Sự quyến rũ của Kristen Stewart và bí mật quanh show Chanel

Phía sau show diễn hào nhoáng của Chanel là những chi tiết thú vị không phải ai cũng biết.

Đánh đổi để tổ chức ở Manchester

Giới mộ điệu đều ngạc nhiên khi Chanel chọn Manchester (Anh) làm địa điểm tổ chức Metiers d'Art show. Một sàn catwalk trên đường phố, không gian cổ kính xen lẫn sự sôi động, tất cả tạo nên một buổi trình diễn hào nhoáng. The Guardian nhận định Chanel và Manchester có nhiều điểm chung. Dưới mái nhà Perspex, các người mẫu và 600 khách mời được che khỏi cơn mưa. Họ khoác lên mình những set đồ may bằng vải tweed - nét đặc trưng của nhãn hàng Pháp. Nổi bật trong dàn khách mời là gương mặt quen thuộc Kristen Stewart. Nữ diễn viên lăng xê phong cách táo bạo quen thuộc với mốt không nội y. Song, đôi boots da cùng mẫu váy xẻ sâu mang lại cho Kristen Stewart một vẻ ngoài cổ điển, cá tính, hòa hợp với không gian của Manchester. Tuy nhiên, không phải ai cũng ấn tượng với sự hiện diện của Chanel. Nhiều người cảm thấy cảnh tượng sôi động, sang trọng của show là vô nghĩa, bởi họ đều đang chật vật với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đồng thời, thương hiệu cũng phải đánh đổi để Chanel Metiers d'Art show diễn ra thành công. Sacha Lord, cố vấn kinh tế cho Greater Manchester, đánh giá buổi biểu diễn "rất thú vị". Ông tiết lộ thêm nhãn hàng Pháp đã chi trả một khoản tiền bồi thường đến các cơ sở kinh doanh trong khu vực diễn ra show thời trang. Những nhà hàng và khách sạn hàng đầu của thành phố đã được đặt chỗ kín cả tuần với các sự kiện do Chanel tài trợ.

Bài học về sự tiết chế

Gabrielle "Coco" Chanel từng nói: "Trước khi ra khỏi nhà, hãy nhìn vào gương và tháo bỏ bớt một phụ kiện". Virginie Viard giữ đúng tinh thần, không lạm dụng quá nhiều chi tiết trang trí trong bộ sưu tập có màu sắc ngọt ngào. Các thiết kế được lấy cảm hừng từ thập niên 60. Trên sàn diễn, Chanel giới thiệu mũ của thợ làm bánh, giày bệt Mary Jane, túi đeo chéo tiện dụng và khăn quàng cổ dày dặn. Khi xu hướng diện đồ đỏ lên ngôi, Chanel cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Gam màu nóng bỏng vẫn len lỏi trong bộ sưu tập mới nhất. Đặc biệt, những thiết kế bằng vải tweed phù hợp với cả Manchester lẫn Paris. "Đối với tôi, Manchester là thành phố của âm nhạc", giám đốc sáng tạo Virginie Viard nói. Song, Bruno Pavlovsky, chủ tịch thời trang của nhà mốt Pháp, khẳng định thương hiệu tìm thấy nguồn cảm hứng, năng lượng từ Manchester. Từ những yếu tố này, họ cho ra mắt một bộ sưu tập đủ ấn tượng nhưng không quá bất ngờ.