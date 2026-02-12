Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sự thật gây sốc phía sau dự án Super League

  • Thứ năm, 12/2/2026 18:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ 3 Chủ tịch Florentino Perez, Joan Laporta và Nasser Al-Khelaifi thống nhất quan điểm rằng dự án Super League hoàn thành mục tiêu đề ra dù chưa bao giờ thật sự tồn tại.

Ông Perez coi Super League là cái cớ để gây sức ép lên UEFA.. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông châu Âu, Super League không thật sự nhằm mục đích tách khỏi UEFA. Ba chủ tịch của Real Madrid (Perez), Barcelona (Laporta) và PSG (Al-Khelaifi) được cho là hoàn toàn nhận thức rằng Super League khó có thể trở thành hiện thực.

Thay vào đó, Super League được xem là "quân bài mặc cả". Bằng việc gây sức ép lên UEFA, các CLB lớn thúc đẩy sự ra đời của hệ thống Champions League mới. Thể thức này bảo đảm nhiều trận đấu đỉnh cao hơn, qua đó gia tăng nguồn thu cho các đội bóng.

Kết quả cuối cùng lại phù hợp với mong muốn ban đầu. Champions League mới mang đến nhiều cuộc đối đầu chất lượng cao và tiềm năng doanh thu lớn.

Tối 11/2, UEFA cùng European Football Clubs (EFC) và Real Madrid ra thông cáo chung, xác nhận đạt được thỏa thuận vì lợi ích của bóng đá cấp CLB châu Âu, qua đó khép lại dự án Super League gây tranh cãi suốt nhiều năm.

Mục tiêu được nhấn mạnh là bảo vệ lợi ích chung của bóng đá châu Âu, tôn trọng nguyên tắc thành tích thể thao và bảo đảm tính bền vững dài hạn cho các CLB. Thông cáo cũng đề cập đến việc cải thiện trải nghiệm người hâm mộ thông qua ứng dụng công nghệ.

Ông Nasser Al-Khelaifi phát biểu: "Thỏa thuận giữa UEFA và Real Madrid là tin tuyệt vời cho bóng đá, cho Real Madrid và trên hết cho người hâm mộ. Tôi muốn cảm ơn Florentino Perez, một người thanh lịch, thông minh và có tầm nhìn, luôn nỗ lực cải thiện và phát triển mọi thứ. Bất kỳ ai nói rằng Florentino thua cuộc thì không hiểu gì về bóng đá".

Như vậy, Super League đóng vai trò như một công cụ chiến lược trong cuộc đàm phán quyền lực với UEFA, mở đường cho mô hình Champions League có lợi hơn về chuyên môn lẫn tài chính.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.

Đào Trần

Super League UEFA Real Madrid Barcelona PSG

    Đọc tiếp

    Dau cham het cho Super League hinh anh

    Dấu chấm hết cho Super League

    22 giờ trước 21:28 11/2/2026

    0

    Real Madrid, UEFA và European Football Clubs đạt thỏa thuận nguyên tắc, chính thức đặt dấu chấm hết cho dự án Super League.

    Barcelona chinh thuc rut khoi Super League hinh anh

    Barcelona chính thức rút khỏi Super League

    19:02 7/2/2026 19:02 7/2/2026

    0

    Barcelona thông báo rút lui hoàn toàn khỏi dự án Super League, khiến Real Madrid trở thành CLB duy nhất còn lại trong kế hoạch gây tranh cãi này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý