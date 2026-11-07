Sự thật ít biết về 'bom tấn' Beckham tại Mỹ

Bản hợp đồng David Beckham từng khiến cả thế giới hướng về MLS, nhưng không thể giúp LA Galaxy tránh khỏi những mùa giải thảm họa.

Beckham tạo "cú hích" chấn động bóng đá Mỹ.

Năm 2007, David Beckham chuyển từ Real Madrid sang LA Galaxy, tạo nên một trong những thương vụ gây chú ý nhất lịch sử bóng đá Mỹ. Sự xuất hiện của ngôi sao người Anh được kỳ vọng sẽ thay đổi vị thế của Major League Soccer (MLS), đưa bóng đá trở thành môn thể thao có sức hút lớn hơn tại xứ sở cờ hoa.

Tuy nhiên, đằng sau thành công về mặt thương mại là một câu chuyện đầy thất vọng trên sân cỏ, được nhà báo Grant Wahl tái hiện trong cuốn sách The Beckham Experiment: How the World's Most Famous Athlete Tried to Conquer America xuất bản năm 2009.

Thời điểm Beckham cập bến LA Galaxy, truyền thông quốc tế dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện này. Hàng loạt chương trình thể thao và tờ báo lớn liên tục phân tích tác động của thương vụ, trong khi sức hút của Beckham phần lớn đến từ danh tiếng toàn cầu hơn là những đóng góp chuyên môn được kỳ vọng tại MLS.

Sự xuất hiện của tiền vệ người Anh tạo ra hiệu ứng nhất định. Người hâm mộ bắt đầu chú ý nhiều hơn đến bóng đá Mỹ, đồng thời những ngôi sao khác cũng nối gót Beckham đến MLS. Tuy nhiên, sức lan tỏa của giải đấu vẫn chưa đủ lớn để thu hút đông đảo khán giả châu Âu theo dõi thường xuyên.

Beckham mở đường cho các ngôi sao thế giới đến MLS. Ảnh: Reuters.

Xét trên phương diện thể thao, thương vụ Beckham gần như trở thành một thất bại trong những năm đầu. Chấn thương, sự mệt mỏi và những vấn đề về tinh thần thi đấu khiến LA Galaxy trải qua hai mùa giải tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Trong khi đó, ban lãnh đạo lại phải đối mặt với những vấn đề phát sinh từ chính thương vụ được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội bóng.

Wahl chỉ ra rằng đội ngũ quản lý của Beckham có ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động nội bộ LA Galaxy. Tiền vệ người Anh được trao băng đội trưởng dù không thực sự mong muốn đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Việc dành phần lớn ngân sách để chiêu mộ Beckham và Landon Donovan cũng khiến đội hình mất cân bằng nghiêm trọng.

Sự chênh lệch thu nhập giữa các cầu thủ là một chi tiết đáng chú ý. Trong khi Beckham nhận mức đãi ngộ khổng lồ, một số đồng đội chỉ được trả lương khiêm tốn. Thậm chí, có cầu thủ trẻ tiềm năng quyết định từ bỏ bóng đá để tìm kiếm công việc khác thu nhập tốt hơn.

Beckham tại Mỹ cho thấy một hình ảnh khá phức tạp. Anh có thể bị nhìn nhận là người thiếu sự quyết đoán trong vai trò thủ lĩnh, hoặc quá ngây thơ khi để đội ngũ đại diện can thiệp sâu vào hoạt động câu lạc bộ. Những chia sẻ của Landon Donovan về người đồng đội cũng tạo ra tranh cãi, đến mức anh phải công khai xin lỗi Beckham sau khi cuốn sách được phát hành.

Dù vậy, Beckham không hoàn toàn bị các đồng đội đánh giá tiêu cực. Phần lớn xem anh là một cầu thủ chuyên nghiệp, chăm chỉ và luôn muốn chiến thắng. Vấn đề nằm ở khoảng cách về danh tiếng, tiền bạc và vị thế khiến ngôi sao người Anh khó thực sự hòa nhập với tập thể.

Nhìn chung, The Beckham Experiment là tư liệu đáng giá về MLS trong giai đoạn chuyển mình. Cuốn sách cho thấy Beckham có thể tạo ra một cú hích thương mại khổng lồ, nhưng danh tiếng của một siêu sao không đồng nghĩa với thành công trên sân cỏ.

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