Sự thật 'trẻ không học bán trú bị đuổi ra ngoài bêu nắng' ở TP.HCM

Một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, clip quay cảnh học sinh đứng ngoài trường kèm bình luận cho rằng do không học bán trú nên các học sinh "bị đuổi ra khỏi trường đứng nắng".

Học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Ảnh minh họa: FBNT.

Ngày 26/3, mạng xã hội lan truyền clip kèm bình luận cho rằng "trẻ không học bán trú bị đuổi ra khỏi trường đứng nắng" ở trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM).

Đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là phụ huynh đón học sinh tan học. Người quay clip kèm lời bình: "Trẻ không học bán trú bị đuổi ra khỏi trường đứng nắng. Trong trường có bóng cây mát nhưng không cho trẻ đứng".

Clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận tiêu cực.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Bến Cát khẳng định những nội dung chia sẻ trên mạng xã hội về việc học sinh bị đuổi khỏi trường vì không học bán trú là sai sự thật.

Sự việc bắt nguồn từ việc có khoảng 200 học sinh không ăn bán trú. Tới trưa, học sinh ra về thì phụ huynh đến đón. Trong khi chờ phụ huynh, bên trong trường có chỗ mát cho học sinh đứng song các em còn nhỏ thường chạy đi, chạy lại nên chạy ra ngoài chỗ nắng.

Lãnh đạo UBND phường Bến Cát nhấn mạnh không có chuyện nhà trường đuổi các em ra ngoài đứng nắng vì không đăng ký ăn bán trú. Việc tổ chức ăn bán trú là để tạo điều kiện cho phụ huynh. Tùy điều kiện, nhu cầu, phụ huynh có thể đăng ký cho con ăn bán trú hay không.

Theo lãnh đạo UBND phường Bến Cát, phụ huynh nếu thấy điều gì chưa hợp lý thì có thể góp ý trực tiếp để nhà trường xem xét điều chỉnh. Việc phản ánh lên mạng xã hội thông tin chưa rõ ràng có thể gây hiểu lầm, suy diễn.

Lãnh đạo UBND phường Bến Cát đã chỉ đạo mời phụ huynh phản ánh lên làm việc. Đồng thời, đề nghị Công an phường xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.