Sự nghiệp khó tin của thủ môn chỉ đá 108 phút cho Man City

Scott Carson khép lại sự nghiệp với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ dù chỉ ra sân hai lần trong sáu mùa khoác áo Manchester City.

Khi nhắc đến những cầu thủ thành công nhất dưới thời Pep Guardiola tại Manchester City, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Kevin De Bruyne, Rodri hay Erling Haaland. Thế nhưng, một trong những cái tên sở hữu bảng thành tích đáng nể nhất lại là Scott Carson.

Thủ thành người Anh giải nghệ sau thời gian sáu năm gắn bó với Manchester City. Điều đặc biệt nằm ở chỗ Carson chỉ thi đấu vỏn vẹn hai trận, tổng cộng 108 phút, nhưng vẫn bỏ túi tới 11 danh hiệu lớn nhỏ.

Trong thời gian thuộc biên chế đội chủ sân Etihad, Carson cùng Man City giành 4 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 FIFA Club World Cup, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 FA Cup và 2 League Cup.

Carson gia nhập Man City vào năm 2019 theo dạng cho mượn trước khi được ký hợp đồng chính thức. Anh đảm nhận vai trò thủ môn số ba phía sau Ederson và Stefan Ortega. Dù hiếm khi thi đấu, Carson vẫn là một phần quan trọng trong phòng thay đồ nhờ kinh nghiệm dày dạn và sự chuyên nghiệp trong tập luyện.

Một lý do khác giúp anh duy trì vị trí tại đội bóng là quy định của Premier League yêu cầu mỗi CLB phải đăng ký số lượng nhất định cầu thủ được đào tạo trong nước. Carson, người trưởng thành từ học viện Leeds United, đáp ứng tiêu chí này.

Lần ra sân cuối cùng của anh diễn ra ở Champions League năm 2022 trong trận gặp Sporting Lisbon. Khi Man City gần như đã cầm chắc vé đi tiếp sau chiến thắng 5-0 ở lượt đi, Guardiola quyết định tung Carson vào sân từ ghế dự bị như một sự ghi nhận cho những đóng góp thầm lặng.

Khán giả trên sân Etihad khi đó đã dành cho thủ môn người Anh những tràng pháo tay kéo dài. Carson đáp lại bằng một pha cứu thua ấn tượng trước khi trở lại với vai trò quen thuộc trên băng ghế dự bị.

Chỉ 108 phút thi đấu, hai lần ra sân và 11 danh hiệu. Scott Carson có lẽ là một trong những cầu thủ sở hữu sự nghiệp đặc biệt nhất lịch sử bóng đá Anh.