Kết quả hiển thị từ khoá "Tân nhạc thính phòng". Ảnh: YouTube.

Đầu tiên, hãy tải bài hát mong muốn và lưu thành bản âm thanh như .mp3, .mov. Nếu được phát hành trên YouTube, người dùng có thể quay phim màn hình, sau đó tìm công cụ tách âm (audio extract) có sẵn trên mạng để lấy bản tiếng.

Để tạo một bản nhạc giao hưởng không lời, người dùng cần tách phần giọng hát ra khỏi nhạc nền. Khi này, hãy đăng tải bản tiếng vừa xuất lên voiceremover.org, một công cụ AI miễn phí giúp thực hiện tác vụ trên. Tuy nhiên, lưu ý rằng mỗi tài khoản không trả phí chỉ được đăng tải đoạn âm thanh dưới 10 phút mỗi ngày.

Cần kiểm tra bản vocal (giọng hát), và lưu lại bản đã lọc nhạc nền. Ảnh: Voiceremover.org.

Công cụ sẽ mất khoảng 1-5 phút để xử lý tuỳ theo độ dài của đoạn ghi âm. Khi hoàn tất, người dùng có thể ấn tắt tiếng nhạc nền để nghe lại phần giọng hát đã được lọc và ấn tải chỉ phần vocal.

Tiếp theo, người dùng sử dụng Suno AI để dựng lại bài hát. Đây là một công cụ giúp tạo nhạc và lời bài hát chỉ qua mô tả văn bản. Đối với bản miễn phí, người dùng được tặng 50 credits, tương đương 10 bài hát/ngày. Tuy nhiên, Suno có cơ chế nhận diện bài hát do AI tạo ra, và với gói Basic, trang ghi rõ rằng tất cả bài hát tạo ra không được sử dụng với mục đích thương mại.

Người dùng có thể liên kết tài khoản từ Apple, Facebook, Gmail, Outlook và Discord hoặc đăng nhập vào Suno bằng số điện thoại. Nếu chưa có tài khoản, hãy nhấn đăng ký và nhập các thông tin.

Truy cập Suno và chọn Cover lại bản âm thanh đã lọc âm.

Khi vào được giao diện chính, hãy tìm nút Create có hình nốt nhạc ở góc trái, ấn thêm Audio và đăng bản ghi âm đã lọc nhạc nền. Sau khi hệ thống hoàn tất, hãy ấn Continue, ca khúc đăng tải sẽ nằm trong mục Library.

Lúc này, bạn có thể đặt tên cho thư mục theo ý muốn, sau đó ấn vào ký hiệu 3 dấu chấm, chọn Remix/Edit và nhấn Cover. Ở phần tuỳ chọn cho bản nhạc, ấn vào Instrumental để chỉ sử dụng hoà âm phối khí.

Tại phần mô tả Style, hãy liệt kê những tính từ bằng tiếng Anh liên quan đến dòng nhạc hướng đến. Ví dụ đối với nhạc thính phòng, người dùng cần thêm vào các tính chất như majestic (oai phong), orchestral (giao hưởng), những nhạc cụ cổ điển như đàn violin, cello.

Các tuỳ chọn, mô tả theo phong cách nhạc thính phòng.

Đối với bản trả phí, người dùng còn có thể điều chỉnh các mức độ lập dị, hay phong cách âm nhạc. Sau khi ưng ý với các lựa chọn, ấn Remix và tải bản phối mới về.