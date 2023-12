Nữ thần tượng Hàn gây chú ý khi mặc đầm xẻ ngực

Nỗ lực và sự trưởng thành của BTS trong sách mới Cuốn sách Beyond The Story: 10-Year Record Of BTS là ấn phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm nhạc BTS. Ngày ra mắt của cuốn sách được cho rằng trùng với ngày thành lập cộng đồng người hâm mộ có tên ARMY. Theo thông tin mới nhất, cuốn sách có bảy chương gồm: Seoul; Why We Exist; Love, Hate, Army; Inside Out; A Flight That Never Lands; The World Of BTS và We Are.