Sự thật tin nóng 'khách đâm chết tài xế' ở Đà Nẵng

  • Thứ tư, 15/10/2025 09:38 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã xác minh và khẳng định không có vụ việc 'khách đâm chết tài xế' tại bãi xe khu du lịch Bà Nà như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Sáng 15/10, Công an xã Bà Nà, TP Đà Nẵng cho biết: Đã xác minh và không có vụ án, vụ việc "khách đâm chết tài xế" như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Tin gia dam tai xe anh 1

Công an xã Bà Nà làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo đó, vào ngày 14/10, một tài khoản Facebook đã đăng tải thông tin lên một trang hội nhóm kèm bức ảnh bãi để xe ôtô với đông người tụ tập cùng nội dung "khách đâm chết tài xế trên xe....". Thông tin đăng tải lập tức gây chú ý và lan truyền gây xôn xao dư luận.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bà Nà ngay lập tức vào cuộc xác minh. Chủ tài khoản đăng tải thông tin đã được Công an xã Bà Nà mời lên làm việc và xác định nội dung đăng tải là không đúng sự thật, không có vụ án, vụ việc như phản ánh. Đồng thời, buộc người này gỡ bài và cải chính thông tin trên trang hội nhóm đã đăng tải thông tin.

Công an xã Bà Nà đã tiến hành lập biên bản và sẽ xử lý nghiêm người đăng tải thông tin không đúng sự thật theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần kiểm chứng các thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu, độc. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành/Tiền Phong

Tin giả đâm tài xế Đà Nẵng Tin giả Tin giả Đà Nẵng Tin giả chết người Đâm chết tài xế Khách đâm tài xế

