Sự thật bao bì đồ uống Phúc - Lộc - Thọ tiếng Anh 'sốt' mạng xã hội

Ba biểu tượng Phúc - Lộc - Thọ trong văn hóa Á Đông được đưa lên bao bì rượu trà với các thông điệp tiếng Anh "Bless You", "Be Rich" và "Stay Young" gây sốt mạng xã hội.

Rượu trà vị trái cây được thiết kế từ 3 biểu tượng Phúc - Lộc - Thọ trong văn hóa Á Đông.

Bộ sưu tập rượu trà vị trái cây phiên bản giới hạn do thương hiệu đồ uống TEAPSY tại Đài Loan (Trung Quốc) hợp tác với nhà thiết kế Hong Kong (Trung Quốc) Flora Leung thực hiện. Trên trang giới thiệu, sản phẩm sử dụng thông điệp "Gods Bless You", mang ý nghĩa lời chúc được các vị thần ban phước lành.

3 thiết kế lần lượt gắn với biểu tượng Phúc, Lộc và Thọ trong văn hóa Á Đông. "Bless You" (Phúc) gửi gắm lời chúc phúc lành, "Be Rich" (Lộc) hướng đến sự sung túc, còn "Stay Young" (Thọ) nhấn mạnh mong muốn giữ gìn tuổi trẻ. Cách thể hiện này chuyển những lời chúc quen thuộc thành các cụm từ tiếng Anh ngắn gọn.

Mỗi lon có dung tích 330 ml, nồng độ cồn 3,5%, gồm 3 hương vị: trà đen kết hợp hoa hồng và vải, trà ô long đào trắng, trà xanh mận xanh. Sản phẩm được bán độc quyền tại hệ thống cửa hàng trên khắp Đài Loan.

Trang bán hàng Matter Matters giới thiệu bộ sản phẩm dưới tên "God Bless You Tea-Based Island Wine Set", có cả phiên bản chai thủy tinh và lon, với giá niêm yết 11,8 USD (khoảng 305.000 đồng).

Bộ sưu tập đồ uống Phúc - Lộc - Thọ đang gây sốt mạng xã hội toàn cầu.

Bên cạnh hình tượng trên bao bì, tên gọi các loại rượu trà bằng tiếng Trung còn sử dụng lối chơi chữ, kết hợp tên nguyên liệu như đào, mận, hoa hồng và vải với những cách diễn đạt mang ý nghĩa tốt lành. Qua đó, các thông điệp truyền thống được thể hiện theo cách gần gũi với sản phẩm đồ uống hiện đại, có thể dùng làm quà tặng hoặc trong những buổi gặp gỡ.

Phúc - Lộc - Thọ, còn gọi là Tam Đa, là bộ 3 biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông, đại diện cho những điều con người mong cầu trong cuộc sống. Hình tượng này thường xuất hiện trong tranh, tượng trang trí trong nhà như lời chúc về hạnh phúc, tài lộc và trường thọ.

Trong đó, Phúc gắn với phúc lành, hạnh phúc gia đình và con cháu sum vầy; Lộc tượng trưng cho tiền tài, công danh và sự thịnh vượng; Thọ thể hiện mong ước sống lâu, khỏe mạnh. 3 yếu tố kết hợp tạo nên quan niệm về cuộc sống đủ đầy, không chỉ sung túc về vật chất mà còn an vui và bền lâu.

Bộ sưu tập đồ uống Phúc - Lộc - Thọ phiên bản lon có dung tích 330 ml, nồng độ cồn 3,5%.

Flora Leung là nhà thiết kế Hong Kong (Trung Quốc), sáng lập thương hiệu phụ kiện Matter Matters năm 2013. Xuất thân từ ngành thiết kế đồ họa, cô theo học thiết kế phụ kiện tại London College of Fashion trước khi phát triển thương hiệu riêng. Các sáng tạo của Flora nổi bật với hình khối hình học, màu sắc táo bạo và lối chơi chữ bằng hình ảnh. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, cô theo đuổi những thiết kế có cá tính, kết hợp sự hài hước với cách kể chuyện bằng văn hóa. Về sau, cô thành lập studio Cultural Leisure Society, hướng sáng tạo tập trung đưa các yếu tố văn hóa vào thiết kế đương đại.