Sự thật gây sốc phía sau dự án Super League

Bộ 3 Chủ tịch Florentino Perez, Joan Laporta và Nasser Al-Khelaifi thống nhất quan điểm rằng dự án Super League hoàn thành mục tiêu đề ra dù chưa bao giờ thật sự tồn tại.

Ông Perez coi Super League là cái cớ để gây sức ép lên UEFA.. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông châu Âu, Super League không thật sự nhằm mục đích tách khỏi UEFA. Ba chủ tịch của Real Madrid (Perez), Barcelona (Laporta) và PSG (Al-Khelaifi) được cho là hoàn toàn nhận thức rằng Super League khó có thể trở thành hiện thực.

Thay vào đó, Super League được xem là "quân bài mặc cả". Bằng việc gây sức ép lên UEFA, các CLB lớn thúc đẩy sự ra đời của hệ thống Champions League mới. Thể thức này bảo đảm nhiều trận đấu đỉnh cao hơn, qua đó gia tăng nguồn thu cho các đội bóng.

Kết quả cuối cùng lại phù hợp với mong muốn ban đầu. Champions League mới mang đến nhiều cuộc đối đầu chất lượng cao và tiềm năng doanh thu lớn.

Tối 11/2, UEFA cùng European Football Clubs (EFC) và Real Madrid ra thông cáo chung, xác nhận đạt được thỏa thuận vì lợi ích của bóng đá cấp CLB châu Âu, qua đó khép lại dự án Super League gây tranh cãi suốt nhiều năm.

Mục tiêu được nhấn mạnh là bảo vệ lợi ích chung của bóng đá châu Âu, tôn trọng nguyên tắc thành tích thể thao và bảo đảm tính bền vững dài hạn cho các CLB. Thông cáo cũng đề cập đến việc cải thiện trải nghiệm người hâm mộ thông qua ứng dụng công nghệ.

Ông Nasser Al-Khelaifi phát biểu: "Thỏa thuận giữa UEFA và Real Madrid là tin tuyệt vời cho bóng đá, cho Real Madrid và trên hết cho người hâm mộ. Tôi muốn cảm ơn Florentino Perez, một người thanh lịch, thông minh và có tầm nhìn, luôn nỗ lực cải thiện và phát triển mọi thứ. Bất kỳ ai nói rằng Florentino thua cuộc thì không hiểu gì về bóng đá".

Như vậy, Super League đóng vai trò như một công cụ chiến lược trong cuộc đàm phán quyền lực với UEFA, mở đường cho mô hình Champions League có lợi hơn về chuyên môn lẫn tài chính.